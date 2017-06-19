В центре Санкт-Петербурга в 13-й раз состоится фестиваль под открытым небом «Петроджаз»

XIII международный музыкальный фестиваль «Петроджаз» пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 16 июля. «Петроджаз» — фестиваль на открытом воздухе — берёт начало от Петропавловского джаз-фестиваля, впервые состоявшегося в 2003 г. В 2017-м фестиваль «Петроджаз» состоится в самом центре Санкт-Петербурга, на площади Островского, и вход на фестиваль вновь будет бесплатным для всех. За последние годы в «Петроджазе» произошли революционные изменения. Теперь в фестивале участвуют не только музыкальные ансамбли, но и танцевальные студии, а география фестиваля шагнула за пределы России: с 2015 года «Петроджаз» проводится в Таллине (Эстония) и стал партнёром Клайпедского джаз-фестиваля.
В этом году фестиваль подготовил обширную программу: от классики, соул и блюза до этно-рока и авангардных импровизаций в исполнении самых ярких представителей джаза и world music из многих стран мира. Все три дня фестивальные концерты будут идти с 15 до 22 часов: семь часов музыки каждый день! Следуя идее фестиваля «вернуть джаз на танцпол», в перерывах между выступлениями музыкантов для всех желающих будут проводиться мастер-классы по джазовому танцу (степ, линди-хоп, сальса, блюз и др.) Кроме того, запланирован большой музыкальный телемост, который свяжет площадь Островского в Петербурге и сцену «Дней Моря» в Таллине, где в это же время будет также проходить эстонская версия фестиваля «Петроджаз».
Программа «Петроджаз 2017» — это более 20 коллективов из США, Дании, Испании, Финляндии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно же, России. Впервые в фестивале примет участие оркестр Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки, а самый авторитетный в Санкт-Петербурге, популярный в нашей стране и за рубежом джазовый музыкант, получивший поистине всемирное признание — народный артист РФ Давид Голощёкин — выступит на «Петроджазе» со своим «Ансамблем джазовой музыки», объездившим весь мир.
Среди участников фестиваля «Петроджаз 2017»:
- джаз-фанковая группа из Риги Very Cool People. «Очень крутые люди», основываясь на джазе и фанке, включая влияния рока и хип-хопа, с помощью самых современных инструментов создают современную, сложную, но доступную музыку для широкой аудитории.
- эстонский коллектив психоделического джаза Еstrada Оrchestra. Музыканты, одержимые джазом, импровизируют между психоделией и авангардом. В этом году «Эстрада оркестра» выпускает свой второй LP «Jazzbeatjäätis», а предыдущий альбом буквально разлетелся с полок европейских магазинов.
- группа из Санкт-Петербурга, играющая в собственном стиле jazz-n-dance — Ellina R. «Фронтвуман» группы Эллина Решетникова — первый в России сольный исполнитель, выступающий на большой сцене с вокальным лупером (устройством записи и воспроизведения звуковых «петель»), используя для создания песни только свой голос. Группа органично вплетает сольный жанр livelooping в работу с бэндом, создавая поистине уникальные аранжировки.
- Djabe — одна из самых популярных венгерских этно-фьюжн групп с момента своего основания в 1995 году. Коллектив получил признание и завоевал множество наград в Венгрии и по всему миру. Музыканты Djabe играют необыкновенную музыку, в которой элементы джаза гармонично сочетаются с венгерскими народными мотивами и этнической музыкой.
- Dizzy Dutch Duck — группа, основанная петербургским тромбонистом и аранжировщиком Антоном Боярских как выпускной проект магистра в Амстердамской консерватории. Основываясь на фундаментальных знаниях классической композиции, бибопа, модального джаза и пр., используя традиционные акустические и электронные музыкальные инструменты (тромбон, саксофон, гитара, синтезатор, ударные и др.) и цифровую технику (процессоры звуковых эффектов, модуляторы и т.п.), D.D.D. создаёт современную музыку в реальном времени в присутствии слушателя.
- 2×2 Saxophone Quartet — квартет профессиональных саксофонистов из Санкт-Петербурга, исполняющий джазовые стандарты и популярную музыку в оригинальной джазовой обработке. Коллектив славится фирменным «биг-бэндовым» звучанием, характерным для джазовых оркестров эпохи свинга, а также зажигательными соло.
Лидером танцевальной программы фестиваля станет Роксана Баттерфляй — танцовщица и хореограф. Родом из Тулона (Южная Франция), она сейчас постоянно проживает в Америке. Известная своим концептуальным подходом к форме и смелым музыкальным экспериментам, Butterfly стала значимой фигурой на международной сцене с начала девяностых. Псевдоним «Баттерфляй» придумала ее наставник, танцовщица Джимми Слайд из-за её легкого и быстрого танцевального стиля. Её многочисленные и смелые совместные проекты с исполнителями арабской музыки, фламенко, джаза и world music преображают музыкальный ландшафт в Америке и Европе. С именем Роксаны связан и специальный проект фестиваля: танцовщица и в России продолжит снимать свой документальный фильм, посвящённый существованию детей с синдромом Дауна в современном обществе. Главная героиня документальной картины — её маленькая дочь.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
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Программа фестиваля «Петроджаз 2017»
Ведущий концертов — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фейертаг. Концерты ежедневно с 15:00 до 22:00. Пл. Островского (между Невским проспектом и Александринским театром), м. Невский проспект / Гостиный двор
- 14.07
Band Данилы Кутузова (С.-Пб.)
2X2 Saxophone Quartet (С.-Пб.)
Dizzy Dutch Duck (С.-Пб.)
El Tango (Киров)
Ансамбль джазовой музыки Д.С. Голощекина (С.-Пб.)
Квинтет Четырёх (С.-Пб.)
Triophonix Band (Эстония)
Ellina R Band (С.-Пб.-Москва)
- 15.07
Funсoolio (Латвия/Германия)
Feridah Rose & Band (Дания)
Jazz Philharmonic Orchestra (С.-Пб.)
Евгений Ламба Бэнд(С.-Пб.)
Ольга Пономарёва (С.-Пб.)
Naima (Испания)
Karmen Moxie & Dynamic James (США/Россия)
Allergy+ (Литва)
- 16.07
Акапеллика (С.-Пб.)
Saimaa Quintet (Финляндия/ Россия)
Победители конкурса «Голос Петроджаза»: Alexey Rybalnik Trio (Москва) / Анна Щеголихина (Екатеринбург)
Djabe (Венгрия)
Estrada Orchestra (Германия/Эстония)
Very Cool People (Латвия)
Bo Jazz Band (Москва)
Roxane Butterfly (Швейцария/Россия)
Подробности на официальном сайте фестиваля