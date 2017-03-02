17-й фестиваль «Триумф джаза», Москва и Санкт-Петербург: полное расписание концертов

Как мы уже сообщали, 27-31 марта и 1 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты XVII международного фестиваля «Триумф джаза», который представляет народный артист России саксофонист Игорь Бутман. 27-29 и 31 марта концерты состоятся в Москве, 30 марта — в Санкт-Петербурге.

В рамках фестиваля вновь пройдёт концерт «Детский триумф джаза» (27 марта, Светлановский зал ММДМ). В основной программе «Триумфа джаза» будут участвовать целый ряд мировых джазовых звёзд и ярких новых имён. Среди участников — басист Крисчен Макбрайд и его новый проект Christian McBride New Jawn Quartet, а также один из ведущих саксофонистов мирового джаза Крис Поттер, который впервые покажет в России свой Chris Potter Quartet. Ведущая джазовая вокалистка Южной Кореи — Юн Сун На (Youn Sun Nah) — выступит с Московским джазовым оркестром п/у Игоря Бутмана, как и американский пианист Джон Бизли (John Beasley). Молодую российскую сцену представит в программе фестиваля вокалистка Алина Ростоцкая и группа JazzMobile.

В Москве концерты пройдут в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (27, 28, 29.03) и в Клубе Игоря Бутмана (28-29 и 31.03). Единственный фестивальный концерт в Санкт-Петербурге (30.03) состоится во Дворце культуры им. Горького.

ДАЛЕЕ: полное расписание концертов фестиваля «Триумф джаза»-2017

«Триумф джаза»-2017

27 марта

Москва, Светлановский зал ММДМ: «Детский Триумф Джаза» (в рамках XVII международного фестиваля «Триумф Джаза»).

Москва, Светлановский зал ММДМ: (в рамках XVII международного фестиваля «Триумф Джаза»). 28 марта

Москва, Светлановский зал ММДМ: Chris Potter Quartet (США); Юн Сун На ( Youn Sun Nah , вокал, Южная Корея), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр; Майк Родригес ( Mike Rodriguez ,труба, США) и Трио Олега Бутмана . КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: Christian McBride’s New Jawn (США)

Москва, Светлановский зал ММДМ: (США); ( , вокал, Южная Корея), и Московский джазовый оркестр; ( ,труба, США) и Трио . Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: (США) 29 марта

Москва, Светлановский зал ММДМ: Christian McBride’s New Jawn (США); Джон Бизли ( John Beasley , фортепиано, США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр; Алина Ростоцкая (вокал) и группа JazzMobile КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: Chris Potter Quartet (США)

Москва, Светлановский зал ММДМ: (США); ( , фортепиано, США), и Московский джазовый оркестр; (вокал) и группа Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: (США) 30 марта

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: Алина Ростоцкая (вокал) и группа JazzMobile

Санкт-Петербург, ДК им. Горького: Christian McBride’s New Jawn (США); Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр; Джон Бизли ( John Beasley , фортепиано, США); Юн Сун На ( Youn Sun Nah , вокал, Южная Корея); Chris Potter Quartet (США)

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: (вокал) и группа Санкт-Петербург, ДК им. Горького: (США); и Московский джазовый оркестр; ( , фортепиано, США); ( , вокал, Южная Корея); (США) 31 марта

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: Джон Бизли ( John Beasley , фортепиано, США)

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: ( , фортепиано, США) 1 апреля

Москва, Клуб Игоря Бутмана на Таганке: Майк Родригес (Mike Rodriguez,труба, США) и Трио Олега Бутмана

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ

Москва: Дом Музыки, Светлановский зал (Космодамианская наб., 52, +7 495 730-1011); Клуб Игоря Бутмана на Таганке (ул. Верхняя Радищевская, 21, +7 495 792-2109)

Санкт-Петербург: ДК им. Горького (пл. Стачек, 4)