Стартовал приём заявок на III Всероссийский фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза»

В рамках XVII международного фестиваля «Триумф джаза», концерты которого пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 27-31 марта, стартует III всероссийский фестиваль «Детский Триумф джаза». Он проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы по инициативе народного артиста РФ саксофониста Игоря Бутмана и Дирекции образовательных программ. «Детский Триумф джаза» включает в себя всероссийский детский джазовый конкурс, серии мастер-классов известных музыкантов, гала-концерт и фотовыставку в парке искусств «Музеон».

Принять участие в конкурсе сможет каждый учащийся детских школ искусств и детских музыкальных школ в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки и видеоролики выступлений принимаются до 10 марта по электронной почте. Конкурсные прослушивания для конкурсантов, прошедших во второй тур, состоятся в Москве 21 марта.

Гала-концерт победителей с участием ведущих джазовых музыкантов столицы состоится 27 марта на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки. О мастер-классах и фотовыставке будет объявлено дополнительно.

Идея фестиваля «Детский Триумф джаза» заключается в том, чтобы объединить музыкантов не только московских школ искусств, но и самых отдалённых уголков России, а также дать возможность юным талантам выступить на одной сцене со знаменитыми российскими джазменами. Идея была поддержана Департаментом культуры города Москвы и Дирекцией образовательных программ. В 2015 году в первом фестивале приняли участие воспитанники джазовых отделений музыкальных школ из Ростова-на-Дону, Иркутска, Санкт-Петербурга, Пятигорска и, конечно же, Москвы. В 2016 году к этому списку добавились Азов, Краснознаменск и Снежинск. С каждым годом география конкурса растёт. В 2015 году на сцене Камерного зала ММДМ выступили Биг-бэнд Детской джазовой школы имени Кима Назаретова п/у Андрея Мачнева, Игорь Сендеров (саксофон), Касьян Лекус (бас-гитара), Феликс Айвазян (саксофон) и другие. В 2016 году гала-концерт прошёл в Светлановском (большом) зале ММДМ, где показали своё мастерство Ярослава Симонова (вокал), группа Jazz Kids, Анастасия Иванова (вокал), Дарья Черная (саксофон), Дмитрий Радченко (труба), Духовой оркестр гимназии №1 и Биг-бэнд Московского военно-музыкального училища.

Подробности на сайте «Триумфа джаза»







