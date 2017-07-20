В московском музее-заповеднике Коломенское проходит фестиваль «Джазовое лето в Коломенском»

12 июля в музее-заповеднике «Коломенское» стартовал фестиваль «Джазовое лето в Коломенском-2017». Пять летних вечеров в Шатре у дворца царя Алексея Михайловича звучит джаз в исполнении известных московских музыкантов.

19 июля программу фестиваля продолжил пианист Владимир Агафонников.

Очередной концерт состоится 26 июля в 19:30. Будет играть проект Dixie Purple, который появился на свет после встречи музыкантов Jazz Dance Orchestra трубача Вадима Зайдина с музыкантами известной британской хард-рок-группы 1970-х Deep Purple. Название Dixie Purple, естественно, продиктовано репертуаром, а именно — английской и американской рок- и поп-музыкой, а также хитами разных времен и поколений, от Баха до произведений The Beatles, A-ha, Queen, Scorpions и мелодий итальянской эстрады 80-х, которые музыканты играют в стилистике диксиленда (традиционного джаза).

9 августа в 19:30 в рамках фестиваля будет играть оркестр «Столичный джаз» под управлением Фёдора Ляшкевича с программой джазовых стандартов, связанных с репертуаром Луи Армстронга, Эллы Фицджералд и других известных джазовых музыкантов. «Столичный джаз» — молодой, но уже горячо полюбившийся поклонникам популярных направлений джаза коллектив. На концерте 9 августа можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать.

16 августа в 19:30 программу фестиваля завершат певица Арминэ Саркисян и джазовое трио Даниила Крамера. Заслуженная артистка Российской Федерации Арминэ Саркисян и народный артист РФ, пианист-виртуоз Даниил Крамер — имена, вряд ли нуждающиеся в рекомендациях!

ДАЛЕЕ: билеты, контактная информация, проезд

Информация о концертах фестиваля по тел. +7(499) 614-2132 (пн.-пт. 10:00-16:00) или на сайте МГОМЗ-Коломенское

Купить билеты (стоимость одного билета — 1000 ₽) можно на сайте Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское — Измайлово — Люблино

Адрес Шатра у Дворца царя Алексея Михайловича: пр-т Андропова, д. 39, стр. 69 (м. Каширская, последний вагон из центра)







