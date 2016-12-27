Крис Поттер, Крисчен Макбрайд и другие: 17-й фестиваль «Триумф джаза» состоится в конце марта

27-31 марта в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты XVII международного фестиваля «Триумф джаза», который представляет народный артист России саксофонист Игорь Бутман. 27-29 и 31 марта концерты состоятся в Москве, 30 марта — в Санкт-Петербурге.

В рамках фестиваля вновь состоится концерт «Детский триумф джаза» (27 марта, Светлановский зал ММДМ). В основной программе «Триумфа джаза» будут участвовать целый ряд мировых джазовых звёзд и ярких новых имён.

Басист Крисчен Макбрайд покажет новый проект — Christian McBride New Jawn Quartet, квартет, в котором с ним играют трубач Джош Эванс, саксофонист Маркус Стрикланд и барабанщик Нашит Уэйтс. Ведущая джазовая вокалистка Южной Кореи — Юн Сун На (Youn Sun Nah) — выступит с Московским джазовым оркестром п/у Игоря Бутмана, как и американский пианист Джон Бизли (John Beasley).

Трубач Майк Родригес (Mike Rodriguez) будет играть с трио барабанщика Олега Бутмана), а один из ведущих саксофонистов мирового джаза Крис Поттер впервые покажет в России свой Chris Potter Quartet. Молодую российскую сцену представит в программе фестиваля вокалистка Алина Ростоцкая и группа JazzMobile.

В Москве концерты пройдут в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (27, 28, 29.03) и в Клубе Игоря Бутмана (28-29 и 31.03). Единственный фестивальный концерт в Санкт-Петербурге (30.03) состоится во Дворце культуры им. Горького.

Полное расписание фестиваля «Джаз.Ру» планирует опубликовать в начале марта.