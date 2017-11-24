Из истории российского джаза. 70 лет назад оркестр Олега Лундстрема приехал в СССР из Китая

В ноябре есть несколько памятных дат, связанных с историей российского джаза. Главная — ноябрь 1947: именно в это время вагон с участниками оркестра Олега Лундстрема, репатриировавшимися из Китая, прибыл на вокзал Казани. Точнее, эту дату мы видим на документе репатрианта Олега Лундстрема: пересёк границу на контрольно-пропускном пункте Находка 24 октября 1947, прибыл в Казань 15 ноября 1947. Более трёх недель потребовалось репатриантам, чтобы через всю истощённую войной страну в вагонах-теплушках добраться до столицы Советской Татарии, назначенной им советскими властями для проживания, но музыканты и их семьи перенесли это путешествие со всей стойкостью.

Подробнее об истории лундстремовского оркестра, о том, как молодые советские граждане создали его в 1934 г. в Харбине (Китай), как оркестр позднее перебрался в самый космополитичный порт Китая — Шанхай, как в 1947 г. в полном составе с жёнами и детьми отправился на Родину и как Родина встретила русских джазменов-шанхайцев, можно прочитать в трёхчастной публикации «Джаз.Ру» — см. «Синкопы джазовой судьбы. Очерк творческого пути Олега Лундстрема и его оркестра (к 100-летию)»: часть 1, часть 2, часть 3.

Так случилось, что именно сейчас у нас появилась возможность увидеть уникальный киноматериал, посвященный «шанхайцам». Это документальный фильм, снятый в 1993 году, когда многие из легендарных музыкантов и их друзей были ещё живы.

ДАЛЕЕ: смотрим уникальный документальный фильм о «шанхайцах»

Об этом фильме память у меня хранилась где-то на периферии сознания: я его видел, но поскольку джазовой теме там было посвящено совсем немного времени, он меня не заинтересовал. Помнил только, что снимала известная в Казани режиссёр-документалист Марина Разбежкина (к этому времени она перебралась в Москву), а сценарий написал мой знакомый журналист Владимир Герасимов. И вот совсем недавно, пересекаясь с Владимиром на просторах соцсетей, я поинтересовался: а где можно достать тот фильм с тенор-саксофонистом «шанхайского» состава Виктором Дерингом, что вы снимали в 90-х? Последовало предложение встретиться, и вот копия фильма «А человек играет на трубе», хотя и объяснимо невысокого качества (всё-таки фильм был сделан задолго до интернет-эпохи и оцифрован любительским способом), у нас в руках. В этом фильме казанские «шанхайцы» вспоминают трудный для сегодняшнего понимания шаг, который привел их на Родину в тяжёлое для нашей страны и людей время — конец 40-х годов. Это время проступает, как будто из тумана, окутывающего наше прошлое, и, как действующее лицо, создаёт особую атмосферу фильма.

СМОТРИМ: «А человек играет на трубе», 1993

