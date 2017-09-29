Москва и Санкт-Петербург: всего два показа нового документального фильма о Джоне Колтрейне

В рамках 12-го ежегодного фестиваля американского кино AMFEST в Санкт-Петербурге (30 сентября) и Москве (2 октября) состоятся всего два показа нового документального фильма, посвящённого великому американскому джазовому саксофонисту Джону Колтрейну (1926-1967) — «В поисках Колтрейна» («Chasing Trane: The John Coltrane Documentary»).

Джон Колтрейн, 90-летие со дня рождения которого широко отмечалось год назад, а летом 2017 мы вспоминали 50-летие его ухода из жизни — одна из центральных фигур в истории джаза. Документальный фильм (режиссёр — Джон Шейнфилд, 2016) изучает творческий пусть легендарного музыканта и исследует, как опасная привычка и увольнение из важнейшего джазового ансамбля своего времени, квинтета Майлза Дэйвиса, что могло запросто разрушить всю карьеру, стали лишь мостиком к новым музыкальным и личным свершениям. Закадровый текст за Джона Колтрейна читает актёр Дензел Вашингтон.

ДАЛЕЕ: подробности о показах фильма в России, ВИДЕО

«В поисках Колтрейна» («Chasing Trane: The John Coltrane Documentary»). 99 минут. 18+

Санкт-Петербург: 30 сентября, 16:30, кинотеатр «Аврора» (Невский пр., 60)

Москва: 2 октября, 21:30, кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Комсомольский проспект, 21/10, м. Фрунзенская)

ВИДЕО: трейлер фильма









