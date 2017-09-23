Джаз из Германии на VII фестивале «Джаз осенью 2017» в Москве: полный анонс

Фестиваль «Джаз осенью», организованный Гёте-Институтом, каждый год старается показать срез разных поколений музыкантов джаза и свободной импровизации, практикующих разные подходы в музыке.

На седьмом по счёту фестивале 29 сентября — 23 октября 2017, как и в 2016 году, состав участников представлен в компактных форматах трио и дуэтов музыкантами в диапазоне от практически канонизированных фигур — например, трио ветеранов европейской новоджазовой сцены, пианиста Александра фон Шлиппенбаха, саксофониста Эвана Паркера и барабанщика Пауля Ловенса — до представителей новой экспериментальной импровизации: в этом году это Spill — дуэт пианистки Магды Майас и барабанщика Тони Бака. Ещё одно трио, PaPaJo Trio, делит с Schlippenbach Trio одного из своих участников, немецкого барабанщика Пауля Ловенса, партнерами которого в этом ансамбле выступают также признанные величины европейской сцены: немецкий тромбонист Пауль Хубвебер и британский контрабасист Джон Эдвардс. Дуэты Kühne / Ullmann (саксофонист, бас-кларнетист и флейтист Гебхард Ульманн и вокалистка Альмут Кюне) и Laubrock / Ex (саксофонистка Ингрид Лауброк и бас-гитарист Люк Экс) — импровизаторы среднего и младшего поколений из числа тех, кто определяет эстетику импровизационной музыки в первые два десятилетия нынешнего века — в том числе, через актуализацию джазовой традиции с помощью современного музыкального языка.

Фестиваль откроется 29 сентября в Культурном центре «Дом». Концерты пройдут также 6, 7, 13 и 23 октября.

ДАЛЕЕ: программа фестиваля «Джаз осенью 2017»

Программа фестиваля «Джаз осенью 2017»:

29 сентября, пятница

Spill: Магда Майас (Magda Mayas) — подготовленное фортепиано; Тони Бак (Tony Buck) — ударные

Дуэт Магды Майас и Тони Бака даёт возможность заглянуть в берлинскую лабораторию экспериментального звучания. Их музыка сконцентрирована на интимности импровизационного процесса, но не уходит окончательно от джазовой идиомы.

Живущая в Берлине пианистка Магда Майас в своих произведениях исследует физические измерения рояля. Фокусируясь на внутреннем устройстве инструмента, она препарирует рояль металлическими и резиновыми объектами, скрепляет струны скотчем, включает в импровизацию электронику. Тони Бак, родившийся в Австралии, в последние годы тоже живёт в Берлине. Он больше всего известен как барабанщик экспериментального трио The Necks, исполняющего крайне своеобразную разновидность «минимал-джаза» и получившего широкую известность ещё в 80-е. Он создаёт максимально детализированный звуковой массив, вместе с тем крайне подвижный, постоянно меняющий настроение. В дуэте с Магдой Майас его манера более разнообразна, чем в The Necks: вместо единого гипнотического потока Бак выстраивает автономные и многогранные музыкальные ситуации.

ВИДЕО: Spill



6 октября, пятница

Paul Hubweber’s PaPaJo Trio: Пауль Хубвебер (Paul Hubweber) — тромбон, голос; Джон Эдвардс (John Edwards) — контрабас; Пауль Ловенс (Paul Lovens) — ударные

PaPaJo — акроним из имён крупнейших мастеров европейской импровизации: немецкого перкуссиониста Пауля Ловенса, немецкого тромбониста Пауля Хубвебера и английского контрабасиста Джона Эдвардса. Это трио, в котором великолепное взаимопонимание, сбалансированное звучание и свобода коллективного мышления способны генерировать оригинальную музыку на протяжении многих лет.

Манеру игры Пауля Хубвебера отличает использование широкой палитры нестандартных техник, изобретательность в построении спонтанной импровизации и глубокое погружение в тембральные свойства инструмента. Один из лидеров мировой экспериментальной сцены Джон Эдвардс старается преодолевать все мыслимые границы — национальные, жанровые или границы собственного инструмента, а его активность приобрела колоссальные масштабы — при двухстах концертах по всему миру и пяти-шести релизах в год. Это, безусловно, говорит как о востребованности, так и о фантастической работоспособности Эдвардса. Пожалуй, одним из главных событий фестиваля станет приезд в Москву Пауля Ловенса, с 1969 года прочно вошедшего в круг лидеров европейского движения свободной импровизации и выработавшего оригинальный стиль с индивидуальной подборкой перкуссионных инструментов и объектов. На фестивале Ловенс сыграет сразу в двух коллективах — PaPaJo Trio и Schlippenbach Trio.

