Германская певица Михаэла Штайнхауэр представит в Москве авторскую программу с российским ансамблем

9 августа в Клубе Алексея Козлова выступит со своим квинтетом немецкая вокалистка Михаэла Штайнхауэр (Michaela «Misha» Steinhauer).

«Музыка — моя жизнь: дайте мне микрофон, и я сразу окажусь в том мире, которому принадлежу» — говорит Михаэла. Её микрофон может быть в Америке (Штайнхауэр — выпускница джазового отделения нью-йоркского колледжа Куинс), или в Москве, где она часто бывает, или в её родной стране — Германии, где она начала петь задолго до того, как научилась ходить. Вокалистка, которая известна под музыкантским прозвищем «Миша» (производное от немецкого женского имени Михаэла), использует богатые возможности своего голоса для преодоления любых музыкальных ограничений. Её авторские оригинальные композиции и переложения широко известной джазовой классики, популярных песен и даже церковных гимнов, вдохновлённых её протестантскими религиозными взглядами, помогают ей создавать собственное уникальное джазовое звучание.

Известный американский вокалист-импровизатор Джей Ди Уолтер (JD Walter) написал о ней:

Михаэла Штайнхауэр, чей послушный голос — словно глоток свежего воздуха, не только певица, на которую обращаешь внимание, но также и аранжировщик с особым видением, который изысканно и безупречно соединяет духовность родной Германии с джазом, что по-настоящему показывает универсальность этой формы американского искусства.

Вместе с Михаэлой на сцену клуба выйдут четверо известных российских музыкантов: саксофонист Алексей Круглов (организатор Leo Records Festival in Russia — британский журнал Jazzwise назвал этого музыканта «будущим джаза»), мастер свободной импровизации — пианист и композитор Роман Столяр, великолепная исполнительница на трубе Юлия Маликова и один из ведущих столичных контрабасистов Игорь Иванушкин. В программе — исключительно авторская музыка, которую написала Михаэла Штайнхауэр.

ДАЛЕЕ: контактная информация, билеты, ВИДЕО

9 августа, Клуб Алексея Козлова (Маросейка, 9/2, паб Left Bank, вход с Большого Златоустинского переулка, м. Китай-Город). Начало в 20:00. Вход — 500-1000 ₽.

Подробности и заказ билетов на сайте Клуба Алексея Козлова

ВИДЕО: выступление ансамбля Михаэлы Штайнхауфер в Клубе Алексея Козлова, 2016









