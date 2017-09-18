В Санкт-Петербурге открывается долгосрочный конкурс для детей-джазменов «Детский джем-сейшн»

7 октября в санкт-петербургском «джазовом пространстве» White Night Music Joint состоится открытие музыкального проекта «Детский джем-сейшн», который совместно с этой площадкой представляет Детская школа искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры (внимание: начало в 16:00). На открытии выступят ученики ДШИ СПбГИК, педагоги и студенты кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства СПбГИК. Автор проекта — директор ДШИ СПбГИК Марина Рыбакова.

«Детский джем-сейшн» — джазовый конкурс среди исполнителей в возрасте от шести до 18 лет. Каждое воскресенье, начиная с 15 октября, в 12:00 будут начитаться прослушивания участников на сцене White Night. Принять участие в конкурсе могут солисты-инструменталисты, вокалисты и ансамбли, исполняющие джаз. Всем конкурсантам нужно будет исполнить одно-два произведения (для солистов — в сопровождении минусовой фонограммы или концертмейстера).

В жюри конкурса входят ведущие преподаватели эстрадно-джазового отделения СПбГИК и профессиональные музыканты города. Решение жюри будет оглашаться после каждого выступления. В случае прохождения первого тура участникам представится возможность совместного выступления с профессиональными музыкантами на центральных площадках города и на международном детском фестивале, который состоится в Санкт-Петербурге в июне 2018 года. Предусмотрены также специальные призы:

для детей от 6-8 лет по итогам выступлений в течении года — рекомендация к поступлению на бюджетное отделение в детскую школу искусств СПбГИК;

для участников от 9 до 18 лет — получение рекомендации для поступления на бюджетное отделение кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства факультета музыкального искусства эсктрады СПБГИК.

ДАЛЕЕ: условия участия, контакты, как попасть на открытие

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить положение-анкету (кликните по ссылке правой кнопкой мыши и выберите «сохранить как») и отправить её по электронной почте организаторам.

Подробности по участию в конкурсе — в группе конкурса в социальной сети «Вконтакте».

7 октября, 16:00, джазовое пространство White Night Music Joint (вход свободный): набережная реки Фонтанки, 59, м. Садовая / Спасская / Сенная площадь или Звенигородская, тел. +7(812)313-3111