ВИДЕО: Paul Hubweber’s PaPaJo



7 октября, суббота

Schlippenbach Trio: (Alexander von Schlippenbach) — фортепиано, Эван Паркер (Evan Parker) — саксофон, Пауль Ловенс (Paul Lovens) — ударные

Апогеем нынешнего фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью», безусловно, станет выступление знаменитого Трио Александра фон Шлиппенбаха, зародившегося в самом эпицентре новой музыки — свободной импровизации, которая в 1960-70-е гг. вызывала истерику, гнев, страх, презрение, экстаз, никого не оставляя равнодушным. Джаз здесь присутствует на уровне ДНК музыкантов, а каждое спонтанное решение участников органически ложится на общую музыкальную канву. Благодаря композиторскому дару Шлиппенбаха свободная импровизация, бибоп, блюз, шумовые поиски, «стены звука», — все это смешивается в узнаваемой текстуре. Без трио Шлеппенбаха никакая история свободной импровизации невозможна — но, что важнее, оно из тех коллективов, благодаря которым эта история не имеет конца.

Пианист Александр фон Шлиппенбах — один из отцов-основателей европейской свободной импровизации. У Шлиппенбаха встречаются редкие, как правило — противоречащие друг другу качества: богатое композиторское мышление, неподдельная любовь к джазовому синтаксису и почти панковские, ничем не ограниченные проявления свободы на сцене. Английский саксофонист Эван Паркер — другой гигант свободной музыки, стоявший у её истоков и буквально создавший ее историю. Редкий ансамбль из числа ключевых обошелся без его участия: инновационная игра Паркера с использованием расширенных техник, создающих иллюзию полифонии, в сочетании с экспериментальным мышлением сделали его одним из самых востребованных импровизаторов за последние полвека.

ВИДЕО: Schlippenbach Trio в Москве, 2010



13 октября, пятница

Almut Kühne & Gebhard Ullmann: Альмут Кюне — вокал, Гебхард Ульманн — саксофон, бас-кларнет, флейта. Специальные гости — Алексей Круглов (саксофоны), Олег Юданов (ударные) и Григорий Сандомирский (фортепиано). Совместный проект фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью» и фестиваля Leo Records.

Совместная игра Гебхада Ульманна и певицы Альмут Кюне — напряжённый диалог, в котором академический пуантилизм Кюне дополняется минимализмом Ульманна. Гебхард Ульманн живёт одновременно в Берлине и Нью-Йорке. Он включает в свою игру различные техники джазовой и свободной импровизации. Альмут Кюне занимается разной музыкой: джаз, свободная импровизация, современная академическая музыка, немецкий фольклор, музыка для театра, мультимедийные проекты. Она работает над смешением джазовой и европейской традиций, поиском точек соприкосновения различных художественных практик.

ВИДЕО: Almut Kühne / Gebhard Ullman — выступление на шоукейсе в рамках выставки Jazzahead!-2015 в Бремене



23 октября, понедельник

Ingrid Laubrock & Luc Ex: Ингрид Лауброк — саксофон, Люк Экс — акустическая бас-гитара

Заключительный концерт 7-го фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью» обернётся мировой премьерой: давно и хорошо знакомые друг с другом замечательная немецкая саксофонистка Ингрид Лауброк и нидерландский бас-гитарист Люк Экс сыграют дуэтом впервые. В свободной импровизации и композициях Ингрид Лауброк стремится к максимальному разнообразию. Ее соло на теноре и альте одновременно лаконичны и наполнены смыслом, а богатое мелодическое измерение, заставляющее вспомнить Ли Конитца, помещается в абстрактный контекст европейской интеллектуальной музыки. Люк Экс, музыкант фактически без джазового бэкграунда, придумал оригинальный способ играть в джазовом ансамбле — по-панковски, на основе своего опыта в анархо-панк-группе The Ex, только с акустической бас-гитарой. Он практикует подход «компровизации», заключающийся в сочетании тщательно прописанного материала со свободной импровизацией каждого голоса ансамбля. Экспрессивная манера игры Экса — отголосок панковского бэкграунда музыканта. ВИДЕО: Luc Ex’ Assemblée (квартет с участием Экса и Лауброк)



КЦ «ДОМ», Б. Овчинниковский пер 24/4, м. Новокузнецкая, тел. +7(495)953-7236. Билеты: см. по ссылкам на датах каждого концерта. Ограниченное количество абонементов на все концерты фестиваля (4000 ₽) доступно только в кассе «ДОМа».







