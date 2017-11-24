Из истории российского джаза. 70 лет назад оркестр Олега Лундстрема приехал в СССР из Китая

В ноябре есть несколько памятных дат, связанных с историей российского джаза. Главная — ноябрь 1947: именно в это время вагон с участниками оркестра Олега Лундстрема, репатриировавшимися из Китая, прибыл на вокзал Казани. Точнее, эту дату мы видим на документе репатрианта Олега Лундстрема: пересёк границу на контрольно-пропускном пункте Находка 24 октября 1947, прибыл в Казань 15 ноября 1947. Более трёх недель потребовалось репатриантам, чтобы через всю истощённую войной страну в вагонах-теплушках добраться до столицы Советской Татарии, назначенной им советскими властями для проживания, но музыканты и их семьи перенесли это путешествие со всей стойкостью.
Подробнее об истории лундстремовского оркестра, о том, как молодые советские граждане создали его в 1934 г. в Харбине (Китай), как оркестр позднее перебрался в самый космополитичный порт Китая — Шанхай, как в 1947 г. в полном составе с жёнами и детьми отправился на Родину и как Родина встретила русских джазменов-шанхайцев, можно прочитать в трёхчастной публикации «Джаз.Ру» — см. «Синкопы джазовой судьбы. Очерк творческого пути Олега Лундстрема и его оркестра (к 100-летию)»: часть 1, часть 2, часть 3.
Так случилось, что именно сейчас у нас появилась возможность увидеть уникальный киноматериал, посвященный «шанхайцам». Это документальный фильм, снятый в 1993 году, когда многие из легендарных музыкантов и их друзей были ещё живы.
ДАЛЕЕ: смотрим уникальный документальный фильм о «шанхайцах»
Об этом фильме память у меня хранилась где-то на периферии сознания: я его видел, но поскольку джазовой теме там было посвящено совсем немного времени, он меня не заинтересовал. Помнил только, что снимала известная в Казани режиссёр-документалист Марина Разбежкина (к этому времени она перебралась в Москву), а сценарий написал мой знакомый журналист Владимир Герасимов. И вот совсем недавно, пересекаясь с Владимиром на просторах соцсетей, я поинтересовался: а где можно достать тот фильм с тенор-саксофонистом «шанхайского» состава Виктором Дерингом, что вы снимали в 90-х? Последовало предложение встретиться, и вот копия фильма «А человек играет на трубе», хотя и объяснимо невысокого качества (всё-таки фильм был сделан задолго до интернет-эпохи и оцифрован любительским способом), у нас в руках. В этом фильме казанские «шанхайцы» вспоминают трудный для сегодняшнего понимания шаг, который привел их на Родину в тяжёлое для нашей страны и людей время — конец 40-х годов. Это время проступает, как будто из тумана, окутывающего наше прошлое, и, как действующее лицо, создаёт особую атмосферу фильма.
СМОТРИМ: «А человек играет на трубе», 1993
Из истории российского джаза. 70 лет назад оркестр Олега Лундстрема приехал в СССР из Китая: 2 комментария
Спасибо, Игорь! Это совершенно уникальный материал, а ваш литературно-музыкальные тексты всегда очень приятно читать! История, вершащаяся прямо на глазах! Ждём ещё большую книгу с материалами и документами!
Из воспоминаний Г.Н. Елисеева, «Узоры судьбы», с. 85.:
«Не могу не рассказать об «издевательстве» (или как теперь сказали бы «приколах»), которые устраивал нам Олег Лундстрем со товарищи. Две вещи в исполнении этого замечательного джаз-оркестра мне всегда очень нравились: «Stardust» и «In the mood» («Звездная пыль» и «В настроении»). Речь идет о последней вещи «В настроении». Дело в концовке. После нескольких все выше поднимающихся музыкальных фраз следует низкий продолжительный звук тромбона или сакса. И это означает конец вещи. Музыканты кто кладет инструменты, кто выходит за занавес. Танцующие начинают расходиться по столикам. Когда середина площадки пустеет, но не все еще расселись по местам, барабан вдруг дает «брейк» (особый прием извлечения звука на барабане) и «неизвестно откуда» взявшиеся музыканты, невозмутимо снова играют эту же вещь. Публика снова бросается продолжать танцевать. И все повторяется (со стороны музыкантов) снова. А танцующие не расходятся — ждут повторения, но музыканты занимаются кто чем, и молчат. Пауза: кто — кого. Не выдерживают танцоры. Расходятся. Снова «брейк» и все повторяется. Веселятся все и музыканты и танцующие. И я не раз бегал к столику и обратно. И вся эта картина прямо стоит у меня перед глазами. Было мне 22-23 года, и я счастлив, что помню до сих пор и это».