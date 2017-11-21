Форум-фест Jazz Across Borders состоялся в Санкт-Петербурге. Краткий обзор событий

17 и 18 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума прошёл первый в отечественной истории международный форум-фестиваль Jazz Across Borders («Джаз поверх границ», JAB). По формату это своего рода съезд профессионального джазового сообщества России, на который были также приглашены (и приехали) многочисленные специалисты и профессионалы джазового сегмента музыкальной индустрии со всего мира: руководители джазовых клубов и фестивалей, джазовых учебных заведений и артистических агентств, специализирующиеся на джазе музыкальные журналисты и издатели мировых джазовых журналов — и, наконец, джазовые артисты из многих стран мира.

Форум — это и утренняя деловая программа для профессионалов джазового рынка и заинтересованных слушателей (JAB Conference), и мастер-классы, и проходившие в середине дня JAB Showcases — шоукейсы российских и зарубежных джазовых исполнителей. В программу входил также гала-концерт форум-феста (JAB Gala). Все три части программы проходили в различных помещениях петербургской Государственной Академической Капеллы: деловые мероприятия и шоукейсы — в репетитории и малом зале (которые на время форума получили более запоминающиеся обозначения — соответственно, Белый и Чёрный залы), гала-концерт — в Большом зале Капеллы. Кроме того, в программу форума была включена JAB Club Night — музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга, в которой были и концерты, и джемы. Так, пре-пати форума состоялась в новом клубе White Night Music Joint, а официальный джем JAB оба вечера (точнее, ночи) шёл в джаз-клубе «Дом 7» на канале Грибоедова.

Вот какое заявление сделала наша редакция на своих страницах в социальных сетях по окончанию JAB:

Старейшее российское джазовое издание «Джаз.Ру» с удовольствием поздравляет всю команду форума-фестиваля Jazz Across Borders с несомненным успехом первой международной джазовой мультиформатной конференции в России. Санкт-Петербургский культурный форум приютил JAB у себя «на полях», но этого вполне хватило, чтобы сделать его мощным явлением не только российской, но и мировой джазовой жизни — то есть, в конечном счёте, совершить то, для чего он затевался: утвердить на глобальном уровне сам факт существования в России джазовой сцены с 95-летней историей и ярким, многообразным, многоликим сегодняшним поколением артистов. Мы полностью согласны с президентом форума Игорем Бутманом в том, что генеральный продюсер Jazz Across Borders Роман Христюк и вся команда сработали на отлично. Так держать!

Предлагаем вашему вниманию галерею с фотокадрами, отснятыми редакционной бригадой «Джаз.Ру» во время деловой программы форума и шоукейсов, а также фрагменты нескольких шоукейсов на видео.

ДАЛЕЕ: МНОГО ФОТО И ВИДЕО!

ФОТОГАЛЕРЕЯ: JAB Conference + JAB Showcases — 44 кадра



JAB: шоукейс Секстета Ильи Морозова Шоукейс: Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова — Илья Морозов (альт-саксофон), Виктория Каунова (вокал), Айк Григорян (труба), Виктор Потёмкин (тенор-саксофон), Владимир Нестеренко (ф-но), Артём Баскаков (бас), Александр Кульков (барабаны)

ВИДЕО с шоукейсов:

LRK Trio (Москва)

Евгений Лебедев (фортепиано), Антон Ревнюк (бас), Игнат Кравцов (барабаны)



Ансамбль Юлианы Рогачёвой (Москва)

Юлиана Рогачёва (вокал), Алексей Чернаков (ф-но), Андрей Красильников (саксофоны), Дарья Чернакова (бас), Артём Юрлов (барабаны)



Квартет Якова Окуня (Москва)

Яков Окунь (ф-но), Сергей Головня (саксофон, флейта), Макар Новиков (бас), Саша Машин (барабаны)



Трио Андрея Кондакова (Санкт-Петербург)

Андрей Кондаков (ф-но), Владимир Волков (контрабас), Гарий Багдасарьян (барабаны)



VAN Quartet, Армения (Ереван) / Россия (Москва)

Норайр Карташьян (дудук), Ваагн Айрапетян (ф-но, вокал), Макар Новиков (бас), Вартан Бабаян (барабаны)



Квартет Евгения Пономарёва (Санкт-Петербург)

Евгений Пономарёв (ф-но), Андрей Половко (саксофон), Григорий Воскобойник (бас), Пётр Михеев (барабаны)



Квартет Евгения Побожего (Москва)

Евгений Побожий (гитара), Александр Кульков (барабаны), Сергей Корчагин (бас), Юлия Перминова (фортепиано, клавишные)



Alexey Popov Quartet feat. Lera Gehner (Санкт-Петербург)

Лера Гехнер (вокал), Алексей Попов (тенор-саксофон), Николай Сизов (ф-но, клавишные), Андрей Фахриев (бас), Пётр Михеев (барабаны)









