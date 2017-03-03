«Триумф джаза»-2017: на пресс-конференции в ТАССе рассказали много нового

Как только «Джаз.Ру» опубликовал расписание XVII международного фестиваля «Триумф джаза», который пройдёт 27-31 марта и 1 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, редакция получила новые сведения о предстоящем фестивале. В пресс-центре российского информационного агентства ТАСС 2 марта состоялась пресс-конференция организаторов «Триумфа джаза», в которой участвовали продюсер фестиваля народный артист России саксофонист Игорь Бутман, продюсер включённого в программу фестиваля конкурса для юных джазменов «Детский Триумф джаза» тромбонист Павел Овчинников и двое артистов предстоящего фестиваля: барабанщик Олег Бутман и певица Алина Ростоцкая.

Даты проведения фестиваля не изменились: 27-29, 31 марта и 1 апреля концерты состоятся в Москве, 30 марта — в Санкт-Петербурге. Однако слегка расширился состав его участников. Выяснилось, что будет участвовать также биг-бэнд «Саранск» (Республика Мордовия) со специальными гостями из США: это будут трубач Алекс Сипягин и барабанщик Ари Хониг. Игорь Бутман рассказал, что, взяв под свою опеку джаз-фестиваль в Саранске, был впечатлён уровнем местного оркестра и обещал руководству крупнейшей финно-угорской республики России, что их оркестр выступит в Москве. В какой именно из дней проведения фестиваля будет играть мордовский оркестр, пока не сообщается.

Павел Овчинников рассказал о том, как готовится «Детский Триумф джаза»: уже подано множество заявок на участие, лидируют Москва, Ростов и Санкт-Петербург, присутствует и ряд других городов, а одна юная джазмен (джазгёрл?) приедет выступать из Республики Беларусь. Гала-концерт конкурса (27 марта, Светлановский зал Дома музыки) представит всю линейку подготовки джазовых музыкантов в России: ДШИ (детские школы искусств), музыкальные училища, вузы и даже программы дополнительного образования обычных средних школ: так, из Краснознаменска Московской области приедет выступать духовой оркестр городской гимназии №1. Талантливых детей очень много, подчеркнул Овчинников: «мы не ищем их специально, они сами находятся». В качестве яркого примера был назван детский биг-бэнд «Джем» из детской музыкальной школы Курганинска — городка в Краснодарском крае, где живёт менее 50 000 человек. Благодаря тому, что в городе есть энтузиаст детского джазового образования — руководитель этого оркестра Роман Наумов, коллектив не просто есть: он на самом деле играет джаз…

ДАЛЕЕ: продолжение отчёта о пресс-конференции в ТАСС

В гала-концерте выступят также оркестры московских ДШИ им. Исаака Дунаевского и Йозефа Гайдна. Вузовский уровень представит оркестр Государственной классической академии им. Маймонида п.у. Павла Овчинникова («фамилия случайно совпала», пояснил музыкант). В финале гала-концерта на сцене будет одновременно играть шесть джазовых оркестров. Дирижировать будет сам продюсер «Триумфа джаза».

Кроме того, для юных джазменов будет проведён ряд мастер-классов участников фестиваля, в том числе и его зарубежных гостей. Расписание мастер-классов будет объявлено дополнительно.

Павел сообщил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта, и после состоявшейся пресс-конференции он ожидает нового вала потенциальных конкурсантов.

Барабанщик Олег Бутман рассказал, что собирается показать на фестивале: вместе с трио, которым он руководит совместно с пианисткой Натальей Смирновой-Бутман, будет играть американский трубач Майк Родригес, с которым Олег и Наталья записали свой второй альбом «Runway» (2012). Ранее Родригес уже дважды выступал в России — с ансамблями пианиста Хёрби Хэнкока и бас-гитариста Ришара Бона.

Певица Алина Ростоцкая поделилась воспоминаниями о том, как ещё подростком ходила на фестиваль «Триумф джаза»: он проходил тогда в ГЦКЗ «Россия», теперь уже давно снесённом, и на том фестивале выступали вокальный ансамбль Take 6 и органист Джоуи ДеФранческо (2003). По словам Алины, именно тогда она начала задумываться о том, чтобы, возможно, когда-нибудь попытаться сделать что-то в джазе. Оставалось всего шесть лет до её появления на большой сцене — победы в конкурсе джазового вокала, который в 2009 г. спродюсировала певица Анна Бутурлина…

Участники пресс-конференции выразили оптимизм по поводу перспектив развития джазового искусства в нашей стране, и оптимизм этот был заразителен. Впрочем, наше издание этот оптимизм разделяет с момента своего создания (напомним: это 1998!) и, как подтверждает вся редакция, очень любит поддерживать джазовые фестивали информационно. Удачи 17-му «Триумфу»!





