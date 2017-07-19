Финансировать джазовые концерты посредством краудфандинга? В Санкт-Петербурге решили попробовать.

В редакцию «Джаз.Ру» обратилась санкт-петербургская студентка Юлия Леленкова. Выпускница прославленной ростовской Детской джазовой школы им. Кима Назаретова, она учится сейчас в северной столице по специальности «продюсер исполнительских искусств» в Российском государственном институте сценических искусств (бывшая СпбГАТИ). Юлия хочет провести в Петербурге цикл концертов джазовых музыкантов, представляющих одну из важнейших региональных сцен России — сцену Ростова-на-Дону — и надеется, что наши читатели смогут помочь ей в реализации этого проекта. Редакция пока не располагает успешными примерами краудфандинга в финансировании джазовых концертных циклов, но, может, мы поможем ростовско-питерскому проекту стать первым?

— Меня зовут Юлия. Я хочу запустить проект, который предполагает в течение следующего сезона знакомить петербургских слушателей с молодыми музыкантами, продолжающими традиции ростовского джаза. В рамках проекта намечены девять концертов талантливых музыкантов, получивших джазовое образование в Ростове-на-Дону, начавших там карьеру, но ныне живущих и успешно работающих за границей.

Вместе с ними будут играть музыканты из Санкт-Петербурга, что может дать возможность для появления новых творческих проектов.

Начался сбор средств на реализацию этой идеи. Мы запустили проект в главную зону риска — выложили его на известную краудфандиноговую платформу Boomstarter, и теперь каждый, кто читает этот текст, может приблизить проект к осуществлению.

Если каждый из вас это сделает, проект удастся реализовать, а значит — петербуржцы услышат новых отличных музыкантов и больше узнают о ростовском джазе, участники проекта получат возможность больше выступать в России, а связи между музыкантами двух городов могут привести к интересным проектам. Кроме того, в благодарность за поддержку мы приготовили вам несколько памятных штучек.

Нам нужно собрать сумму в очень небольшой срок: сегодня остаётся 12 дней до завершения краудфандинга. Поэтому, если вас заинтересовал проект и понравилась идея, не откладывайте на потом. Помогите нам сейчас.

Те, кто примет участие в сборе, смогут получить в благодарность от нас различные подарки: фирменные закладки и открытки, некоторые смогут уже сейчас забронировать себе столики на концерты, некоторым выпадет удача услышать свою любимую джазовую пьесу на вечере. В кампании смогут поучаствовать и предприниматели, желающие прорекламировать свое дело. Для них есть отдельный блок услуг, которые мы можем оказать взамен.

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