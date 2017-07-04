Ярославский джазовый пианист Вадим Майнугин отмечает 70-летие: многая лета джазовому доктору!

4 июля ярославский пианист Вадим Майнугин празднует юбилей: ему исполняется 70 лет. Один из ярких примеров совмещения научной и музыкальной карьеры, Вадим Викторович — доктор медицинских наук, известный детский хирург, заведующий консультативно-диагностическим центром одной из ярославских клиник — также и состоявшийся джазовый музыкант. Ещё в 1963 он окончил музыкальную школу в Рыбинске (Ярославская обл.), участвовал в рыбинском джаз-оркестре «Радуга» п/у Аркадия Шацкого, в 80-е выступал как джазовый пианист дуэтом с ветераном ярославской сцены гитаристом Станиславом Кашириным. В 1991 пианист Вадим Майнугин создал собственный ансамбль «Плюс один», который в 90-е годы стал на российской сцене, пожалуй, самым известным джазовым коллективом из Ярославля.

Помимо собственных выступлений со стандартным репертуаром и авторской музыкой, «Плюс один» представлял собой гастрольную ритм-секцию, которая работала в турах по российскому Северо-Западу с американскими, российскими и европейскими знаменитостями. Среди них были трубач Валерий Пономарёв, тромбонист Кёртис Фуллер, вокалистка Шэнда Рул, западногерманский гитарист Ханс Таммен, начинавший в 1990-е после многих лет работы в США заново осваивать российские гастрольные маршруты саксофонист Игорь Бутман, петербургский мультиинструменталист Давид Голощёкин, гитарист Алексей Кузнецов и т. д. Майнугин продюсировал в Ярославской филармонии концертный цикл «Звёзды отечественного и зарубежного джаза в Ярославле» и сам много гастролировал по России, выступал в Германии, Франции, США и даже Эквадоре.

Майнугин — ещё и основатель своего рода династии: его сын, Станислав Майнугин, тоже стал доктором… и джазовым музыкантом! Он — известный на региональной сцене Северо-Запада концертно-фестивальный продюсер и тенор-саксофонист. «Джаз.Ру» попросил Стаса Майнугина рассказать об отце в день его юбилея.

— 4 июля исполняется 70 лет моему папе — Вадиму Майнугину. Символично, что 4-го же июля, правда — многими годами ранее, родился и Луи Армстронг. Думаю, что бесконечная папина влюбленность в джазовую музыку имеет под собою и некую мистическую основу. Со слов отца, в возрасте лет четырнадцати он впервые услышал джазовую запись и влюбился в джаз сразу и навсегда. Я, честно говоря, немного завидую его постоянству и верности этой музыке. Он следит за новинками, отслушивает всё, что появляется нового на джазовом горизонте, и нередко заставляет меня слушать и анализировать современных исполнителей. Во всяком случае, многими музыкальными идеями я обязан папе — собственно, как и вообще занятиями этим видом искусства.

ДАЛЕЕ: продолжение истории «джазового доктора» Вадима Майнугина

В этом году нам довелось немного поиграть с барабанщиком Ари Хёнигом. Фигура очень важная для современных любителей джаза. Меня поразила папина просьба: он просил Ари, который является резидентом нью-йоркского джаз-клуба Smalls, договориться с руководством о переносе его еженедельного шоу хотя бы на полчаса позднее, поскольку вот уже год, как каждый вторник папа встаёт в пять утра, чтобы не пропустить интернет-трансляцию выступления Хёнига. А папе к восьми на работу.

Да-да, он продолжает работать врачом. Но и играет он сейчас немало. Пару раз в неделю в одном из кафе с музыкальным уклоном, кроме того — бывает «на выезде» несколько раз в месяц. Иногда мы делаем совместный тур, с каким нибудь хорошим музыкантом. «Джаз.Ру» писал о нашем совместном турне с голландской певицей Тамарой Хукуотер. Папа организует ежемесячные концерты в ярославском «Тензор-холле», а также участвует в моём проекте «Джаз в Губернаторском саду». У него нынче хорошие молодые партнёры — басист Владимир Переверзев и барабанщик Владимир Борисов, они готовы много репетировать и исполнять папину авторскую музыку… А она, поверьте, очень и очень достойна. И папа, общаясь с ними, становится светлее и моложе. Я рад и горд, что живу в городе с серьёзными джазовыми традициями и с настоящей джазовой жизнью. И я знаю, что если бы не папа, который придумал массу проектов, поднявших уровень ярославской музыки, всё здесь у нас было бы не так.

Ровно 10 лет назад в интервью региональной газете я сказал, что несмотря на свои 60, папа способен на безумные поступки. И если завтра сказать: пап, летим во Владивосток, играем и тут же назад — он согласится без раздумий. Прошло 10 лет — ничего не изменилось. Два дня назад пришел неожиданный емэйл от замечательного мексиканского барабанщика Анди Себастиа, с которым ровно 10 лет назад мы играли в Латинской Америке и в России. Анди зовет с концертами к себе. Живет он в Эквадоре. Папе я ещё об этом не говорил, но в ответе не сомневаюсь — полетим, только повторим прививки от жёлтой лихорадки. Пока же едем на московский джазовый пароход 9 июля. А юбилей отец будет отмечать с «оружием в руках». Первый юбилейный концерт — 3 августа в Губернаторском саду. Из гостей будут нью-йоркский трубач Яков Мэйман, московская вокалистка Алла Рид. Потом концерт в сентябре. А в ноябре — «Звёздный десант 2» в Ярославской филармонии: будут Давид Голощёкин, Игорь Бутман и многие другие. Долгих и плодотворных лет тебе, папа!

ВИДЕО: Вадим Майнугин, Стас Майнугин (выступление в Ярославском джазовом центре, 2016)









