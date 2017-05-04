Арт-директор Араик Акопян: Клуб Алексея Козлова открывается снова — в центре Москвы!

Как известно, одна из важнейших клубных площадок Москвы, специализирующихся на джазе, джаз-роке, фьюжн, фанке, прог-роке и т. п. — Клуб Алексея Козлова — в начале декабря прошлого года закрылся и в спорткомплексе Олимпийский больше не работает. Но есть хорошая новость: клуб открывается снова, на новом месте! К аудитории «Джаз.Ру» обращается Араик Акопян, арт-директор Клуба Алексея Козлова:

— Спешу наконец-то всех обрадовать и официально объявить об открытии Клуба Алексея Козлова на новом месте!

Дата открытия — 31 мая 2017 года, новый адрес: улица Маросейка, 9/2, паб Left Bank. 150 м. от метро Китай-Город. Вход будет с Большого Златоустинского переулка.

Это стало возможным благодаря нашим партнёрам, а теперь уже единомышленникам и соратникам — компании Pub Life Group, знаменитой прекрасными ирландскими пабами, среди которых Lions Head, Tap and Barrel, Punch & Judy и т. д.

Полгода назад обе стороны нашли основания для творческой синергии, и клуб занял один из этажей строящегося громадного паба Left Bank. Сейчас это большая площадка с партером, амфитеатром, рестораном и классическим баром с внушительной барной стойкой… наконец у нас будут шикарная кухня и бар!

За дизайн нового клуба отвечает ирландское архитектурное бюро. Все до единого эскизы для клуба нарисованы архитекторами бюро вручную, что в данном случае и трогательно, и старомодно. Для дизайна выбран классический викторианский стиль — с дорогими деревянными элементами, традиционным английским текстилем и мягким, аристократичным светом. В противоположность этому ортодоксально-почтенному подходу в нашей команде участвует мой дорогой друг, гениальный художник-иллюстратор Виктор Меламед — куратор курса иллюстраций Британской школы дизайна. Виктор (совместно со студентами его курса) будет штатным художником постеров и афиш, а также автором иллюстраций, которые украсят стены клуба.

Акустическая система в клубе остается прежней — прекрасный звук от немецкой компании Voice Acoustic, любезно предоставленный нашими друзьями, компанией Sound Technology.

С проектированием световой драматургии сцены и пространства клуба нам помог Давид Мисакян — один из лучших мастеров света в России, бессменный светорежиссёр группы «Би-2».

Официально клуб будет открыт 31 мая концертом Scott Henderson Trio (билеты уже в продаже). Днём раньше, 30 мая, пройдёт закрытая встреча с журналистами, музыкантами и партнерами, на которой, конечно же, выступит Алексей Семенович Козлов — с группой «Арсенал» и специальными гостями!

А вслед за ними, день за днём, на сцене клуба будут выступать все наши любимые артисты: Дмитрий Илугдин, Анна Королева, Marimba Plus, Валерий Степанов, Антон Горбунов, LRK Trio, Антон Давидянц, Мэдд Чиф Шоу, Kosmax Band, Crossroadz, Софи Окран, Саша Магерова, Ольга Олейникова и многие-многие-многие другие.

По секрету скажу, что месяца через полтора после открытия начнет функционировать и вторая сцена клуба. Но это пока тайна!

Сайт Клуба Алексея Козлова







