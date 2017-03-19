В честь 75-летия джазового композитора Юрия Маркина его музыка звучит в благотворительном концерте

24 марта в концертном зале Третьяковской галереи (Инженерный корпус в Лаврушинском переулке) состоится благотворительный концерт музыки выдающегося отечественного джазмена — композитора Юрия Маркина. Музыку Юрия Ивановича будут исполнять известные российские музыканты и коллективы. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь подопечным детского хосписа «Дом с маяком».

Концерт приурочен к 75-летию Юрия Маркина — российского джазмена, в 60-е — контрабасиста нескольких известных московских джазовых ансамблей, впоследствии пианиста, аранжировщика, члена Союза композиторов, педагога, автора джазовых опер. Юрий Иванович — один из немногих композиторов России, соединяющих в своих произведениях джаз и классику, в его музыке можно услышать и влияние эпохи барокко, импрессионизма, традиционный и модальный джаз, отголоски музыки «третьего течения», а также идеи русских композиторов XIX века.



Специальным гостем концерта станет известный европейский гитарист Яак Соояэр, профессор Таллинской музыкальной академии, вице-президент и основатель джазовой федерации Эстонии.

Среди участников — заслуженный артист РФ пианист Сергей Жилин; саксофонист и композитор Алексей Круглов и его оркестр «Круглый Бенд»; студенческий ансамбль заслуженного работника культуры РФ, профессора Московского государственного института культуры Валерия Мелёхина; заслуженный артист РФ, профессор Московского государственного института культуры, заведующий отделением духовых и ударных инструментов ГМУЭДИ саксофонист Сергей Резанцев и др. Ведущий концерта — обозреватель «Джаз.Ру» Михаил Митропольский.

Детский хоспис «Дом с маяком» — частное медицинское благотворительное учреждение. Хоспис не финансируется государством и живёт на благотворительные пожертвования тысяч людей. Хоспис нужен для детей, чьи болезни признаны неизлечимыми. Сегодня под опёкой детского хосписа почти 500 детей.

24 марта, начало в 19:00. Концертный зал Третьяковской галереи: Лаврушинский пер 12, Инженерный корпус (м. Третьяковская). Вход: 1000-2000 ₽.