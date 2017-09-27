Клуб Алексея Козлова открыл новый сезон образовательно-развлекательных шоу «Усадьба Jazz Kids»

«Усадьба Jаzz Kids» — серия образовательно-развлекательных шоу об истории современной музыки для семейного посещения. Организаторы называют их «сказочные музыкальные путешествия для всей семьи». 17 сентября в Клубе Алексея Козлова открылся новый сезон этих мероприятий, которые будут проходить каждые две недели (ближайшие — 1, 15 и 26 октября).

Организаторы цикла обращаются к юным слушателям и их родителям:

— Наш проводник — волшебник, путешественник и музыкант Дядюшка Ритмус — приглашает вас в самые музыкальные эпохи ХХ века. Мы путешествуем во времени и пространстве и встречаемся с живой историей музыкальных стилей, с самыми яркими музыкантами-первооткрывателями, танцуем, поём, играем музыку. Звуки портовой Одессы начала прошлого века, путешествия к островам, где спрятаны настоящие музыкальные сокровища, танцы в старом Новом Орлеане, приключения в самой чаще африканских джунглей и многие другие музыкальные приключения ждут наших маленьких меломанов в новом Клубе Алексея Козлова по воскресеньям в 13:00. Наши гости — это, прежде всего, дети от 5 до 10 лет, а также их родители, бабушки и дедушки.

Цикл организует агентство «АртМания», которое проводит также фестивали «Усадьба Jazz». Одна из целей организаторов — поиск среди юных музыкантов будущих участников детской сцены «Усадьбы».

ДАЛЕЕ: подробности по программам ближайших шоу цикла «Усадьба Jаzz Kids»

1 октября, 13:00: «Африканская сказка»

Усадьба Jazz Kids зовёт всех своих друзей отправиться в путешествие в далёкое королевство Мали и вместе с музыкантами — волшебниками-гриотами разбудить древний дух ритма. Мы отправимся в Древнюю Страну Духов и поможем добрым и весёлым волшебникам вернуть урожай сладкой кукурузы жителям африканской деревни. На пути отважным искателям музыкальных приключений встретятся Большая птица Балакуландиан, лев Вараба и бык Кумбо. В волшебной Стране Духов путешественников ждут увлекательные ритмические испытания, настоящие африканские песни и танцы.

Постановка группы Sofoli — лауреатов конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz 2016». Режиссёр — Алина Иква, педагог, кандидат наук. Мастер-классы для детей и взрослых.

15 октября, 13:00: «У Чёрного моря. Одесса музыкальная»

Настоящий одесский оркестр Klezmasters. Удивительный самобытный город ждёт юных меломанов и их родителей. Дядюшка Ритмус и его волшебная шляпа приглашают вас совершить увлекательную морскую прогулку с настоящими контрабандистами. В программе: путешествия ко двору Императора, знакомство с патефоном, история Леонида Утёсова, армянские, греческие и, конечно, еврейские песни и танцы.

29 октября, 13:00: «Острова музыкальных сокровищ»

Сказка-путешествие к далёким островам на настоящих пиратских кораблях. Группа «Залив Кита» поднимает флаг «джентльменов удачи» на большом музыкальном фрегате и приглашает всех познакомиться с музыкальной (и не только) историей островов Карибского моря. Самые смелые и отчаянные путешественники отправятся вместе с капитаном Ритмусом в неизведанные океанские дали, чтобы услышать истории о приключениях грозных пиратов и удивительную музыку. «Калипсо», «зук», «кумбия», «меренге», «морна», «регги», «ска» и многие другие стили родились на островах и стали основой для многих любимых музыкальных композиций ХХ века. В этом путешествии мы встретимся с героями любимых мультфильмов, научимся танцевать островные танцы, построим свои пиратские корабли и обязательно найдём музыкальные сокровища.

Подробности о цикле

Стоимость билетов: для взрослых — 1000 ₽, для детей 500 ₽ (промокод BABY).

1, 15 и 26 октября, воскресенье, 13:00. Клуб Алексея Козлова, 3 этаж паба The Left Bank, ул. Маросейка, 9/2, вход с Большого Златоустинского пер., тел. +7(926)952-0077







