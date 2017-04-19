Германско-российское новоджазовое трио Inside Out выступит в трёх городах России

26-29 апреля в Уфе, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге пройдут выступления новоджазового трио Inside Out (Германия — Россия), в составе которого выступают Михаэла (Misha) Штайнхауэр — вокал, Германия; Алексей Круглов — саксофоны, Москва; Роман Столяр — фортепиано, Новосибирск.

Участники трио о своём коллективе:

Трио Inside Out — союз трёх непохожих друг на друга музыкантов, объединённых общей идеей творческого переосмысления джазовой традиции. Впервые трио собралось в 2012 году в рамках проекта «Dialogues in the Dark», в котором музыканты импровизировали в необычных условиях — в полной темноте. Эта программа вошла в альбом «Разговоры около полуночи» (по ссылке можно послушать часть музыки с альбома. — Ред.), выпущенный в прошлом году московским лейблом Fancy Music. Основу репертуара трио составляют оригинальные версии джазовых стандартов и авторские композиции, написанные Михаэлой Штайнхауэр; это музыка, исполненная человечности, глубины и тонкости, и в то же время понятная и доступная всем, кто умеет слушать и слышать.

Михаэла (Misha) Штайнхауэр — немецкая вокалистка, композитор и аранжировщик, выпускница нью-йоркского колледжа Куинс. Её микрофон может быть сейчас в Америке, где эта остроумная и энергичная джазовая певица недавно записала свой шестой альбом, или в Москве, где она часто бывает, или в её родной Германии, где она начала петь задолго до того, как научилась ходить. Она использует богатые возможности своего голоса для преодоления музыкальных ограничений. Её авторские оригинальные композиции, переложения широко известной джазовой классики, популярных песен и даже церковных гимнов, вдохновленных её протестантскими религиозными взглядами, помогают ей создавать собственное уникальное джазовое звучание. Нью-йоркский вокалист Джей Ди Уолтер говорил о ней:

— Михаэла Штайнхауэр, чей послушный голос — словно глоток свежего воздуха, не только певица, на которую обращаешь внимание, но и аранжировщик с особым видением, который привносит духовность родной Германии, изысканно и безупречно соединяет её с джазом, что по-настоящему показывает универсальность этой формы американского искусства.

Новосибирский композитор и пианист Роман Столяр хорошо известен далеко за пределами Сибири. Его интересы простираются от современной композиции до спонтанной музыкальной импровизации. Он участвовал в фестивалях и конференциях, посвящённых джазовой и импровизационной музыке в двадцати странах мира, включая США, Японию и страны Европы, вёл семинары и мастер-классы по коллективной импровизации в учебных заведениях России, Швейцарии, Франции, Италии и Америки, на независимых площадках Германии и Австрии. В списке имён музыкантов, с которыми сотрудничал Роман Столяр — известные импровизаторы, среди которых Уильям Паркер, Доминик Дюваль, Оливер Лэйк, Винни Голиа, Томас Бакнер, Сьюзен Аллен, Ассиф Цахар, Сергей Летов, Владимир Чекасин и многие другие. Его книга «Современная импровизация, практический курс для фортепиано» стала первым учебным пособием по свободной импровизации, написанным российским автором. Он также является основателем Шанхайского импровизационного оркестра — первого в Китае большого ансамбля, способного создавать музыку в живом времени, не прибегая к услугам композитора или дирижёра. Роман Столяр — член Союза композиторов России и Международной ассоциации джазовых школ, почётный член Международного общества импровизационной музыки.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа об участниках трио, РАСПИСАНИЕ ГАСТРОЛЕЙ

Алексей Круглов — один из лидеров московской импровизационной сцены, саксофонист, композитор, режиссер-постановщик, поэт, лидер ансамбля «Круглый бенд». Выпускник РАМ им. Гнесиных., лауреат различных всероссийских и международных конкурсов, обладатель президентской стипендии «Новые имена» (1998). В 2004 по программе «Открытый мир» стажировался в США (Тихоокеанский Калифорнийский институт Дейва Брубека). Развивает свои идеи в области нового искусства, разрабатывая авторскую художественную систему. Автор программ инструментальной музыки и литературно-музыкальных проектов (на стихи Есенина, Высоцкого, Маяковского, Пушкина, Мандельштама, Лермонтова, Тредиаковского и др.). Круглов выступает в совместных проектах с актерами, художниками, поэтами, концертирует во многих городах России и за рубежом на различных площадках — от джазовых клубов до филармонических сцен, представляя проекты разностилевой и полижанровой направленности. Со своей группой, а также как солист, Алексей Круглов выступал на многочисленных фестивалях джазовой, авангардной, экспериментальной и академической музыки. Дискография музыканта насчитывает около трёх десятков альбомов.

Расписание концертов:







