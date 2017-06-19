В центре Санкт-Петербурга в 13-й раз состоится фестиваль под открытым небом «Петроджаз»

XIII международный музыкальный фестиваль «Петроджаз» пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 16 июля. «Петроджаз» — фестиваль на открытом воздухе — берёт начало от Петропавловского джаз-фестиваля, впервые состоявшегося в 2003 г. В 2017-м фестиваль «Петроджаз» состоится в самом центре Санкт-Петербурга, на площади Островского, и вход на фестиваль вновь будет бесплатным для всех. За последние годы в «Петроджазе» произошли революционные изменения. Теперь в фестивале участвуют не только музыкальные ансамбли, но и танцевальные студии, а география фестиваля шагнула за пределы России: с 2015 года «Петроджаз» проводится в Таллине (Эстония) и стал партнёром Клайпедского джаз-фестиваля.

В этом году фестиваль подготовил обширную программу: от классики, соул и блюза до этно-рока и авангардных импровизаций в исполнении самых ярких представителей джаза и world music из многих стран мира. Все три дня фестивальные концерты будут идти с 15 до 22 часов: семь часов музыки каждый день! Следуя идее фестиваля «вернуть джаз на танцпол», в перерывах между выступлениями музыкантов для всех желающих будут проводиться мастер-классы по джазовому танцу (степ, линди-хоп, сальса, блюз и др.) Кроме того, запланирован большой музыкальный телемост, который свяжет площадь Островского в Петербурге и сцену «Дней Моря» в Таллине, где в это же время будет также проходить эстонская версия фестиваля «Петроджаз».

Программа «Петроджаз 2017» — это более 20 коллективов из США, Дании, Испании, Финляндии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно же, России. Впервые в фестивале примет участие оркестр Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки, а самый авторитетный в Санкт-Петербурге, популярный в нашей стране и за рубежом джазовый музыкант, получивший поистине всемирное признание — народный артист РФ Давид Голощёкин — выступит на «Петроджазе» со своим «Ансамблем джазовой музыки», объездившим весь мир.

Среди участников фестиваля «Петроджаз 2017»:

джаз-фанковая группа из Риги Very Cool People . «Очень крутые люди», основываясь на джазе и фанке, включая влияния рока и хип-хопа, с помощью самых современных инструментов создают современную, сложную, но доступную музыку для широкой аудитории.

. «Очень крутые люди», основываясь на джазе и фанке, включая влияния рока и хип-хопа, с помощью самых современных инструментов создают современную, сложную, но доступную музыку для широкой аудитории. эстонский коллектив психоделического джаза Еstrada Оrchestra . Музыканты, одержимые джазом, импровизируют между психоделией и авангардом. В этом году «Эстрада оркестра» выпускает свой второй LP « Jazzbeatjäätis », а предыдущий альбом буквально разлетелся с полок европейских магазинов.

. Музыканты, одержимые джазом, импровизируют между психоделией и авангардом. В этом году «Эстрада оркестра» выпускает свой второй LP « », а предыдущий альбом буквально разлетелся с полок европейских магазинов. группа из Санкт-Петербурга, играющая в собственном стиле jazz-n-dance — Ellina R . «Фронтвуман» группы Эллина Решетникова — первый в России сольный исполнитель, выступающий на большой сцене с вокальным лупером (устройством записи и воспроизведения звуковых «петель»), используя для создания песни только свой голос. Группа органично вплетает сольный жанр livelooping в работу с бэндом, создавая поистине уникальные аранжировки.

. «Фронтвуман» группы — первый в России сольный исполнитель, выступающий на большой сцене с вокальным лупером (устройством записи и воспроизведения звуковых «петель»), используя для создания песни только свой голос. Группа органично вплетает сольный жанр в работу с бэндом, создавая поистине уникальные аранжировки. Djabe — одна из самых популярных венгерских этно-фьюжн групп с момента своего основания в 1995 году. Коллектив получил признание и завоевал множество наград в Венгрии и по всему миру. Музыканты Djabe играют необыкновенную музыку, в которой элементы джаза гармонично сочетаются с венгерскими народными мотивами и этнической музыкой.

