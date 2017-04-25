В рамках сольного мирового тура в России даст два концерта пианист Тигран Амасян

2 мая в Академической капелле Санкт-Петербурга и 21 мая в Центральном Доме художников в Москве в рамках мирового тура выступит пианист Тигран Амасян, один из самых актуальных и востребованных джазовых музыкантов нового поколения. Этим турне он представляет новый альбом «An Ancient Observer», релиз которого состоялся на Nonesuch Records 31 марта.

Тигран Амасян (Tigran Hamasyan) — один из немногих молодых джазовых музыкантов из стран бывшего СССР, добившихся крупного успеха на международной сцене. В свои 29 лет пианист из Армении (он родился в городе Гюмри в 1987 г.) добился значительных высот в музыкальной карьере.

Талантливого музыканта сопровождает победа за победой: конкурс пианистов имени Телониуса Монка (США), конкурс джазовых пианистов в Монтрё (Швейцария), первый приз на конкурсе Jazz à Juan Révélations (Франция), первый приз на конкурсе джазовых пианистов в Монако. В 2013 Амасян получил в США Премию им. Вильчека (Vilcek Prize), которую ежегодно вручают в двух категориях — наука и искусство — живущим в США выходцам из других стран, добившимся выдающихся достижений в своей области: с 2003 по 2013 гг. Амасян жил в Калифорнии (в последние несколько лет базируется в основном в Ереване). А в 2016 Тигран получил одну из самых престижных европейских джазовых премий — германскую ECHO Jazz Award — в категории «лучший зарубежный пианист».

В дискографии Амасяна уже пять сольных альбомов, первый из которых был записан в 2011 году для лейбла Universal и был продан рекордным для джазового альбома тиражом в 30 000 копий. Пластинка получила широкое признание во Франции и получила французскую версию «Грэмми» — премию Victoires de la Musique.

Тигран обладает уникальной техникой игры на фортепиано и глубоким чувством мелодии. Он играет и джаз, и классическую музыку, использует в своём импровизационном арсенале народные армянские и современные мелодии. Армянские традиции ощущаются в его музыке до сих пор, что бы он ни играл — world music, джаз или прог-рок.

Он выступает на крупнейших европейских джазовых фестивалях, не боится творческих экспериментов и открыт к сотрудничеству с другими музыкантами: среди его музыкальных партнёров — индийский перкуссионист и барабанщик Трилок Гурту, скандинавский контрабасист Ларс Даниэльссон, живущий в Австрии тунисский мастер вокала и игры на арабской лютне уд Дафер Юссеф, норвежский трубач Арве Хенриксен, его живущий во Франции ливанский коллега Ибрагим Маалуф и даже вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян.

Тигран говорит о своём новом сольном альбоме, что он представляет собой «музыкальные наблюдения за миром, в котором мы живём, и всю историю, которую мы храним в себе». Стилистически в музыке альбома переплетаются армянские фольклорные мелодии, джазовая импровизация, музыка барокко и даже хип-хоп.

ДАЛЕЕ: подробности о российских концертах, БИЛЕТЫ, контактные координаты, ВИДЕО

Официальная страница российских концертов Тиграна Амасяна

2 мая, 19:00: Санкт-Петербург, Государственная академическая капелла (набережная реки Мойки, дом 20, касса: +7(812)314-1058 (график работы: 12:00-15:00, 16:00-19:00) КУПИТЬ БИЛЕТ

21 мая, 19:00: Москва, ЦДХ https://www.cha.ru/concerts/events/1503 (Крымский вал, 10, м. Октябрьская) КУПИТЬ БИЛЕТ

Организатор мероприятия — Esse Jazz Agency.

ВИДЕО: Тигран Амасян «The Cave of Rebirth» — официальное видео к альбому «An Ancient Observer», 2017

