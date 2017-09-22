Фестиваль артистов британского новоджазового лейбла «Лео Рекордс» пройдёт в России в 6-й раз

VI фестиваль «Лео Рекордс» пройдет в трёх городах России с 8 по 16 октября. Фестиваль состоится при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Гёте-Института. Среди участников фестиваля — продюсер британского звукозаписывающего лейбла Leo Records Лео Фейгин, музыканты из Германии — саксофонист Гебхард Ульман (Gebhard Ullmann) и вокалистка Альмут Кюне (Almut Kühne), ансамбль Luca Sisera Roofer (Швейцария) и российские артисты, чьи записи выходят на Leo Records.

Leo Records Festival in Russia — фестиваль современного джаза и новой импровизационной музыки, который представляет проекты артистов компании Leo Records, одного из ведущих лейблов в области издания нового джаза и «новой импровизационной музыки». Владелец компании — Лео (Леонид) Фейгин, в 1980-90-е гг. многим известный как ведущий Русской службы Би-Би-Си Алексей Леонидов. В числе артистов его компании — звёзды джазового авангарда: Сесил Тейлор, Энтони Брэкстон, Мэрилин Криспелл, Art Ensemble of Chicago, Эван Паркер, Сан Ра, Реджи Уоркман и многие другие. Особое место в каталоге лейбла занимают музыканты из стран бывшего СССР — Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин, Саинхо Намчылак, Валентина Пономарёва, Сергей Курёхин, джаз-группа «Архангельск», Оркестр Московских Композиторов. В 2010-е гг. к советским авангардистам в каталоге «Лео Рекордс» присоединились и российские музыканты нынешнего поколения.

Организатор фестиваля — один из лидеров нынешнего поколения «нового джаза» в России, саксофонист, композитор, поэт Алексей Круглов. За пять предыдущих лет фестиваль зарекомендовал себя как важное музыкальное событие, собирающее широкую аудиторию. Участниками фестиваля были практически все отечественные новоджазовые музыканты разных поколений, в том числе основатель нового джаза в СССР Вячеслав Ганелин, известные импровизаторы из Европы — Семён Набатов, Гебхард Ульман, Франк Гратковски, Владимир Чекасин, многочисленные музыканты нового джаза с постсоветского пространства. Концерты фестиваля проходили в джазовых клубах и в крупных залах. Концерты этого уникального арт-форума проходят во многих городах России — его география простирается от Севера до Сибири.

По традиции, на фестиваль приедет глава Leo — Лео Фейгин. Хэдлайнерами фестиваля станут известный немецкий мультииструменталист Гебхард Ульман (саксофоны, бас-кларнет, флейта) и восходящая звезда европейского нового джаза вокалистка Альмут Кюне. Приезд музыкантов стал возможен благодаря поддержке Гёте-Института. Также при поддержке Швейцарксого совета по культуре «Про Гельвеция» на фестиваль вновь приедет яркий новоджазовый ансамбль Luca Sisera Roofer. Участниками фестиваля станут многочисленные российские импровизаторы. «Лео Фест» вновь откроет свои двери джемам, лекциям, показам фильмов, джемам, совместным международным проектам артистов «Лео Рекордс» и гостей этого уникального фри-джазового арт-форума.

В рамках фестиваля Лео Фейгин представит новые альбомы фирмы — диск «Live in Moscow» ансамбля The Clarinet Trio, лидером которого является Ульманн (альбом записан несколько лет назад на фестивале Гёте-Института «Джаз осенью» в Москве, гостем того проекта стал Алексей Круглов), а также новый альбом ансамбля Luca Sisera Roofer — «Moscow Files», также записанный с Алексеем Кругловым во время весенних гастролей группы по России в этом году. Гебхард и Алексей представят свой новый дуэтный релиз, записанный в Берлине и выходящий на дружественном альбоме FancyMusic аккурат к фестивалю. Альбом посвящен грядущему 60-летнему юбилею немецкого мультиинструменталиста. На фестивале будет представлены книга Стива Дея «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих» в переводе Алексея Леонидова (она выходит в санкт-петербургским издательстве «Пальмира») и фильм Оксаны Матиевской «Непредсказуемое прошлое», посвящённое Вячеславу Ганелину, Владимиру Тарасову и Владимиру Чекасину.

