Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Олег Аккуратов — к 100-летию пианиста Телониуса Монка

30 сентября в Культурном центре ЗИЛ Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана представит программу, посвященную 100-летию со дня рождения гениального джазового пианиста и композитора Телониуса Монка. В концерте участвует молодой пианист-виртуоз Олег Аккуратов. Слушателей ждёт путешествие в музыкальную вселенную Монка — мир причудливой красоты, угловатых мелодий и парадоксального юмора.

Телониус Монк (1917-1982) — настоящий джазовый титан середины прошлого столетия, фигура равновеликая Чарли Паркеру, Диззи Гиллеспи и Джону Колтрейну. Его называют одним из создателей бибопа и современной джазовой музыки как таковой.

Старейшина российской джазовой историографии Владимир Фейертаг писал о Монке:

Мировая музыкальная общественность не сразу признала заслуги Монка в области развития джаза. Выходец из небогатой семьи, так и не получивший систематического музыкального образования, он создал собственный оригинальный стиль, благодаря которому при жизни его называли авангардистом и примитивистом. Его манера игры была не совсем характерна для джаза: музыка была «рваной», изобиловала большим количеством мелодических скачков. Тем не менее, его композиции, как «Round Midnight», «Ruby My Dear», «Straight, No Chaser», «52nd Street Theme» и десятки других вошли в золотой фонд джазового репертуара; их играли и играют тысячи джазовых музыкантов по всему миру.

Будучи одним из самых знаменитых джазменов в истории, Телониус Монк всю свою жизнь был окружён ореолом загадочности и крайней эксцентричности. Тем не менее, 25 ноября 1963 года фотография пианиста должна была появиться на обложке журнала Time. Но двумя днями раннее убили президента Джона Ф. Кеннеди, и обложку пришлось заменить. К фотографии джазмена журнал вернулся только в феврале следующего года. Time, до этого уделявший внимание джазу лишь в коротких рецензиях, наконец-то признал джазовых исполнителей национальными героями. До Монка такой чести удостоился только Дейв Брубек, Луи Армстронг и Дюк Эллингтон.

Телониус Монк — лидер по количеству записей его музыки другими исполнителями, его опережает только Эллингтон. Дискография Монка-исполнителя насчитывает почти 40 альбомов. Великий джазмен посмертно награжден премией «Грэмми», его имя носит Институт джаза в Вашингтоне — одна из самых влиятельных джазовых организаций в мире, о его жизни снят документальный фильм «Thelonious Monk: Straight, No Chaser», озаглавленный по идиоме из названия одной из самых популярных тем Монка — «Неразбавленный, без закуски» (кстати, продюсером фильма стал Клинт Иствуд).

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30 сентября, 19:00, Культурный центр ЗИЛ: ул. Восточная, д.4, корп.1, м. Автозаводская, тел. +7(495)675-1636

Билеты: 400 ₽ — 2000 ₽ (купить на сайте КЦ ЗИЛ)







