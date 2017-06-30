In Memoriam. Вице-президент московского «Джаз Арт клуба» Рафаэль Аваков (1944-2017)

|Редакция «Джаз.Ру»
фото: архив «Джаз.Ру»
Обновление 02.07.2017: прощание и похороны состоятся в понедельник 3 июля.
10:00 — морг НИИ им. Склифосовского (метро «Проспект Мира» — кольцевая, ул. Проспект Мира, д.16). Ритуальный зал маленький, поэтому основное прощание планируется на Митинском кладбище.
11:30 — Митинское кладбище, крематорий (Пятницкое шоссе, 6-й км; от станции метро Тушинская автобусом № 741).
Рано утром 30 июня в больнице НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве скончался на 74 году жизни Рафаэль Аваков — один из самых пламенных энтузиастов московской джазовой сцены, человек, энергия и увлечённость которого питали множество проектов в столичном и российском джазовом сообществе. В последние две недели он находился в реанимации в связи с осложнением хронического заболевания…
Рафаэль Артёмович Аваков родился 12 марта 1944 в поселке Буй Ярославской области. В 1968 он окончил Московский энергетический институт по специальности «проектирование и эксплуатация атомных электростанций» и до недавнего времени продолжал работать в московском ВНИИ АЭС. Но это была его, так сказать, «дневная работа». Смысл его жизни, пылкость его души, биение его сердца были связаны с музыкой.
Началось всё с московских джазовых кафе и фестивалей студии импровизационной музыки «Москворечье» 1960-70-х, с участия в оргкомитетах московских джазовых фестивалей 1980-х. С 1990-х гг. Раф, как звали его все в московском джазе без исключения, был душой круга джазовых энтузиастов, объединившихся в «Джаз Арт клуб», который собирается каждую среду (в последние пять лет — в джаз-клубе «Эссе»). Раф — это ежегодный летний «Московский джазовый пароход», это выезды больших групп московских слушателей на фестивали и «Джаз-пароход» в его родном Ярославле, и едва ли не самое важное — это огромная бескорыстная работа по сохранению творческого наследия московской джазовой сцены. Именно Раф Аваков подготовил к изданию разрозненные записи легенды советского джаза Андрея Товмасяна (альбом «Господин Великий Новгород», 2007), именно он набирал и оцифровывал тексты и иллюстрации для «Воспоминаний» прославленного трубача (часть которых была им опубликована на «Джаз.Ру»). Да только ли Товмасяна? Без Рафа не было бы всех 14 дисков, выпущенных «Джаз Арт клубом» под лейблом Jazz Art Club Collection, и множества «клубных» изданий джазовой классики в серии «Оттенки джаза. Избранное для всех»… Раф активно участвовал в деятельности Центра исследования джаза (Ярославль) начиная с учредительной встречи в 2011 г., его стараниями в Центр для сохранения, обработки и последующей организации доступа исследователей было передано множество архивных материалов, касающихся творчества советских джазменов послевоенной эры.
Буквально вчера на «Джаз.Ру» началась публикация русского перевода воспоминаний американского контрабасиста Билла Кроу о турне по СССР в составе оркестра Бенни Гудмана (1962): Раф Аваков приложил руку и к этому — и в электронной, и в бумажной версии мемуаров о нём скромно написано «дизайн обложки, подготовка фотоматериалов», но, как и во многих других случаях, он был буквально душой и сердцем этого проекта. Он ни к чему не относился равнодушно — и это касается не только джаза: с такой же увлечённостью, с таким же горением сердца Раф занимался, например, наследием Владимира Высоцкого…
Раф Аваков — человек, о котором можно сказать только одно, без всяких полутонов: светлая память!
In Memoriam. Вице-президент московского «Джаз Арт клуба» Рафаэль Аваков (1944-2017): 12 комментариев
Больно и горько.
Ушел достойнейший из достойных.
Зачинатель и исполнитель многих дел на работе и в джазе.
Там, где другие говорили, он делал.
Он много всего сделал и люди благодарны ему за это.
Его имя останется в истории отечественного джаза, о нем есть, что сказать.
А какой он был человек! Честный, бескорыстный, принципиальный, верный друг и товарищ.
Давно я ему посвятил такие строчки:
Он для друзей надёжная опора.
Чем может, тем поможет. И без разговора!
Вот таким он был.
Таким и останется в нашей памяти.
Прощай, Раф!
Невосполнимая утрата!
Штучный человек.
Так рано…
У него были планы.
Прощай, дорогой друг! Земля тебе пухом.
Кто бы что ни говорил сейчас — это ничто в сравнении с масштабом утраты обрушившейся на нас.Наряду с Натаном,Юрой Верменичем,Кимом Назаретовым и многими другими — о живущих я не говорю — Раф был глыбой,из которых построено \или строится\ здание русского джаза.Теперь он \джаз\ будет совсем другим.Я горжусь дружбой с этим человеком.
Покойся с миром,друг.Ты в наших сердцах навечно.
Это ты зря, Раф…Не время тебе было уходить. Нас пока живущих не забывай. Прощай…
…к прискорбию, ни наша компетенция, ни компетенция Рафа на это не распространяется! Придется как-то пытаться соответствовать новым условиям, вписываться в новую сетку координат и продолжать жизнь Рафа посредством памяти о нем и протягивания в сегодня лучших качеств этого Человека!
Незаменимые люди есть!! Казалось, что твоя энергия-не иссякаема!!! Жаль!Трудно принять и понять эту утрату! Раф, ты навсегда останешься неповторимым, уникальным, удивительным! И будешь жить всегда, пока в сердцах тех, кто любил тебя, жива память о тебе!!
Такие, как Раф — не умирают!
Такие, как он садятся в эллингтоновский поезд «ЭЙ» и уезжают на гастроли, в другой, неведомый нам, здесь пока живущим мир.
Мир Монка и Дюка, Бэйси и Миллера, Майлза и Трэйна, Чета и Маллигана…
Душой, духом…
Их неуёмная энергия, этот, только им подвластный SWING, уже не может пребывать в уставшем теле…
Создатель призвал в Свой Небесный джазовый оркестр одного из талантливейших организаторов и администраторов, настоящего преданного джазу AFICIONADO, Рафа Авакова — любимого нами друга, товарища, коллегу.
И да простятся ему все грехи — ведомые и неведомые. Аминь.
Я помню Рафа глаза.Зеркало его вечной души.
Ужасно! Я не представляю себе московской джазовой сцены без Рафа. Его улыбка, его веселый оптимизм навсегда останутся в моей памяти. От творил добро. Наше общество потеряло еще одного интеллигента.
Раф был человеком почти неограниченого диапазона эмоций, .что имело несомненно джазовую импровизационную природу! Московская джазовая аудитория, в том числе и я, признательны ему за его неповторимый зажигательный темперамент и уникальный магнетизм, сопровождающий многочисленные концерты…Спасибо тебе, Раф. за то, что был с нами. Светлая, добрая, память о тебе навсегда останется с нами! Добавлю слова бесконечно благодарного и любящего тебя Андрея Егиазаровича: «Раф — ГЕНИЙ!»
Светлая память!
Невосполнимая, горчайшая утрата! Невозможно представить себе ДжазАртКлуб без него.
Узнай меня по ветру на холме,
Узнай меня по блику на трубе,
По звуку блюза распознай меня,
В вечернем клубе и при свете дня.
Узнай меня в моих друзьях,
В моих питомцах и моих делах.
Узнай меня по «Джазу на воде».
Узнай меня по соло в тишине.
Что кроется за этими словами?
Я остаюсь! Я здесь! Я с вами!