ДАЛЕЕ: полное расписание VI фестиваля Лео Рекордс в России

8 октября, Воронеж. Книжный клуб «Петровский»

Начало в 19:00. Презентация книги Стива Дея «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих» в переводе Алексея Леонидова (издательство «Амфора»). Премьера и показ фильма Оксаны Матиевской «Непредсказуемое прошлое». Luca Sisera Roofer (Швейцария) при участии Алексея Круглова и Олега Юданова .

Книжный клуб «Петровский»: ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, , тел. 8(473)233-1928

Начало в 19:00. Презентация книги Стива Дея «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих» в переводе Алексея Леонидова (издательство «Амфора»). Премьера и показ фильма Оксаны Матиевской «Непредсказуемое прошлое». (Швейцария) при участии и . Книжный клуб «Петровский»: ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, , тел. 8(473)233-1928 9 октября, Санкт-Петербург, Музей Звука.

Начало в 20:00. Luca Sisera Roofer (Швейцария). Проект иркутского барабанщика, перкуссиониста и перформера Евгения Маслобоева.

Музей Звука: ул. Пушкинская, 10 (вход с Лиговского пр., 53), тел: +7(812)764 5258

Начало в 20:00. (Швейцария). Проект иркутского барабанщика, перкуссиониста и перформера Музей Звука: ул. Пушкинская, 10 (вход с Лиговского пр., 53), тел: +7(812)764 5258 10 октября. Новая сцена Александринского театра, Медиацентр.

Начало в 19:30. Встреча с Лео Фейгиным. Презентация книги «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих» в переводе Алексея Леонидова (издательство «Амфора»). Премьера и показ фильма Оксаны Матиевской «Непредсказуемое прошлое».

Концерт российско-швейцарского трио: Алексей Круглов (альт саксофон), Ив Тейлер (рояль), Олег Юданов (барабаны, перкуссия). Специальный гость — Равиль Азизов (кларнет).

Новая сцена Александринского театра: наб. реки Фонтанки, д. 49, м. Гостиный двор. Тел: +7(812)401-5341

Начало в 19:30. Встреча с Лео Фейгиным. Презентация книги «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих» в переводе Алексея Леонидова (издательство «Амфора»). Премьера и показ фильма Оксаны Матиевской «Непредсказуемое прошлое». Концерт российско-швейцарского трио: (альт саксофон), (рояль), (барабаны, перкуссия). Специальный гость — (кларнет). Новая сцена Александринского театра: наб. реки Фонтанки, д. 49, м. Гостиный двор. Тел: +7(812)401-5341 11 октября. Центр искусства и музыки библиотеки Маяковского. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Начало в 19:00. Показ фильма «Непредсказуемое прошлое». Проект иркутского барабанщика, перкуссиониста и перформера Евгения Маслобоева

Библиотека им. Маяковского: Невский пр. 20, м. Адмиралтейская, Гостиный двор, Невский проспект

Начало в 19:00. Показ фильма «Непредсказуемое прошлое». Проект иркутского барабанщика, перкуссиониста и перформера Библиотека им. Маяковского: Невский пр. 20, м. Адмиралтейская, Гостиный двор, Невский проспект 12 октября. Экспериментальная концертная площадка AL’KOV STUDIO

Начало в 21:00. Интерактивный новоджазовый проект с участием многочисленных санкт-петербургских импровизаторов. Идея проекта — Равиль Азизов (кларнет).

AL’KOV STUDIO: Биржевая линия В.О., 12, 2 этаж, м. Василеостровская, тел: +7(921)770-3139

Начало в 21:00. Интерактивный новоджазовый проект с участием многочисленных санкт-петербургских импровизаторов. Идея проекта — (кларнет). AL’KOV STUDIO: Биржевая линия В.О., 12, 2 этаж, м. Василеостровская, тел: +7(921)770-3139 13 октября. Москва, КЦ «ДОМ».

Начало в 20:00. Совместный проект фестиваля «Лео Рекордс» и фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью». В преддверии 60-летия Гебхарда Ульмана.

