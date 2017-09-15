11-й сезон цикла «Импровизация нового века» откроет мини-фестиваль артистов лейбла FancyMusic

24 сентября в Еврейском культурном центре на Никитской им. Ральфа Гольдмана откроется одиннадцатый сезон джаз-гостиной Михаила Митропольского «Импровизация нового века». В этот вечер в ЕКЦ пройдёт «FancyMusic Минифест» — мини-фестиваль артистов, связанных с фирмой грамзаписи «ФэнсиМьюзик». Это музыкальный лейбл, политика которого сфокусирована на издании «новой актуальной русской музыки различных направлений», свободная платформа для широкого спектра современных российский композиторов и музыкантов и открытия новых имён.

Само существование этого лейбла, считает продюсер и ведущий цикла Михаил Митропольский — «сплошные поводы для удивления: в наше расчётливое время появляется возможность выпуска в свет музыки, которая, находясь на острие развития этого вида искусства, не может рассчитывать на коммерческий успех. Реализуется давно забытое меценатство, используются современный маркетинг и технические средства. Это, изначально почти безнадежное, дело проходит проверку временем — пять лет деятельности, около сотни релизов и целое направление музыки, которое отчаянно нуждается в такой реализации…» Впрочем, для главы лейбла Сергея Красина музыкальное направление изначально определялось весьма широко. Он сознательно создавал лейбл, который должен представить разные стили: в каталоге «ФэнсиМьюзик» были и современная академическая музыка, и джаз, и поп- и рок-проекты.

Позже, благодаря опыту и влиянию среды, интересы несколько сузились и сосредоточились на современном академическом авангарде, импровизационной музыке (не всегда джазового происхождения), а также на процессе записи, формирования звуковой атмосферы, на выработке языка оформления релизов, на процессе «постпродукции». В каталоге лейбла — композиторы Александр Маноцков, Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Антон Батагов, Сергей Загний, Вячеслав Гайворонский, из «свободного джаза» в нем представлены Алексей Круглов, Роман Столяр, Влад Быстров и многие другие. В программе «минифеста» представлены работы артистов лейбла, которые только готовятся к изданию, причем имеют не только музыкальное, но и визуальное воплощение — что, впрочем, не удивительно в наше синкретическое время.

ДАЛЕЕ: программа «FancyMusic Минифест»

Концерт для трубы с колоколами. Проект Владимира Смоляра

Константин Сухан — труба; Сергей Загний — колокола

Живая музыка и фрагмент фонограммы фильма «Загний» Владимира Смоляра и Сергея Головецкого (запись: Вячеслав Калика, 2008)

Константин Сухан — труба; Сергей Загний — колокола Живая музыка и фрагмент фонограммы фильма «Загний» Владимира Смоляра и Сергея Головецкого (запись: Вячеслав Калика, 2008) Дмитрий Курляндский — RussianBaroqueMusic (минималистский трип по квинтовому кругу)

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной: домры — Луиза Нуриева, Юлия Потанина, Василий Исайчев; балалайки — Олег Пискунов, Александр Мятечкин, Валентин Салгалов

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной: домры — Луиза Нуриева, Юлия Потанина, Василий Исайчев; балалайки — Олег Пискунов, Александр Мятечкин, Валентин Салгалов «Проект 1607»

Юлия Маликова — труба, Алексей Круглов — саксофоны, Алексей Наджаров — фортепиано, электроника, Денис Шушков — контрабас, Пётр Талалай — ударные

Подробнее об участниках

Сергей Загний — композитор, профессор Московской консерватории. Музыка Загния до 1982 написана в так называемой расширенно-тональной или атональной манере. Большинство произведений, созданных в 1982-1992, основаны на диатонике и тональности. С 1993 пишет электронную музыку. С 1992 руководил «Садовым оркестром Мастерской индивидуальной режиссуры» (руководитель мастерской — Борис Юхананов). Периодически выступает как исполнитель собственной, в том числе и импровизационной музыки (фортепиано, орган, нетрадиционные инструменты), как автор и участник перформансов, инсталляций, спектаклей, фильмов и других художественных проектов.

