14-й конкурс «Рояль в джазе»: девять номинаций, три возрастные группы и далеко не только пианисты!

С 17 марта по 2 апреля в Москве будет проходить XIV Международный конкурс-фестиваль «Рояль в джазе», в который включена конкурсная и фестивальная программа, выступления и мастер-классы признанных джазовых музыкантов.

Основной целью конкурса является открытие новых талантов и содействие их творческому и профессиональному развитию. От других исполнительских конкурсов «Рояль в джазе» отличается тем, что талантливые музыканты могут продемонстрировать не только свои достижения в области инструментального исполнительства и вокального мастерства, но и проявить творческие способности в импровизации, аранжировке и композиции, продемонстрировать навыки концертмейстера и владение клавишными инструментами.

География конкурса не ограничена — в нём принимают участие одарённые музыканты из разных городов России и зарубежных стран.

Конкурс впервые был организован в 2003 г. Государственным музыкальным училищем эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ, некоторое время именовался ГМКЭДИ, в обиходе «Ордынка» — по названию московской улицы, где расположено училище. — Ред.) при содействии Министерства культуры Российской Федерации. За 12 лет существования конкурса к работе в жюри были привлечены лучшие российские и зарубежные джазовые музыканты и преподаватели: Игорь Бриль, Михаил Окунь, Герман Лукьянов, Юрий Чугунов, Юрий Маркин, Наталья Савинкова, Джордж Кейблз, Дебора Браун, Уиллард Дайсон, Валерий Гроховский, Сергей Жилин, Евгений Гречищев, Яков Окунь, Сергей Головня, Лев Кушнир, Иван Фармаковский, Алексей Подымкин, Карина Кожевникова, Анна Бутурлина, Владимир Нестеренко, Вадим Эйленкриг, Мариам Мерабова, Владимир Розанов, Ксения Политковская и др. Организаторы надеются, что конкурс «Рояль в джазе» для многих музыкантов откроет прекрасную, но тернистую дорогу в манящую страну джаза.

XIV конкурс-фестиваль «Рояль в джазе» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Даты конкурсных прослушиваний:

17 марта — Вокал в джазе/ Концертмейстерское искусство

26 марта — Биг-бэнды

27 марта — Джазовые ансамбли

28 марта — Исполнение джазовой программы (младшая возрастная группа)

29 марта — Параллельно с джазом

30 марта — Инструментальные дуэты

31 марта — Исполнение джазовой программы (средняя возрастная группа)

1 апреля — Исполнение джазовой программы (старшая возрастная группа)

2 апреля — Гала-концерт, награждение победителей конкурса-фестиваля

4 апреля — «Джем с Яковом Окунем» в джаз-клубе «Эссе». Участвуют победители номинации «джазовое фортепиано».

Фестивальная программа:

17 марта — мастер-класс Мариам Мерабовой

26 марта — мастер-класс Алины Ростоцкой

26 марта — концерт Большого Джазового Оркестра п/у Петра Востокова

27 марта — концерт трио Алексея Беккера

28 марта — мастер-класс Алексея Подымкина

28 марта — мастер-класс Владимира Нестеренко

30 марта — мастер-класс Алекса Сипягина

30 марта — концерт квартета Алекса Сипягина (труба): Алексей Подымкин — фортепиано, Дарья Чернакова — контрабас, Ари Хёниг — барабаны

31 марта — мастер-класс Владимира Нестеренко

1 апреля — мастер-класс Ваагна Айрапетяна

ДАЛЕЕ: номинации, возрастные категории, сроки подачи заявок, контактные координаты

Конкурс проводится в девяти номинациях:

1. Сольное исполнение джазовой программы (фортепиано)

2. Параллельно с джазом (современная фортепианная академическая музыка XX-XXI века)

3. Вокал в джазе

4. Концертмейстерское искусство

5. Клавишные инструменты

6. Композиция

7. Инструментальные дуэты

8. Джазовые ансамбли

9. Биг-бэнды

В каждой номинации присутствуют три возрастные группы. Старшая группа 20-38 (делится на две подгруппы: 20-25 лет, 26-38 лет); средняя группа 16-19 лет; младшая группа (делится на две подгруппы — 7-10 лет, 11-15 лет).

Приём заявок — до 17 марта (в номинации «Вокал в джазе. Концертмейстерское искусство» — до 13 марта).

Формы заявок по номинациям, адреса подачи и все подробности — на сайте конкурса.