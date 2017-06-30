In Memoriam. Вице-президент московского «Джаз Арт клуба» Рафаэль Аваков (1944-2017)

Обновление 02.07.2017: прощание и похороны состоятся в понедельник 3 июля.

10:00 — морг НИИ им. Склифосовского (метро «Проспект Мира» — кольцевая, ул. Проспект Мира, д.16). Ритуальный зал маленький, поэтому основное прощание планируется на Митинском кладбище.

11:30 — Митинское кладбище, крематорий (Пятницкое шоссе, 6-й км; от станции метро Тушинская автобусом № 741).

Рано утром 30 июня в больнице НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве скончался на 74 году жизни— один из самых пламенных энтузиастов московской джазовой сцены, человек, энергия и увлечённость которого питали множество проектов в столичном и российском джазовом сообществе. В последние две недели он находился в реанимации в связи с осложнением хронического заболевания…

Рафаэль Артёмович Аваков родился 12 марта 1944 в поселке Буй Ярославской области. В 1968 он окончил Московский энергетический институт по специальности «проектирование и эксплуатация атомных электростанций» и до недавнего времени продолжал работать в московском ВНИИ АЭС. Но это была его, так сказать, «дневная работа». Смысл его жизни, пылкость его души, биение его сердца были связаны с музыкой.

Началось всё с московских джазовых кафе и фестивалей студии импровизационной музыки «Москворечье» 1960-70-х, с участия в оргкомитетах московских джазовых фестивалей 1980-х. С 1990-х гг. Раф, как звали его все в московском джазе без исключения, был душой круга джазовых энтузиастов, объединившихся в «Джаз Арт клуб», который собирается каждую среду (в последние пять лет — в джаз-клубе «Эссе»). Раф — это ежегодный летний «Московский джазовый пароход», это выезды больших групп московских слушателей на фестивали и «Джаз-пароход» в его родном Ярославле, и едва ли не самое важное — это огромная бескорыстная работа по сохранению творческого наследия московской джазовой сцены. Именно Раф Аваков подготовил к изданию разрозненные записи легенды советского джаза Андрея Товмасяна (альбом «Господин Великий Новгород», 2007), именно он набирал и оцифровывал тексты и иллюстрации для «Воспоминаний» прославленного трубача (часть которых была им опубликована на «Джаз.Ру»). Да только ли Товмасяна? Без Рафа не было бы всех 14 дисков, выпущенных «Джаз Арт клубом» под лейблом Jazz Art Club Collection, и множества «клубных» изданий джазовой классики в серии «Оттенки джаза. Избранное для всех»… Раф активно участвовал в деятельности Центра исследования джаза (Ярославль) начиная с учредительной встречи в 2011 г., его стараниями в Центр для сохранения, обработки и последующей организации доступа исследователей было передано множество архивных материалов, касающихся творчества советских джазменов послевоенной эры.

Буквально вчера на «Джаз.Ру» началась публикация русского перевода воспоминаний американского контрабасиста Билла Кроу о турне по СССР в составе оркестра Бенни Гудмана (1962): Раф Аваков приложил руку и к этому — и в электронной, и в бумажной версии мемуаров о нём скромно написано «дизайн обложки, подготовка фотоматериалов», но, как и во многих других случаях, он был буквально душой и сердцем этого проекта. Он ни к чему не относился равнодушно — и это касается не только джаза: с такой же увлечённостью, с таким же горением сердца Раф занимался, например, наследием Владимира Высоцкого…

Раф Аваков — человек, о котором можно сказать только одно, без всяких полутонов: светлая память!