Фестиваль «Длинные Руки» представит в «ДОМе» новые формы импровизационной музыки в 14-й раз

14-17 ноября 2017 агентство «Длинные Руки», культурный центр «ДОМ», «Рустамушки интернешнл», дизайн-бюро «Ostengruppe» представляют в КЦ «ДОМ» XIV фестиваль новой музыки «Длинные Руки». Созданный в память об основателе «ДОМа» Николае Дмитриеве (1950-2004) как продолжение одноимённой антрепризы, которую Дмитриев начинал в Центральном Доме художников ещё в начале 1990-х совместно с ярким деятелем советского музыкального авангарда Сергеем Курёхиным (1954-1996), фестиваль ежегодно представляет московской публике то, что его организаторы именуют просто «новой музыкой». Немалую долю в программе «Длинных Рук» занимают различные направления джазового авангарда и смежных с ним направлений.

В рамках 14-х «Длинных Рук» три ветерана советской новоджазовой сцены — петербургский трубач Вячеслав Гайворонский, а также столпы «вильнюсской школы» перкуссионист Владимир Тарасов и саксофонист Владимир Чекасин — дадут совместный концерт, который озаглавлен «210 на троих», поскольку всем троим в 2017 г. исполнилось по 70 лет. Таким составом эти музыканты не играли никогда, поэтому концерт 14 ноября можно смело назвать уникальным. К Гайворонскому имеет отношение и концерт следующего дня — он будет посвящён композиторским работам петербургского трубача (он занимается не только импровизационной, но и академической музыкой). Будут исполнены его Первый струнный квартет (1971) и композиции для струнного трио с трубой. Кроме того, в рамках фестиваля выступит японская новоджазовая группа Hikashu под управлением известного энтузиаста авангардной сцены Японии — мультиинструменталиста Макигами Коити (Makigami Koichi), а также будет представлен ряд проектов, во главе которых стоит или в составе которых выступает финский авангардный саксофонист Йорма Тапио.

ДАЛЕЕ: полное расписание XIV фестиваля новой музыки «Длинные Руки» и подробности об артистах

14-17 ноября 2017, культурный центр «ДОМ» (Б. Овчинниковский пер 24/4, м. Новокузнецкая, тел. +7(495)953-7236). Начало концертов в 20:00. Абонемент на все дни фестиваля — 2000 ₽

14 ноября. К юбилею Вячеслава Гайворонского, Владимира Тарасова и Владимира Чекасина: «210 на троих».

Вячеслав Гайворонский — труба; Владимир Тарасов — ударные, перкуссия; Владимир Чекасин — саксофоны, фортепиано, клавишные, электроника, вокал

Стоимость билетов в предварительной продаже — 800 ₽, в день концерта — 1000 ₽

Для Вячеслава Гайворонского, Владимира Тарасова и Владимира Чекасина 2017 год — юбилейный. 70 лет исполнилось Гайворонскому 19 июня, Тарасову — 29 июня, Чекасину — 24 февраля. Выступление такого трио — не просто редкое, а уникальное событие. Что произойдёт в этот вечер, остаётся интригой, в том числе и для самих музыкантов.

15 ноября. К юбилею Вячеслава Гайворонского: Первый струнный квартет (1971) и композиции для струнного трио с трубой

Стоимость билетов в предварительной продаже — 700 ₽, в день концерта — 900 ₽

Композиторская музыка Вячеслава Гайворонского, автора уникальной теоретической и практической системы ладов, объединяющей универсальные, внеисторические свойства разных музыкальных традиций, даже в Санкт-Петербурге исполняется нечасто. В первом отделении концерта прозвучит Первый струнный квартет (1971) Гайворонского, ещё не исполнявшийся в Москве.

Вячеслав Гайворонский:

Всегда спорно автору раскрывать смысл задуманной музыки, ибо ассоциативный ряд каждого слушателя настолько разнообразен, что порой полностью противоречит восприятию автора. Для композитора, как и для слушателя, гораздо важнее очутиться вне зоны визуального или ментального восприятия при прослушивании музыки…» (из комментария композитора ко Второму струнному квартету, изданному лейблом Fancy Music).

Во втором отделении — пьесы струнного трио с трубой, которое буквально в последние несколько месяцев снова стало активно репетировать, и Вячеслав Гайворонский называет этот проект в числе наиболее актуальных для него в данный момент. Эти пьесы порой описывают как некое столкновение эллинистического подхода (который воплощают струнные инструменты) с переживаниями современного человека, выброшенного из своей классической колыбели (эту роль берёт на себя труба Гайворонского с шипящими или говорящими призвуками).

