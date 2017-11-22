Пётр Востоков и Кирилл Мошков представят лекцию-концерт «Свинг: история ритма в словах и нотах»

2 декабря в школе джазовых танцев МСДК («Московский свинг данс клуб») пройдёт лекция-концерт «Свинг: история ритма в словах и нотах», которую представят участники Большого Джазового Оркестра п/у трубача Петра Востокова и главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Это мероприятие востребованного ныне развлекательно-образовательного формата наследует циклам лекций-концертов «История джаза в словах и нотах: живой звук», которые Мошков и БДО Петра Востокова провели в 2016 г. в доме культуры «Ясная Поляна» (Тульская обл.) и в московском выставочном центре «Рабочий и колхозница».

Эволюция джаза непосредственно связана с эволюцией ритма. Каждый новый период, новое десятилетие в истории джаза — это новая ритмическая модель, иногда даже несколько. Острая синкопа раннего джаза, которая кажется теперь, сто лет спустя, такой прямолинейной и неуклюжей, в 1917 г. буквально взорвала музыкальный мир. Именно из неё развился свинг — основа джазового ритма. Бибоп 1940-х произвёл революцию тем, что ведение ритма переместилось с правой ноги барабанщика — от басового барабана, чётко считавшего доли в предыдущую эпоху — в правую руку, на тарелку, сделав ритм джаза подвижным, текучим, непредсказуемым и… не таким уж танцевальным. Соул-джаз 50-х вновь «заземлил» ритм, приблизив его к моторному, ровному танцевальному движению ритм-н-блюза. А 60-е впитали, переварили и сделали частью джазового арсенала новейшие восьмидольные ритмические модели, приходившие с разных сторон — из нарождавшейся рок-музыки и из латиноамериканских танцевальных ритмов…

Ощущение свинга пронизывает всю историю джазового ритма. Свинг — ключ к пониманию ритмов джаза. Дело осложняется тем, что слово «свинг» означает сразу три понятия: это и таинственное, трудно определяемое явление в ритмическом движении; и в то же время это — чётко определённый период в истории джаза, с начала 1930-х по середину 1940-х; и, наконец, это стиль, мощный звук больших оркестров и совершенно определённые приёмы построения ритмической основы музыки, которые порождали нестареющий танцевальный ритм той эпохи.

О том, как это всё устроено и работает, участники лекции-концерта рассказывают в словах и нотах. Ноты играют музыканты малого состава Большого Джазового Оркестра под управлением трубача Петра Востокова. Произносить слова поручено главному редактору журнала «Джаз.Ру» Кириллу Мошкову — автору книг «Индустрия джаза в Америке» и «Блюз. Введение в историю».

ДАЛЕЕ: билеты, контакты, регистрация

2 декабря, школа танцев МСДК (ул. Образцова, 14, 3 этаж, м. Достоевская / Новослободская). Начало лекции-концерта — 17:15, продолжительность два часа (вход 500 ₽). Вслед за лекцией с 20:00-23:30 последует танцевальная вечеринка (вход 500 ₽). Билет на лекцию и вечеринку вместе: 900 ₽. Регистрация на лекцию обязательна (см. сайт МСДК).