Константин Сухан хорошо известен в московском сообществе радикально-импровизационной музыки. Не имея систематического музыкального образования, осваивал трубу в разных её приложениях. Последователь Джона Зорна, Марка Рибо, Орнетта Коулмана, основатель лейбла «Топот», был участником группы «Бром» и др. Нередко выступает с композитором Алексеем Сысоевым, в том числе и «Джазовой гостиной».

Дмитрий Курляндский принадлежит ко второму поколению композиторов после знаменитой троицы Шнитке-Губайдуллина-Денисов. Родился в Москве в 1976 г. Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. Принимал участие в мастер классах многих российских и зарубежных композиторов. Сочинения были отмечены на конкурсах в России, Франции, Англии. В 2003 стал победителем международного конкурса «Гаудеамус» в Голландии. Музыка Дмитрия Курляндского регулярно звучит в концертах и на фестивалях во многих городах России, в странах СНГ, в Германии, Голландии, Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Финляндии, Греции, Аргентине, Сербии, Польше, Японии, транслируется на радио во всём мире. Он сотрудничал с такими дирижёрами, как Владимир Федосеев, Теодор Курентзис, Владимир Зива, Жолт Надь и др. Среди исполнителей — многие российские оркестры и ансамбли, ведущие европейские ансамбли. Дмитрий Курляндский — основатель и главный редактор первого в России журнала, посвященного современной музыке — «Трибуна Современной Музыки». Один из основателей группы композиторов «Сопротивление Материала» (СоМа). Член Союза композиторов России. С 2013 г. — музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский».

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной был создан по инициативе крупнейшего американского импресарио в области академической музыки: в 1968, находясь на гастролях в США с оркестром им. Осипова, певица Людмила Зыкина (1929-2009) встретила импресарио Сола Юрока, который, под впечатлением от концерта, посоветовал Зыкиной создать собственный компактный коллектив — в основном из солистов, но с аккомпаниаторскими функциями. За свою более чем сорокалетнюю творческую жизнь коллектив ансамбля «Россия» записал более 30 альбомов, выступал на телевидении и радио. Среди проектов, в которых Ансамбль принял участие в последнее время — запись саундтрека к фильму «Отель Гранд Будапешт» режиссёра Уэса Андерсона, удостоенный награды Американской киноакадемии «Оскар» за лучший саундтрек (2015).

В состав группы «Проект 1607» входят участники оркестра «Круглый Бенд» — саксофонист и композитор Алексей Круглов; пианист, один из ведущих композиторов актуальной музыки Алексей Наджаров; контрабасист Денис Шушков и барабанщик Пётр Талалай. Проект назван по одноименному альбому, изданному FancyMusic два года назад. В 2014 году в цикле вечеров «Немое кино — живая музыка» музыканты создали импровизационный саундтрек для фильма Александра Довженко «Звенигора», снятого в 1927 году. Позже была сделана запись на «Студии Владимира Осинского». В альбоме есть скрытая программность, а все его пьесы названы во множественном числе. Музыканты обнаружили связь даты записи — 16 июля — с открытиями Галилео Галилея, Михаила Ломоносова, с расколом христианской церкви, с первым ядерным взрывом и т.д. В этот раз квартет расширен до квинтета — в состав группы войдет участница различных проектов «Круглого бенда» трубач Юлия Маликова. Все вместе представят новую программу, основанную на авторских композициях Круглова и Наджарова. Стилистически она будет являться продолжением альбома двухгодичной давности, построенным на современных ритмах, электронике, расширенных композиционных структурах и свободной импровизации.

24 сентября, 19:00, Еврейский культурный центр на Никитской им. Ральфа Гольдмана: ул. Б. Никитская, 47, стр. 2 (м. Краснопресненская, Баррикадная), тел. (495)787-4560, (495)787-4567.

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