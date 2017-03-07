Марина Виноградова: «Вокальное восхождение. Путевые заметки». Часть третья

От редакции . Одной из самых востребованных специальностей в джазовой музыке всегда был и остаётся вокал. Именно певцы зачастую становятся своего рода связующими мостиками между музыкой и обычным человеком, делая из него слушателя. Каждый человек в своей жизни хоть раз пытался петь. Однако достичь вершин вокального ремесла дано немногим. Впрочем, говорить о данности, пожалуй, не вполне корректно. Так или иначе, за каждым голосом стоит определённый путь, пройденный его обладателем. При этом под словом «голос» следует понимать не только тембр, привязанный к некоторому диапазону, а гораздо более сложный комплекс, включающий множество элементов: индивидуальность, эмоциональный опыт и даже мировоззрение. Человека, решившего стать певцом, ждёт по сути бесконечное количество ступеней посвящения на пути к недостижимому совершенству. Московская певица Марина Виноградова — одна из тех, кто осмелился начать этот путь. Она согласилась подробно рассказывать в своей мини-рубрике на страницах нашего издания о том, какой опыт ей удалось приобрести, обучаясь вокалу в России и за рубежом. Предлагаем вашему вниманию третью часть её путевых заметок (первую см. в «Полном Джазе 2.0» от 1 апреля 2016, вторую — от 22 мая 2016).

Моё знакомство с бостонским музыкальным колледжем Бёркли — Berklee College of Music — началось с пятинедельной летней программы, на которую я приехала летом 2013 г. Меня сразу поразила очень дружественная атмосфера: можно было обратиться по любому вопросу и всегда получить помощь и консультацию.

На эту программу может записаться и приехать любой. Можно сказать, что это демо-версия полного обучения в Бёркли. На эти пять недель ты можешь взять себе несколько курсов по специальности и по теории.

Моё недельное расписание включало следующие предметы:

Индивидуальные занятия по вокалу

Jazz Improvisation Lab — групповой класс по джазовой импровизации

— групповой класс по джазовой импровизации Performing Skills — актёрское мастерство для вокалистов/работа с аудиторией

— актёрское мастерство для вокалистов/работа с аудиторией Musicianship — теоретический класс, включающий элементы сольфеджио, импровизации и ритмики

— теоретический класс, включающий элементы сольфеджио, импровизации и ритмики Advanced Theory Class — гармонический анализ разных произведений

— гармонический анализ разных произведений Movements For Musicians — сценическое движение

— сценическое движение Jazz Ensemble : ансамбль состоял из двух вокалисток, барабанщика, басиста, двух гитар, саксофона, трубы

: ансамбль состоял из двух вокалисток, барабанщика, басиста, двух гитар, саксофона, трубы Broadway Tribute Class — в рамках этого курса мы пели арии из различных мюзиклов и рок-опер.

Помимо этих занятий, были также постоянные встречи с педагогами, мастер-классы и концерты студентов Бёркли.

По вокалу мне попалась совершенно чудесная преподавательница Кэтлин Флинн. Будучи академической певицей, она очень интересно работала с абсолютно разным репертуаром, прекрасно знала «фишки» того или иного стиля. Она одинаково эффективно работала со студентами разной подготовки и технического уровня. Помимо этого, Кэтлин великолепно знала историю и теорию музыки: на занятиях она очень много вещей объясняла, основываясь на гармонической сетке, стиле и ритмике песни.

Мы с ней взяли в работу песню Бейонсе (Beyoncé) «Love On Top». Я не верила, что я когда-нибудь смогу её хорошо спеть. Ведь это одно из самых трудных вокальных произведений последнего времени, рассчитанное на огромный диапазон и виртуозное владение дыханием и вокальной техникой. Во время исполнения этой песни необходимо двигаться, танцевать, а не стоять истуканом. Поэтому в начале работы над ней у меня срывался голос, соскакивало дыхание, я сильно увлекалась танцевальным аспектом, и к середине песни вокальный аппарат просто «сдувался».

