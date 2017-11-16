XXIII фестиваль «Джазовые голоса» вновь пройдёт не только в Москве, но и в Обнинске

7-10 декабря в Москве в 23-й раз пройдёт международный фестиваль вокального джаза «Джазовые голоса».

Его проведут совместно «Джаз Арт клуб» и джаз-клуб «Эссе», в помещении которого состоятся три из четырёх концертов фестиваля. Как сообщают организаторы, «Джазовые голоса» с самого начала стали «…хорошим стартом для многих вокалистов, некоторые из них заняли ведущие позиции в джазовом мире». В этом году один из концертов фестиваля состоится не только в Москве, но и в наукограде на полпути между Москвой и Калугой, городе с давними джазовыми традициями — Обнинске Калужской обл. Традиция проведения фестивальных концертов в наукограде возобновляется после 2009 г, когда город стал ещё одной площадкой XV фестиваля вокального джаза.

Информационная поддержка: Радио «Орфей» и «Джаз.Ру».

Программа фестиваля

7 декабря, 20:00, джаз-клуб «Эссе». Открытие фестиваля

Евдокия Лерер и трио Игоря Яковенко (Москва); Вадим Цымбал и его трио (Москва)

и трио Игоря Яковенко (Москва); и его трио (Москва) 8 декабря, 21:00, джаз-клуб «Эссе»

Тай Стивенс (Ty Stephens, США) и трио барабанщика Олега Бутмана; Backstage Girlsband (Москва)

(Ty Stephens, США) и трио барабанщика Олега Бутмана; (Москва) 9 декабря , 20:00, джаз-клуб «Эссе»

Ксения Селезнёва и трио Андрея Мартыненко (Ярославль); Ирина Остин и Ostin Jazz Band (Уфа); Real Jam Jazz Band (Москва)

и трио Андрея Мартыненко (Ярославль); и Ostin Jazz Band (Уфа); (Москва) 10 декабря, 18:00. Обнинск, Городской дворец культуры

Тай Стивенс (Ty Stephens, США) и трио барабанщика Олега Бутмана; Александра Надеждина (Москва); Эндрю Макфадден (Andrew McFadden, США) в сопровождении оркестра «Столичный джаз» п/у Фёдора Ляшкевича.

ДАЛЕЕ: билеты, контактная информация

«Эссе»: ул.Пятницкая, д.27, стр.3 (м. Новокузнецкая), тел. +7(495)951-6404

Городской дворец культуры Обнинска: Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, д. 126, тел. +7(484)393-2095

Вход на все концертные площадки платный, билеты в кассах, возможен заказ онлайн на сайтах площадок.

Информация: «Джаз Арт клуб» +7(499)191-8320, +7(905)722-8440

Джаз-клуб «Эссе» : +7(495)951-6404







