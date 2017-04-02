В Москве готовится празднование VI Международного дня джаза: рассказывает Анатолий Кролл

Апрель, как известно — всемирный Месяц джаза (Jazz Appreciation Month). По инициативе куратора джазовых программ Смитсоновского музея американской истории в Вашингтоне доктора Джона Хассе JAM — Месяц джаза — проводится с 2001 г. и призван «повысить осведомлённость о джазе» во всём мире: JAM теперь отмечают более чем в 40 странах.

Начиная с 2012 года по решению ЮНЕСКО (Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) последний день Месяца джаза — 30 апреля — отмечается как Международный День джаза.

Центральное празднование Дня джаза каждый год перемещается в новое место: в 2017 оно проходит в Гаване, столице Республики Куба — там Россию в гала-концерте мировых звёзд джаза будет представлять народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман. При этом в десятках городов по всему миру состоятся концерты и фестивали в честь международного праздника.

В Москве Международный День джаза-2017 будет отмечен сразу несколькими мероприятиями 30 апреля. Так, в Клубе Игоря Бутмана состоится мини-фестиваль «Международный День джаза в Клубе Игоря Бутмана» с участием народного артиста России Давида Голощёкина и биг-бэнда Государственной классической академии им. Маймонида п/у Павла Овчинникова. Джаз-клуб «Эссе» уже в третий раз представит большой концерт-марафон на большую часть вечера и ночи с ведущими артистами московской джазовой сцены «Esse Jazz Day»: в прошлом, 2016 г. марафон продлился около 10 часов и транслировался в интернет, причём в ходе вечера были устроены «телемосты» с рядом других городов России. На сцене ЦКИ «Меридиан» пройдёт фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения певицы Эллы Фитцжералд, в котором будут участвовать вокалисты и музыканты оркестра «Московский Джаз» и их специальные гости.

Но самый крупный фестиваль, посвящённый Международному Дню джаза, состоится 30 апреля в Светлановском зале Московского международного Дома Музыки. Уже в шестой раз фестиваль «Все цвета джаза» представляет Анатолий Кролл, а организуют Российский Музыкальный Союз и Национальный фонд поддержки правообладателей при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Фестиваль был впервые проведён в апреле 2012 года и был посвящён первому в истории International Jazz Day. С тех пор каждый год 30 апреля на сцену Дома музыки выходят лучшие российские джазовые оркестры, ансамбли и солисты, и каждый раз фестиваль не перестаёт удивлять новизной идей и разнообразием составов. В этом году фестиваль носит подзаголовок «Мировая классика в джазовых тонах».

Говорит художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля «Все цвета джаза» — народный артист РФ Анатолий Кролл:

— Джазовую музыку можно справедливо назвать самым гостеприимным музыкальным жанром из всех существующих! В давнем и постоянном творческом общении с джазом представлены буквально все направления мировой музыки — народная, классическая, популярная и др. Фестивальный проект этого года посвящён многолетнему творческому альянсу джаза с классической музыкой.

Ещё в самом начале ХХ века появились многочисленные изобретательные джазовые обработки классических произведений. Аранжировки классики, сделанные Дюком Эллингтоном и другими известнейшими джазовыми авторитетами, вошли в золотой фонд джаза. Существуют разнообразные примеры успешных творческих работ по сочетанию классики с джазом и на российской джазовой сцене. В программе нынешнего Международного дня джаза представлены несколько таких примеров.

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Джаз-оркестр «Академик-Бэнд» исполнит ряд изобретательных джазовых обработок произведений русских композиторов Модеста Мусоргского, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, сделанных одним из джазовых композиторов и аранжировщиков России, учеником великого Родиона Щедрина — Юрием Маркиным, недавно отметившим 75-летний юбилей. Вместе с оркестром будет играть гость из Германии — блистательный пианист и композитор Давид Газаров, который исполнит несколько своих джазовых обработок музыки Иоганна Себастьяна Баха и Фредерика Шопена.

Во втором отделении программы будет представлено творчество и собственные джазовые обработки классической музыки (Моцарт, Шопен, Чайковский), которые продемонстрируют известнейшие пианисты — народный артист России Даниил Крамер и заведующий джазовой кафедрой РАМ им. Гнесиных, лауреат конкурса им.Бузони Валерий Гроховский.

Джазовую фортепианную фантазию, созданную Александром Розенблатом на основе музыки композитора Жоржа Бизе к балету «Кармен», исполнят лауреаты международных конкурсов — пианисты Алексей Чуфаровский и Владимир Петров.

А завершит большой фестивальный концерт выступление одного из лучших джазовых коллективов Москвы — Большого Джазового Оркестра п/у трубача Петра Востокова. Коллектив, который специализируется на исторических джазовых стилях, исполнит сделанные в разные эпохи истории джаза джазовые версии музыки Артура Рубинштейна, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

30 апреля, 19:00, Дом Музыки: тел. (495) 730-1011; проезд: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 (м. Павелецкая)

Концерт ведёт главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков

Художественный руководитель и продюсер — н.а.РФ Анатолий Кролл

Билеты от 600 ₽ до 2300 ₽: бронирование и приобретение билетов на сайте Дома Музыки







