Полная программа форума-фестиваля Jazz Across Borders, Санкт-Петербург, 17-18 ноября 2017

Как мы уже сообщали, 17 и 18 ноября в Санкт-Петербурге состоится первый в отечественной истории международный форум-фестиваль Jazz Across Borders («Джаз поверх границ», сокращённо — JAB). Дневная деловая программа для профессионалов джазового рынка и заинтересованных слушателей (JAB Conference), а также JAB Showcases — шоукейс-фестиваль российских и зарубежных джазовых исполнителей — и гала-концерт форум-феста (JAB Gala) состоятся в Государственной Академической Капелле (Санкт-Петербург) в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Кроме того, в программу форума включена JAB Club Night — музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга, концерты и джемы.
В гала-концерте вечером 18 ноября будет участвовать американский вокалист Кёрт Эллинг (Kurt Elling), Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана, Алина Ростоцкая и Jazzmobile, трио Олега Аккуратова и квартет Олега Бутмана.
Jazz Across Borders — первая в истории России профессиональная площадка для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества, которая, помимо прочего, предоставляет российским и зарубежным музыкантам уникальную возможность выступить перед ведущими продюсерами мира. Организаторами JAB являются компания Igor Butman Music Group, министерство культуры Российской Федерации и дирекция VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участие в первом международном форум-фесте Jazz Across Borders совершенно бесплатно (за исключением JAB Gala) при условии заблаговременной регистрации на сайте форума.
ДАЛЕЕ: полная программа панельных дискуссий, лекций, круглых столов, мастер-классов, шоукейсов, концертов и джемов форум-феста Jazz Across Borders
16 НОЯБРЯ
- 12:00 мастер-класс Игоря Бутмана (саксофон)
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Миллионная улица, 1
- 12:00 мастер-класс Ильи Морозова (саксофон)
Салон музыкальных инструментов C.Bechstein, Улица Глинки, 3
17 НОЯБРЯ
- 10:00-10:30 торжественное открытие форум-феста Jazz Across Borders
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 10:30-12:00 панельные дискуссии
«Джазовые фестивали. Работа с государственными структурами и спонсорами». Спикеры: Елена Зеленцова, Кент Сангстер, Билл Брэйгин, Мишель Дэй, Андрей Левченко, Валерий Коротков
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
«Джаз в российских масс-медиа. Роль медиа в становлении карьеры джазового артиста». Спикеры: Григорий Шестаков, Нармин Ширалиева, Вадим Эйленкриг, Сергей Бабич, Александр Малич
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 12:30-14:00 панельная дискуссия «Особенности организации гастролей зарубежных исполнителей в России и российских исполнителей за рубежом». Спикеры: Кэтрин Майер, Ина Диттке, Роман Христюк, Елена Моисеенко, Мария Челнокова, Андрей Карачинов
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 12:30-14:00 мастер-класс по вокалу лауреата премии Grammy Кёрта Эллинга
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 13:00-14:30 мастер-класс Дерека Брауна (саксофон)/США
Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27
- 14:00-15:30 мастер-класс Вадима Эйленкрига (труба)
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Миллионная улица, 1
- 14:30-16:00 круглый стол клубов и концертных организаций «Тенденции концертной политики, развитие отношений с аудиторией, актуальные проблемы и вызовы». Cпикеры: Саймон Кук, Себастьян Видаль, Араик Акопян, Кевин Стратерс, Уиллард Дженкинс, Алексей Глазырин, Билли Новик
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 14:30-16:00 лекция «История развития российского джазового искусства от 20-х годов до современности». Спикеры: Владимир Фейертаг, Анита Кондояниди, Кирилл Мошков, Игорь Бутман, Николай Левиновский, Давид Голощёкин
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
ШОУКЕЙСЫ 1-6 (17 ноября)
- 16:30-17:00 шоукейс 1: LRK Trio — Евгений Лебедев (фортепиано), Антон Ревнюк (бас), Игнат Кравцов (барабаны)
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 16:45-17:15 шоукейс 2: ансамбль Юлианы Рогачёвой — Юлиана Рогачёва (вокал), Алексей Чернаков (ф-но), Андрей Красильников (саксофоны), Дарья Чернакова (бас), Артём Юрлов (барабаны)
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 17:15-17:45 шоукейс 3: квинтет Сергея Долженкова — Сергей Долженков (тромбон), Евгений Побожий (гитара), Сергей Корчагин (бас), Вячеслав Быстров (клавишные), Александр Потапов (барабаны)