Но Кэтлин очень здорово выстраивала схему наших занятий. Во-первых, она мне дала много классических распевок. Это очень помогло мне расширить свой диапазон и особенно укрепить верхние ноты. Во-вторых, во время определённых упражнений она заставляла меня ходить и прыгать. Это очень укрепило мышцы моей диафрагмы, и в дальнейшем — моё дыхание.

А в-третьих, она просила на каждом занятии записывать себя на аудио и на видео. Так я могла видеть свои ошибки и вновь услышать её комментарии.

Могу сказать, что уже к четвёртой неделе я почувствовала огромный прогресс — песня ожила: укрепился звук и дыхание, интонация стала намного лучше, дыхание перестало сбиваться. Я убедилась, что методика Кэтлин действительно результативна и эффективна. Вспоминаю эти несколько занятий с большим удовольствием и огромной благодарностью.

ДАЛЕЕ: продолжение «Путевых заметок» Марины Виноградовой

Класс джазовой импровизации у нас вела Элисон Уэддинг, великолепная джазовая певица, сотрудничавшая с такими звёздами, как Дайан Ривз, Джерри Маллиган и др. На каждом занятии мы пели различные джазовые стандарты и учились импровизировать. Каждый раз Элисон давала новые, увлекательные задания. Например: постройте импровизационный рисунок так, чтобы он двигался только по диатонике/хроматике/какому-нибудь ладу. Или подумайте о цитатах, которые вы могли бы использовать в своей импровизации. Она также обращала внимание на поведение на сцене, на мимику, на то, как студент работает с микрофоном, как общается с аудиторией и т. д.

Меня настолько увлекло её мастерство и знание материала, что я продолжила заниматься с Элисон индивидуально. Главное, чему она меня научила, — это правильно и интересно использовать время и пространство в моих импровизационных линиях.

Как я уже говорила, все педагоги работают над поведением на сцене (то, что они называют Stage Presence). Однако в рамках пятинедельной программы был также и отдельный класс, посвящённый этому «мастерству». Вёл у нас его Том Баскетт, прекрасный певец с бархатным басом, сотрудничавший с самим Ахмадом Джамалом. Именно на занятиях у Тома я лучше всего увидела основы американской методики преподавания: после выступления студента он всегда сначала хвалил, говорил о хороших сторонах, о том, что получилось, что было интересно и незаурядно. И только потом он намекал на то, над чем стоит поработать, на что обратить внимание. И студент уходил одухотворённый, вдохновлённый и готовый на новые «подвиги и свершения».

В классе сценического движения (Movements for musicians) мы учились работать над пластикой тела и задержкой дыхания во время пения. Ведь если посмотреть концерты той же Бейонсе, Кристины Агилеры или Рианны — список огромен — то сразу понятно, что все они профессионально занимаются танцами, поскольку сейчас это один из главных элементов любого современного шоу.

В Бёркли уделяют особое значение тому, как ты двигаешься на сцене. Занятия по «сцендвижению» продолжались два часа без перерыва. Всё начиналось с 40-минутной разминки, далее мы прыгали и бегали, произнося различные скороговорки и тексты песен. Затем давались групповые и индивидуальные задания, например: построить танцевальный рисунок на фразу в песне. Всё это мне очень пригодилось в моей дальнейшей сценической практике.

Что касается класса по теории, то, как это ни странно, он оказался для меня самым трудным. И совсем не потому, что я была плохо подготовлена теоретически. Дело в том, что в качестве диктантов наш преподаватель Дэрил Лоуэри давал сложнейшие джазовые соло (например, соло Телониуса Монка в его композиции «I Mean You»). И мы должны были тут же их просольфеджировать по принятой в Бёркли системе «Movable Do» (можно перевести как «движимая тоника»). Поначалу я совсем не понимала, зачем нужна эта система и подобная, так сказать, скорость воспроизведения. Но потом поняла, что подобные экзерсисы очень помогают работать над чистотой интонации и над ритмикой.

