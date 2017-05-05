Певица Диана Поленова: «Идея концертного проекта для юных джазменов витала в воздухе»

В начале 2017 года в Москве стартовал новый концертный проект для юных артистов и джазменов — «Джем Джуниорс», или Jam Juniors. Пожалуй, его можно назвать беспрецедентным: каждый месяц на сцене джаз-клуба «Jam Club Андрея Макаревича» дети выступают вместе с именитыми музыкантами в формате джем-сешн. Автор и вдохновитель этой затеи — певица, педагог и композитор Диана Поленова — рассказала «Джаз.Ру» о проекте.

Диана, только что отшумел очередной Jam Juniors. Чем порадовали ребята?

— Они нас каждый раз чем-нибудь восхищают и радуют! Творческие люди обычно одарены многогранно, поэтому и наши участники реализуются не только в джазе: мы не ограничиваемся ни стилем, ни музыкой вообще. На одном из последних джемов мы показали выставку рисунков, выполненных и «нашими» артистами, и детьми друзей-музыкантов: Сашей Галактионовой (дочь трубача Владимира Галактионова. — Ред.), Соней Зингер (дочь барабанщика Александра Зингера. — Ред.), Анной Голодной (дочь продюсера Игоря Голодного. — Ред.), Стефанией Хутас (дочь контрабасиста Сергея Хутаса. — Ред.) и другими. А от когорты взрослых в выставке поучаствовал сам владелец клуба, Андрей Макаревич. Юные авторы представляют и другие свои произведения — песни, стихи, прозу. Талантов хватит на целую поэтическую и литературную ветвь!

Обычно взрослые именитые музыканты играют с детьми однократно, в рамках фестиваля или конкурса, «ваши» же готовы делать это из раза в раз, причем подтягиваются всё новые. Что ими движет, как думаете?

— Наверное, потребность в творчестве и наставничестве, а ещё — любовь: к искусству, к детям, к своему делу… Идея Jam Juniors витала в воздухе давно, с тех пор как в соавторстве с пианистом Евгением Борцом мы написали песню «Всё имеет смысл» и сняли видео. А в концертный проект она воплотилась, когда пришло время — подросла целая команда прекрасных талантливых ребят. Конечно, не без помощи сильных и опытных: Андрей Вадимович поддержал идею сразу. Его Jam Club стал настоящим домом для наших творческих экспериментов, а сам маэстро приходит на наши сешн-концерты с большим удовольствием… и с гитарой. На огонек заглядывают саксофонист Владимир Петрович Пресняков, мультиинструменталист Сергей Манукян, пианист Евгений Борец, а ещё — артисты самых разных жанров, режиссёры театра и кино, журналисты и педагоги. Мы предпочитаем только живое музыкальное и человеческое общение!

ДАЛЕЕ: продолжение интервью Дианы Поленовой

Так и дети на сцене непростые, а «звёздные» — я просто читаю афишу Jam Juniors на странице мероприятий клуба.

— Среди родителей наших юных артистов действительно встречаются известные джазовые исполнители. По крайней мере, первые составы джемов мы собирали по знакомым: ведь в таких семьях, как правило, и дети музыкальные, концертирующие. Но цели создать закрытый клуб не было и нет! Она у нас другая: сплотить одаренных детей и дать им развиться в среде творческой мастерской. Первыми на этой сцене появились Сима Кац, Варя Ревнюк, Аня Голодная, Миша Дитковский, Алиса Власенко и Софико Бибичадзе — дочка Этери Бериашвили. А также ученики наших друзей: Алины Ростоцкой, Аллы Медведевой, Давида Ткебучавы…

Родители-музыканты выходят на сцену вместе со своими детьми?

— Если в этот момент не находятся на гастролях. Они и правда очень востребованы! Певицы Маша Кац, Этери Бериашвили, басист Антон Ревнюк, трубач Александр Дитковский, гитарист Виталий Кись не упускают возможности выступить со своими ребятами одним бэндом. Как органично родные люди и друзья звучат вместе! Это больше, чем поддержка, скорее — миссия: на наших глазах открываются новые грани таланта и личности исполнителя. Таким образом, по обе стороны сцены у нас замечательная благодарная публика.

Получается, ребенку «с улицы» на Jam Juniors делать нечего?

— Мы все приходим в этот клуб с улицы под названием Сретенка. И очень хотим развиваться, а для этого необходимо открывать новые имена, поэтому наша дружелюбная компания постоянно пополняется. Как творческое сообщество, Jam Juniors нуждается в свежих идеях — мы ждём ярких и вдохновенных артистов. Поможем подготовить интересные номера, которые рождаются прямо здесь, на действующей сцене.

Предпочтение, наверное, лауреатам конкурсов? Статус площадки обязывает…

— У нас ведь не конкурс! Мы не даем оценок дебютантам и резидентам клуба, но каждый из них и сам понимает, насколько высок уровень исполнительского мастерства приглашённых музыкантов, и старается проявить максимум своих возможностей. Непринуждённая атмосфера к этому располагает: никто не стесняется, даже самые маленькие. Все знают, что их ждет любовь, признание и самые громкие аплодисменты. К тому же мы постоянно экспериментируем: осваиваем вокальный ансамбль и пение a cappella, формируем инструментальные составы, приветствуем авторскую музыку, пробуем на вкус синтез этники и джаза, примеряем разные образы и создаём темы для джемов. Майский, например, будет театрализованным — зрителей ждут номера из опер, мюзиклов в довольно-таки авторском прочтении.

А что будет, когда всё перепробуете и ничего нового не останется?

— Проведём фестиваль. Дело, похоже, к этому идёт! А еще хотим представить большую концертную программу и помочь резидентам Jam Juniors в создании и продвижении собственных проектов.

Одна беда: залы Jam Club вмещают ограниченное количество зрителей. Накануне мероприятия мне не удалось забронировать место.

— Это правда, на наших джемах всегда аншлаг! Рекомендую заказывать столик заранее, потому что желающих послушать наших артистов раз от раза всё больше. Но менять площадку мы пока не собираемся: у нас появилось ощущение своего «клубочка» — дружного сообщества и уникальной атмосферы. Словами это состояние трудно передать, поэтому приходите — и ощутите его сами. Наши двери всегда открыты, а вход так и вовсе свободный!