ВИДЕО: Вячеслав Гайворонский и струнное трио



Вячеслав Гайворонский — композитор, трубач, музыкальный теоретик, педагог (среди его учеников — контрабасист Владимир Волков, а также композитор Александр Маноцков). Выступает то в трио с Волковым и Кондаковым, то со струнниками Песиным и Якубовским, и как автор симфонических обработок песен Гребенщикова, и с певцом Нилоем Асханом и таблистом Денисом Кучеровым, а иногда и с «патриархом русского нойза» Николаем Судником. Гайворонский — музыкант широкого жанрового диапазона и стилистического разнообразия, в его творчестве сочетаются традиции академической классики и фри-джаза, алеаторики и бибопа, джазовых стандартов и индийских раг, духовной музыки и фольклора. Музыканты знают его как автора уникальной теоретической и практической системы ладов, объединяющей универсальные, внеисторические свойства разных музыкальных традиций. Единый принцип организации ладов как основы для образования музыкальной ткани во всем множестве ее проявлений Гайворонский описал в книге «У врат храма». Некоторые произведения Гайворонского-композитора ещё ждут своего исполнения, в том числе опера и даже мюзикл.

16 ноября: Hikashu (Япония)

Макигами Коичи / Makigami Koichi — вокал, корнет, терменвокс, сякухати; Мита Фриман / Mita Freeman — электрогитара; Сакайде Масами / Sakaide Masami — бас гитара, электроника; Симидзу Кадзуто / Shimizu Kazuto — фортепиано, синтезатор, бас-кларнет; Сато Масахару / Sato Masaharu — ударные, голос

Стоимость билетов в предварительной продаже — 800 ₽, в день концерта — 1000 ₽

Хикашу — один из наиболее известных и экстравагантных проектов знаменитого японского вокалиста-экспериментатора Коичи Макигами. Наполненная неповторимым японским колоритом, их музыка завоевала уже не одну страну.

Коичи Макигами, бессменный лидер коллектива, начал свою карьеру в семидесятых годах как актер театральной труппы TokioKidBrothers и лондонского Lumiere&Son. В это же время он и создал Hikashu, самую популярную андеграундную группу современной Японии. Первый альбом группы был записан еще в 1978, а новый альбом вышел 10 октября 2017. За почти 40 лет существования коллектив не раз распадался и воссоединялся, и на сегодняшний момент от первоначального состава остались только сам Макигами и гитарист Фриман. При этом с Макигами по-прежнему сотрудничают виртуозные музыканты, каждый из которых — полноправный участник этого полубезумного пародийно-китчевого коктейля истинно японского розлива.

Макигами, эксцентрик и мастер постмодернизма, в своем творчестве заходит на территории джаза, поп-музыки, рока, психоделии, фолка, исследуя их с особым чувством — наверное, именно оно и дает приставку «авант» всему вышеперечисленному. Он, как никто другой, умеет сделать из своего концерта настоящее шоу.

ВИДЕО: Hikashu



17 ноября. Jorma Tapio & Janne Tuomi; Lekkujad (Финляндия)

Йорма Тапио / Jorma Tapio — саксофоны, флейты, бас-кларнет Янне Туоми / Janne Tuomi — ударные, перкуссия. Специальный гость: Юлиус Хейккиля / Julius Heikkilä — гитары

Lekkujad: Кристиина Оланто / Kristiina Olanto — вокал; Йорма Тапио / Jorma Tapio — флейты, бас-кларнет, перкуссия, индийская фисгармония; Юлиус Хейккиля / Julius Heikkilä — гитары; Янне Туоми / Janne Tuomi — ударные, перкуссия

Стоимость билетов в предварительной продаже — 700 ₽, в день концерта — 900 ₽

Йорма Тапио, игравший с Эдвардом Весала в его оркестре-сборной финского нового джаза Sound & Fury на протяжении всего времени существования этого коллектива, с середины 80-х до конца 90-х — серьёзный и бескомпромиссный музыкант, знаком постоянным посетителям КЦ «ДОМ». Со своей группой Kaski он приезжал сюда ещё в 2003, а последний раз — два с половиной года назад, тогда в составе Kaski были уже Симо Лайхонен и Вилле Раухала (ритм-секция группы Black Motor). На сей раз мы услышим его дуэт с барабанщиком и перкуссионистом Янне Туоми и познакомимся с новой для нас стороной Йормы Тапио — его фольклорным проектом. Совместить в одном концерте народную музыку и свободный джаз, почувствовать их глубинную связь и внутреннее родство, — в данном случае, ещё и через личность исполнителя, — на эту идею Тапио живо откликнулся, признавшись, что для него нет никакой разницы в исполнении этих видов музыки.

В проекте Lekkujad певица Кристиина Оланто исполняет традиционные карельские песни на исконном карельском языке, которому она научилась у родителей (они были родом из Суоярви), Йорма Тапио играет на всех своих флейтах и на других инструментах. С ними приезжает гитарист Юлиус Хейккиля, известный по воссоединённому Йормой Sound & Fury и раннему составу Kaski. В некоторых песнях к ним присоединится и Янне Туоми — он участник полного состава Lekkujad. Этот ансамбль, дебютный альбом которого вышел в этом году, вырос из дуэта Оланто и Тапио.

Что до дуэта Тапио и барабанщика Туоми, то их дебютный альбом вышел на лейбле Karkia Mistika Records в прошлом году.

ВИДЕО: Jorma Tapio & Janne Tuomi