— одна из самых популярных венгерских этно-фьюжн групп с момента своего основания в 1995 году. Коллектив получил признание и завоевал множество наград в Венгрии и по всему миру. Музыканты играют необыкновенную музыку, в которой элементы джаза гармонично сочетаются с венгерскими народными мотивами и этнической музыкой. Dizzy Dutch Duck — группа, основанная петербургским тромбонистом и аранжировщиком Антоном Боярских как выпускной проект магистра в Амстердамской консерватории. Основываясь на фундаментальных знаниях классической композиции, бибопа, модального джаза и пр., используя традиционные акустические и электронные музыкальные инструменты (тромбон, саксофон, гитара, синтезатор, ударные и др.) и цифровую технику (процессоры звуковых эффектов, модуляторы и т.п.), D.D.D . создаёт современную музыку в реальном времени в присутствии слушателя.

— группа, основанная петербургским тромбонистом и аранжировщиком как выпускной проект магистра в Амстердамской консерватории. Основываясь на фундаментальных знаниях классической композиции, бибопа, модального джаза и пр., используя традиционные акустические и электронные музыкальные инструменты (тромбон, саксофон, гитара, синтезатор, ударные и др.) и цифровую технику (процессоры звуковых эффектов, модуляторы и т.п.), . создаёт современную музыку в реальном времени в присутствии слушателя. 2×2 Saxophone Quartet — квартет профессиональных саксофонистов из Санкт-Петербурга, исполняющий джазовые стандарты и популярную музыку в оригинальной джазовой обработке. Коллектив славится фирменным «биг-бэндовым» звучанием, характерным для джазовых оркестров эпохи свинга, а также зажигательными соло.

Лидером танцевальной программы фестиваля станет Роксана Баттерфляй — танцовщица и хореограф. Родом из Тулона (Южная Франция), она сейчас постоянно проживает в Америке. Известная своим концептуальным подходом к форме и смелым музыкальным экспериментам, Butterfly стала значимой фигурой на международной сцене с начала девяностых. Псевдоним «Баттерфляй» придумала ее наставник, танцовщица Джимми Слайд из-за её легкого и быстрого танцевального стиля. Её многочисленные и смелые совместные проекты с исполнителями арабской музыки, фламенко, джаза и world music преображают музыкальный ландшафт в Америке и Европе. С именем Роксаны связан и специальный проект фестиваля: танцовщица и в России продолжит снимать свой документальный фильм, посвящённый существованию детей с синдромом Дауна в современном обществе. Главная героиня документальной картины — её маленькая дочь.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

ДАЛЕЕ: программа фестиваля «Петроджаз 2017»



Программа фестиваля «Петроджаз 2017»

Ведущий концертов — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фейертаг. Концерты ежедневно с 15:00 до 22:00. Пл. Островского (между Невским проспектом и Александринским театром), м. Невский проспект / Гостиный двор

14.07

Band Данилы Кутузова (С.-Пб.)

2X2 Saxophone Quartet (С.-Пб.)

Dizzy Dutch Duck (С.-Пб.)

El Tango (Киров)

Ансамбль джазовой музыки Д.С. Голощекина (С.-Пб.)

Квинтет Четырёх (С.-Пб.)

Triophonix Band (Эстония)

Ellina R Band (С.-Пб.-Москва)

Band Данилы Кутузова (С.-Пб.) 2X2 Saxophone Quartet (С.-Пб.) Dizzy Dutch Duck (С.-Пб.) El Tango (Киров) Ансамбль джазовой музыки Д.С. Голощекина (С.-Пб.) Квинтет Четырёх (С.-Пб.) Triophonix Band (Эстония) Ellina R Band (С.-Пб.-Москва) 15.07

Funсoolio (Латвия/Германия)

Feridah Rose & Band (Дания)

Jazz Philharmonic Orchestra (С.-Пб.)

Евгений Ламба Бэнд(С.-Пб.)

Ольга Пономарёва (С.-Пб.)

Naima (Испания)

Karmen Moxie & Dynamic James (США/Россия)

Allergy+ (Литва)

Funсoolio (Латвия/Германия) Feridah Rose & Band (Дания) Jazz Philharmonic Orchestra (С.-Пб.) Евгений Ламба Бэнд(С.-Пб.) Ольга Пономарёва (С.-Пб.) Naima (Испания) Karmen Moxie & Dynamic James (США/Россия) Allergy+ (Литва) 16.07

Акапеллика (С.-Пб.)

Saimaa Quintet (Финляндия/ Россия)

Победители конкурса «Голос Петроджаза»: Alexey Rybalnik Trio (Москва) / Анна Щеголихина (Екатеринбург)

Djabe (Венгрия)

Estrada Orchestra (Германия/Эстония)

Very Cool People (Латвия)

Bo Jazz Band (Москва)

Roxane Butterfly (Швейцария/Россия)

Подробности на официальном сайте фестиваля







