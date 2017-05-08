LRK Trio (Лебедев, Ревнюк, Кравцов) готовится к мировому турне с новым альбомом «If You Have A Dream»

26 мая начинается мировой тур московского джазового ансамбля LRK Trio. Пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов вплоть до 22 сентября выступят в шести странах — России, Бельгии, Нидерландах, Эстонии, Польше и Японии, представляя новый альбом LRK Trio. Пластинка вышла в апреле 2017 на лейбле Butman Music Records и называется «If You Have A Dream» («Если у тебя есть мечта»). Пианист трио, Евгений Лебедев, в конце апреля представлял эту новую работу мировым специалистам на выставке Jazzahead! в Бремене, Германия.

Расписание тура:

26 и 27 мая — Brussels Jazz Weekend, Брюссель, Бельгия

1 июня — Jam Club, Москва

3 июня — Клуб Алексея Козлова, Москва

10 и 11 июня — Rabobank Amersfoort Jazz Festival, Аммерсфорт, Нидерланды

18 июня — Sõru Jazz Festival, Сыру, Эстония (совместно с вокалисткой Софией Рубиной-Хантер)

30 июня — джаз-клуб «Эссе», Москва (совместно с французским мастером игры на губной гармонике Оливье Кер-Урио)

1 июля — 23 Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce (23-й международный джазовый фестиваль «В старом городе»), рыночная площадь Старого города, Варшава, Польша

30 августа — Half Moon Hall, Токио, Япония

31 августа — Kizu Izumi Hall, Киото, Япония

1 сентября — Mr. Kelly’s, Осака, Япония

2 сентября — Kobe Modern Jazz Club, Кобе, Япония

3 сентября — Bar Request, Кобе, Япония

22 сентября — Центральный дом художника, Москва.

Альбом был записан в московской студии CineLab и тон-ателье концерна «Мосфильм» в мае 2016 — январе 2017 г. Записи струнных и духовых партий были сделаны в студии Владимира Осинского в Москве. Сведение и мастеринг выполнил Боссе Савик на студии Savik Sound в Швеции.

ДАЛЕЕ: рецензия «Джаз.Ру» на новый альбом «Трио ЛРК», ВИДЕО

Главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков об альбоме «If You Have A Dream»:

— Если незнакомый с названием LRK Trio слушатель обращается к этому альбому в надежде насладиться звучанием традиционного джазового фортепианного трио — боюсь, удивлению его (или её) не будет границ. Потому что пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов играют далеко за пределами этого уютного формата.

Чего совсем не ощущается в этой записи — так это «синдрома второго альбома»: это когда коллектив вкладывает все силы и идеи в дебютную запись, а на вторую студийную работу идей уже не остаётся. Тут произошло почти что наоборот: вложив массу идей и таланта в дебютный альбом «Open Strings» (Butman Music Records, 2015), участники «Трио ЛРК» как будто вскрыли новый водоносный горизонт и за полтора года интенсивных выступлений по клубам и фестивалям накопили много сильного, яркого и разнообразного материала второй записи.

Даже судя по названию, это не «трио пианиста с ритм-секцией» — это ансамбль трёх равноправных солистов, но, при всей важности контрабаса и бас-гитары Антона Ревнюка и барабанов Игната Кравцова, фортепиано Евгения Лебедева всё-таки заметно доминирует в звучании коллектива. Это безусловно джазовый рояль, но слышно, что пианист хорошо знаком с великой русской классической композиторской школой, и что он сознательно использует узнаваемо русские мелодические обороты и интонационный строй русской музыки — и в композиции, и в импровизации. Кроме того, он виртуоз. И это позволяет ему не только ставить перед собой и ансамблем сложнейшие задачи на грани современного джаза и академического симфонизма — виртуозность позволяет Евгению эти задачи решать, решать последовательно и эффективно.

Слово «современный» тут ключевое. Это очень современная работа: хотя в мелодическом и интонационном планах доминируют интонации русского симфонизма в романтической, кантиленной части его диапазона (приблизительно от Чайковского до Свиридова), ритмическая ткань музыки трио — не только игра Игната Кравцова на ударных, но и его взаимодействие с «нижним этажом» гармонической ткани, за который отвечают басовые инструменты Антона Ревнюка, и сложные конструкции, образуемые ими вокруг фортепианной фактуры — исключительно современна. Трио в своих ритмических решениях не пытается «повторять зады» титанов прошлого: при всей мелодической укоренённости музыки «Трио ЛРК» в традициях предшествующих полутора столетий — ритмически это, безусловно, музыка XXI века. И это касается не только авторских пьес Лебедева, Ревнюка и Кравцова (их на альбоме, соответственно, четыре, две и одна), но и единственного на пластинке… стандарта, не стандарта — всё-таки «Zingaro» Антонио Карлуша Жобима не слишком часто исполняется: композиторские и аранжировочные решения участников трио исключительно современны. Это не означает «непривычны» или «труднодоступны». Наоборот — при всей сложности создаваемой музыкальной ткани, музыка LRK Trio вполне прозрачна и доступна. Это означает, что музыканты не только хорошо знают традицию, но и чутко прислушиваются к тому, что происходит в мировой музыке (в том числе и джазе) именно сейчас, во второй половине 2010-х. Музыка трио — одновременно и джаз, и часть более широкого музыкального ландшафта; она одновременно и узнаваемо русская, и лежащая на перекрёстке множества мировых музыкальных путей.

Участники трио не ограничиваются собственными тембровыми возможностями, хотя они весьма широки: Ревнюк, в зависимости от контекста, переходит от электрической бас-гитары к акустическому контрабасу, Кравцов вместе с акустическими барабанами активно использует цифровой перкуссионый синтезатор, а Лебедев не только добавляет к классическому фортепиано звучания электронных клавишных, но и в одной из пьес берёт в руки аккордеон, который, кстати, был его самым первым инструментом. Но, когда этого требует ситуация — они вводят в звуковую ткань и струнный квартет, знакомый ещё по их дебютному альбому, и целую духовую секцию. А в двух пьесах, подтверждая стремление российского ансамбля звучать на мировом уровне, звучит, добавляя уникальную тональную и эмоциональную краску, хроматическая губная гармоника одного из ярчайших мастеров этого редкого инструмента — француза Оливье Кер-Урио.

ВИДЕО: LRK Trio — «Небылица»

