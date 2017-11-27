Открытый фестиваль-конкурс «Остров Джаз» в восьмой раз приглашает молодых музыкантов в Уфу

В декабре на концертных площадках Уфы пройдёт VIII открытый всероссийский фестиваль-конкурс «Остров Джаз». Впервые он состоялся в декабре 2010 года на сцене Национального молодёжного театра Республики Башкортостан, и с этого времени масштаб ежегодного проекта (ноябрь-декабрь) расширяется. На протяжении недели перед уфимской джазовой аудиторией предстанет не только региональная джазовая молодёжь, но и лучшие музыканты башкирского джаза разных возрастов: от мэтров джаза, получивших признание в России и СССР — до самых юных. Возникла традиция начинать ежегодный «Остров Джаз» в одном из малых городов Башкортостана, а заканчивать гала-концертом в Уфе. Теперь проект охватывает не только традиционно джазовые города Башкортостана — Уфу, Стерлитамак, Салават — но и Мелеуз, Октябрьский, Бирск, Давлеканово и другие города, где джаз раньше практически не звучал.

Программа нынешнего, VIII всероссийского конкурса-фестиваля «Остров Джаз» будет насыщенной — это не только конкурсные прослушивания молодых джазовых вокалистов, инструменталистов, ансамблей и оркестров, но и семинары, творческие встречи. В Уфу приедут посоревноваться молодые джазмены из Башкортостана, Казани, Самары, Тольятти, Оренбурга, Краснодара и других городов России. Задействованы ведущие концертные площадки города: концертные залы Уфимского государственного института искусств, развлекательный комплекс «Огни Уфы», Уфимский джаз-клуб и др.

Среди ожидаемых событий конкурса-фестиваля: концерт солиста группы Camerata Brasil/Vale Música Лео де Паула (перкуссия, Бразилия), который состоится в Башкирской государственной филармонии 13 декабря, и концерт артистки японского лейбла Venus Records Анны Колчиной (Санкт-Петербург), который пройдёт в развлекательном комплексе «Огни Уфы» 16 декабря.

Руководитель проекта «Остров Джаз» — кандидат искусствоведения, доцент Азамат Хасаншин.

Организаторы проекта: Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова, Уфимское училище искусств (колледж), Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова, детская музыкальная школа № 1 им. Н. Сабитова, развлекательный комплекс «Огни Уфы», межрегиональная гуманитарно-проектная общественная организация «Орк-клуб».

Конкурс является открытым; согласно Положению, участники разделяются на четыре возрастные группы. Это а) учащиеся ДМШ, ДШИ и студий; б) студенты ССУЗов культуры и искусства; в) студенты ВУЗов культуры и искусства и г) участники и коллективы без ограничения по возрасту. Конкурс проводится по трём номинациям: сольное исполнительство (инструментальное и вокальное), ансамблевое исполнительство (ансамбли: фортепианный, вокальный / a cappella, инструментальный (combo), вокально-инструментальный, экспериментальный) и эстрадный оркестр.

ДАЛЕЕ: как участвовать в конкурсе?

Для участия в конкурсе нужно ознакомиться с Положением (скачать — клик правой кнопкой, «сохранить как»), заполнить заявку на участие (скачать — клик правой кнопкой, «сохранить как») и до 12 декабря 2017 отослать её в оргкомитет (контакты см. в Положении о конкурсе).