Дуэт немецких музыкантов Гебхард Ульман (тенор саксофон, бас-кларнет) и Альмут Кюне (вокал). Приглашенные гости — Алексей Круглов (альт-саксофон), Григорий Сандомирский (рояль), Олег Юданов (барабаны, перкуссия). Подробности и покупка билетов на сайте «ДОМа».

«ДОМ»: Б.Овчинниковский пер., 24/4, м. Новокузнецкая, тел: +7(495)953-7236

Начало в 20:00. Совместный проект фестиваля «Лео Рекордс» и фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью». В преддверии 60-летия Гебхарда Ульмана. Дуэт немецких музыкантов (тенор саксофон, бас-кларнет) и (вокал). Приглашенные гости — (альт-саксофон), (рояль), (барабаны, перкуссия). Подробности и покупка билетов на сайте «ДОМа». «ДОМ»: Б.Овчинниковский пер., 24/4, м. Новокузнецкая, тел: +7(495)953-7236 14 октября. ГЦСИ. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Начало в 19:00. Встреча с Лео Фейгиным . Просмотр фильма «Непредсказуемое прошлое», джем.

Государственный центр современного искусства: ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2, м. Баррикадная, Краснопресненская, тел. +7(499)254-0674

Начало в 19:00. Встреча с . Просмотр фильма «Непредсказуемое прошлое», джем. Государственный центр современного искусства: ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2, м. Баррикадная, Краснопресненская, тел. +7(499)254-0674 15 октября. Магазин «Дом Культуры» (дневное мероприятие). ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Начало в 15:00. Встреча с Лео Фейгиным , презентация книги «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих», фильма «Непредсказуемое прошлое», джем, самовар.

«Дом Культуры»: Кутузовский проезд, 4. м. Парк Победы, тел: +7(499)148-1303

Начало в 15:00. Встреча с , презентация книги «Слушая музыку Трио Ганелина — Русский триптих», фильма «Непредсказуемое прошлое», джем, самовар. «Дом Культуры»: Кутузовский проезд, 4. м. Парк Победы, тел: +7(499)148-1303 15 октября, Москва, Клуб Алексея Козлова.

Начало в 20:00. Основная сцена:

Goat`s Notes в составе: Мария Логофет — скрипка, Илья Вилков — тромбон, Андрей Бессонов — кларнет, Григорий Сандомирский — рояль, Владимир Кудрявцев — контрабас, Петр Талалай — ударные, электроника. Трио Андрея Разина «Второе приближение»: Татьяна Комова — вокал, Андрей Разин — рояль, Игорь Иванушкин — контрабас. Солисты Оркестра Московских Композиторов разных лет: Юрий Парфёнов — труба, Юлия Маликова — труба, Алексей Круглов — альт-саксофон, Юрий Яремчук — саксофоны, кларнет, Алексей Наджаров — рояль, Олег Юданов — барабаны, перкуссия и другие. Проект иркутского барабанщика, перкуссиониста и перформера Евгения Маслобоева. Ансамбль Московских Композиторов под управлением трубача и журналиста Андрея Соловьёва.

Начало в 20:00. Малая сцена (Мансарда):

Показ фильма «Непредсказуемое прошлое». Дуэт Анатолия Осипова (тенор-саксофон) и Алексея Наджарова (рояль). Джем с участниками фестиваля и его гостями.

Клуб Алексея Козлова: Маросейка, 9, стр. 2, в здании паба The Left Bank, м.Китай-город

В рамках фестиваля запланированы ещё два вечера, относящихся к программе цикла Trane Zen Art (Мансарда — малая сцена Клуба Алексея Козлова):

«Пред Лео Фест» — 9 октября. Вечер под управлением Сергея Храмцевича . Группы Baritone Domination , Masque Noir (Белоруссия). ВХОД СВОБОДНЫЙ!

. Группы , (Белоруссия). ВХОД СВОБОДНЫЙ! «Пост Лео Фест» — 16 октября. Концерт гостей фестиваля Лео Рекордс. ВХОД СВОБОДНЫЙ!







