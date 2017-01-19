Джазовый подкаст «Слушать здесь»: мы зазвучим теперь по-новому!

Драгоценные читатели и слушатели!

В январе 2017 начался двенадцатый (12-й!) год выхода в виртуальный эфир портала «Джаз.Ру» регулярного джазового подкаста «Слушать здесь». За 11 лет выпущено 729 выпусков, что даёт нам среднюю периодичность выхода чуть больше чем 66 раз в год, то есть примерно раз в пять с половиной дней. На самом деле бывает чаще, бывает реже, но тенденция понятна.

За эти годы мы сменили множество технических каналов распространения нашего подкаста. Технологии не стоят на месте. И в 2017 году мы от ретрансляции на сторонних сайтах переходим к централизованному распространению!

Начиная с января, подкаст «Слушать здесь» работает на «Джаз.Ру» как самостоятельная информационная лента. Её можно просматривать отдельно. На неё можно подписаться через любой RSS-агрегатор (клиентскую программу/приложение для автоматического сбора сообщений из лент RSS — например, Reader+ для Android, Pocket Casts для Android и Windows Mobile, бесплатный Podcast Addict для Android или встроенный подкаст-клиент Windows Mobile) или, если вы пользуетесь iTunes — подписаться на наш подкаст напрямую в iTunes!

А как только подкаст-сервис станет доступен для России в Google Play Music, наш подкаст появится и там!

Итак, вот все нужные вам отныне ссылки для прослушивания джазового подкаста «Слушать здесь»:

До встречи в виртуальном эфире! Следующий, 730-й выпуск подкаста запланирован на 23 января.