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 17:30-18:00 шоукейс 4: квартет Якова Окуня — Яков Окунь (ф-но), Сергей Головня (саксофон, флейта), Макар Новиков (бас), Саша Машин (барабаны)
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 18:00-18:30 шоукейс 5: Dock In Absolute (Люксембург) — Жан-Филипп Кох (ф-но), Давид Кинцигер (бас), Мишель Майз (барабаны)
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 18:15-18:45 шоукейс 6: Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова — Илья Морозов (альт-саксофон), Виктория Каунова (вокал), Айк Григорян (труба), Виктор Потёмкин (тенор-саксофон), Владимир Нестеренко (ф-но), Артём Баскаков (бас), Александр Кульков (барабаны)
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
JAB Clubnight. Официальные джем-сейшны и концерты участников форум-феста, 17 ноября
- 20:00-21:00 Anton Chekurov 6tet
21:00-22:00 Органное трио Владимира Нестеренко
Клуб JFC, ул. Шпалерная, д. 33
- 21:00-22:00 Артем Лалаян
22:00-23:00 Александр Долгополый Project feat. Виктория Newman
23:00-0:00 Официальный джем-сейшн
Клуб «Дом 7», наб. канала Грибоедова, д. 7
- 21:00-22:00 Вадим и Станислав Майнугины
22:00-23:00 Петербургский Джазовый Актив
Клуб The Hat, ул. Белинского, д. 9
- 21:00-22:00 Виктория Урусова
22:00-23:00 VESNA JAZZ BAND
Клуб «48 стульев», ул. Б. Конюшенная, д. 2
18 НОЯБРЯ
- 10:00-11:30 панельные дискуссии
«Новые и старые джазовые СМИ: будущее джазовых медиа». Спикеры: Кирилл Мошков, Ли Мёгнер, Тэд Панкен, Ольга Карпова, Максим Михелёв
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- «Джазовое образование в России и за рубежом: от первых шагов до построения карьеры».
Спикеры: Ларри Симпсон, Валерий Гроховский, Сергей Богданов, Павел Овчинников, Адам Терацуян, Арам Рустамянц, Алекс Канцберг
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 12:00-13:30 обзор рынка «Russia: New Opportunities. Инфраструктура российского джазового рынка: мифы и реальность» Спикер: Кирилл Мошков
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 12:00-13:30 панельная дискуссия «Джазовые фестивали: истории успеха лидеров рынка». Спикеры: Игорь Бутман, Питер Гонта, Карло Паньотта, Джаеджин Ин (Ин Че-чжин), Адам Шац, Рос Ригби, Мария Сёмушкина
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 14:00-15:30 круглый стол «Специфика продвижения джазовых артистов в России и за рубежом». Спикеры: Максим Тимошин, Кэтрин МакВикер, Елена Моисеенко, Дина Нургалеева, Пэт Харрис
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 14:00-15:30 мастер-класс Джона Бизли по музыкальному продюсированию
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
ШОУКЕЙСЫ 7-12
- 16:00-16:30 шоукейс 7: трио Андрея Кондакова — Андрей Кондаков (ф-но), Владимир Волков (контрабас), Гарий Багдасарьян (барабаны)
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 16:15-16:45 шоукейс 8: VAN Quartet, Армения (Ереван) — Норайр Карташьян (дудук), Ваагн Айрапетян (ф-но), Макар Новиков (бас), Вартан Бабаян (барабаны)
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 16:45-17:15 шоукейс 9: квартет Евгения Пономарёва — Евгений Пономарёв (ф-но), Андрей Половко (саксофон), Григорий Воскобойник (бас), Петр Михеев (барабаны)
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 17:00-17:30 шоукейс 10: квартет Евгения Побожего — Евгений Побожий (гитара), Александр Кульков (барабаны), Сергей Корчагин (бас), Юлия Перминова (фортепиано, клавишные)
- Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 17:30-18:00 шоукейс 11: Alexey Popov Quartet feat. Lera Gehner — Лера Гехнер (вокал), Алексей Попов (тенор-саксофон), Николай Сизов (ф-но, клавишные), Андрей Фахриев (бас), Михаил Шилов (барабаны)
Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
- 17:45-18:15 шоукейс 12: трио Юлии Перминовой — Юлия Перминова (ф-но), Александр Кульков (барабаны), Сергей Корчагин (бас)
Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
JAB GALA
19:00-22:00 Гала-концерт форум-феста Jazz Across Borders. Игорь Бутман, Курт Эллинг, Московский джазовый оркестр, Алина Ростоцкая и Jazzmobile, трио Олега Аккуратова, квартет Олега Бутмана
Большой зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20
JAB Clubnight. Официальные джем-сейшны и концерты участников форум-феста, 8 ноября
- 21:00-22:00 Alexey Samarin Band
22:00-23:00 Bob Dusi
23:00-0:00 Официальный джем-сейшн
Клуб «Дом 7», наб. канала Грибоедова, д. 7
- 21:00-22:00 Трио Арсения Рыкова
22:00-23:00 Jazz Classic Trio
Клуб The Hat, ул. Белинского, д. 9
- 21:00-22:00 Кристина Ковалева и её группа
22:00-23:00 JazzF@nckQuartet
Клуб «48 стульев», ул. Б. Конюшенная, д. 2