ВИДЕО: вот как выглядит сольфеджио в Бёркли — фрагмент одного из отчётных концертов тамошнего Ear Training Department (отделения развития музыкального слуха), выступают преподаватели Том Эпплман, Пол Стиллер и Скотт ДеОгбёрн:



Джазовый ансамбль, в который я имела счастье попасть, вёл великолепный саксофонист Майк Таккер. Состав у нас был следующий: ритм-секция, труба, тенор-саксофон, альт-саксофон и две вокалистки. Мы играли сложнейшие произведения Хораса Силвера и Пэта Мэтини. Очень много времени уделялось полиритмическим партиям, импровизациям и перекличкам. У Майкла я научилась грамотно распределять время репетиций, ставить перед музыкантами выполнимые и адекватные задачи и максимально использовать их сильные стороны. С этим ансамблем мы очень успешно выступили в финальном концерте пятинедельной программы.

Особое удовольствие я получила от класса Broadway Tribute, который вёл великий (не побоюсь этого слова) педагог Нед Розенблатт.

Я всегда мечтала поучаствовать в настоящем мюзикле. И вот моя мечта сбылась: индивидуальные арии и хоровые номера, танцы и актёрское мастерство — весь калейдоскоп настоящего бродвейского шоу! Мы работали над номерами из мюзиклов «Кордебалет», «Доктор Джекилл и Мистер Хайд», «Рента», «Король Лев». Не секрет, что у нас искусство мюзикла до недавнего времени не было популярным, и вся череда успешных постановок была исключительно за счёт зарубежных исполнительских технологий. И в отличие от замечательного опыта, который получили мои студенты и коллеги, участвовавшие в подобных постановках в России, в Бёркли больший упор делался именно на исполнительский аспект: определённый тип вибрато, фразировку, саму манеру пения.

Помимо занятий и мастер-классов, колледж Бёркли проводил прослушивание для всех участников, кто хотел бы приехать на эту программу снова на следующий год бесплатно или хотел бы поступить в Бёркли уже на полное обучение и получить грант. Я сомневалась в своих силах, но всё же решила тоже поучаствовать. Заполнив онлайн-анкету, я указала, что хотела бы приехать снова на пятинедельную программу на следующее лето, ибо возможность полноценно учиться в Бёркли мне казалась абсолютно космической, недостижимой.

На прослушивании я спела и сыграла свою аранжировку знаменитой баллады «My Funny Valentine». Потом меня попросили угадать несколько интервалов и аккордов, почитать с листа и поимпровизировать по блюзовой сетке.

Результаты объявляли во время финального концерта. И в самом начале как раз стали называть имена тех, кому предоставлялась возможность приехать на следующий год на эту же программу бесплатно. Моего имени там не оказалось… Я несколько расстроилась, но быстро себя успокоила: мол, значит, так надо. Но затем стали называть тех, кто получил грант на полное обучение, и вдруг… я услышала своё имя. Сначала я просто не поверила своим ушам, а потом у меня полились слёзы! На следующий день я даже пошла выяснять, не ошибка ли это — ведь я не подавала на полное обучение!

И милая девушка (кстати, тоже студентка) мне сказала: «Никакой ошибки нет. Просто педагоги, которые вас прослушивали, остались вами очень довольны и решили, что вы здесь нужны на подольше». Счастью моему не было предела. Кто бы мог подумать, что поездка на пять недель может так круто изменить мою жизнь!

Надо сказать, что на пути к этой поездке мне пришлось преодолеть немало трудностей: задержка документов в британском посольстве, очень немаленькая денежная сумма на обучение (чудом удалось сэкономить на жилье, поскольку я остановилась у друзей в пригороде), трата трёх-четырёх часов в день на дорогу, большое количество домашних заданий. Но всё это того стоило, ибо ровно через год я вернулась в Бостон уже полноценной студенткой Berklee College Of Music, и об этом я напишу в последующих заметках.