Германско-российское новоджазовое трио Inside Out выступит в трёх городах России

26-29 апреля в Уфе, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге пройдут выступления новоджазового трио Inside Out (Германия — Россия), в составе которого выступают Михаэла (Misha) Штайнхауэр — вокал, Германия; Алексей Круглов — саксофоны, Москва; Роман Столяр — фортепиано, Новосибирск.

Участники трио о своём коллективе:

Трио Inside Out — союз трёх непохожих друг на друга музыкантов, объединённых общей идеей творческого переосмысления джазовой традиции. Впервые трио собралось в 2012 году в рамках проекта «Dialogues in the Dark», в котором музыканты импровизировали в необычных условиях — в полной темноте. Эта программа вошла в альбом «Разговоры около полуночи» (по ссылке можно послушать часть музыки с альбома. — Ред.), выпущенный в прошлом году московским лейблом Fancy Music. Основу репертуара трио составляют оригинальные версии джазовых стандартов и авторские композиции, написанные Михаэлой Штайнхауэр; это музыка, исполненная человечности, глубины и тонкости, и в то же время понятная и доступная всем, кто умеет слушать и слышать.