Полная программа форума-фестиваля Jazz Across Borders, Санкт-Петербург, 17-18 ноября 2017

Как мы уже сообщали, 17 и 18 ноября в Санкт-Петербурге состоится первый в отечественной истории международный форум-фестиваль Jazz Across Borders («Джаз поверх границ», сокращённо — JAB). Дневная деловая программа для профессионалов джазового рынка и заинтересованных слушателей (JAB Conference), а также JAB Showcases — шоукейс-фестиваль российских и зарубежных джазовых исполнителей — и гала-концерт форум-феста (JAB Gala) состоятся в Государственной Академической Капелле (Санкт-Петербург) в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Кроме того, в программу форума включена JAB Club Night — музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга, концерты и джемы.



В гала-концерте вечером 18 ноября будет участвовать американский вокалист Кёрт Эллинг (Kurt Elling), Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана, Алина Ростоцкая и Jazzmobile, трио Олега Аккуратова и квартет Олега Бутмана.

Jazz Across Borders — первая в истории России профессиональная площадка для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества, которая, помимо прочего, предоставляет российским и зарубежным музыкантам уникальную возможность выступить перед ведущими продюсерами мира. Организаторами JAB являются компания Igor Butman Music Group, министерство культуры Российской Федерации и дирекция VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участие в первом международном форум-фесте Jazz Across Borders совершенно бесплатно (за исключением JAB Gala) при условии заблаговременной регистрации на сайте форума.

ДАЛЕЕ: полная программа панельных дискуссий, лекций, круглых столов, мастер-классов, шоукейсов, концертов и джемов форум-феста Jazz Across Borders

16 НОЯБРЯ

12:00 мастер-класс Игоря Бутмана (саксофон)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Миллионная улица, 1

12:00 мастер-класс Ильи Морозова (саксофон)

Салон музыкальных инструментов C.Bechstein, Улица Глинки, 3

17 НОЯБРЯ

10:00-10:30 торжественное открытие форум-феста Jazz Across Borders

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

10:30-12:00 панельные дискуссии

«Джазовые фестивали. Работа с государственными структурами и спонсорами» . Спикеры: Елена Зеленцова, Кент Сангстер, Билл Брэйгин, Мишель Дэй, Андрей Левченко, Валерий Коротков

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

«Джаз в российских масс-медиа. Роль медиа в становлении карьеры джазового артиста» . Спикеры: Григорий Шестаков, Нармин Ширалиева, Вадим Эйленкриг, Сергей Бабич, Александр Малич

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Спикеры: Елена Зеленцова, Кент Сангстер, Билл Брэйгин, Мишель Дэй, Андрей Левченко, Валерий Коротков . Спикеры: Григорий Шестаков, Нармин Ширалиева, Вадим Эйленкриг, Сергей Бабич, Александр Малич 12:30-14:00 панельная дискуссия «Особенности организации гастролей зарубежных исполнителей в России и российских исполнителей за рубежом» . Спикеры: Кэтрин Майер, Ина Диттке, Роман Христюк, Елена Моисеенко, Мария Челнокова, Андрей Карачинов

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Спикеры: Кэтрин Майер, Ина Диттке, Роман Христюк, Елена Моисеенко, Мария Челнокова, Андрей Карачинов 12:30-14:00 мастер-класс по вокалу лауреата премии Grammy Кёрта Эллинга

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

13:00-14:30 мастер-класс Дерека Брауна (саксофон)/США

Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27

(саксофон)/США 14:00-15:30 мастер-класс Вадима Эйленкрига (труба)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Миллионная улица, 1

(труба) 14:30-16:00 круглый стол клубов и концертных организаций «Тенденции концертной политики, развитие отношений с аудиторией, актуальные проблемы и вызовы» . Cпикеры: Саймон Кук, Себастьян Видаль, Араик Акопян, Кевин Стратерс, Уиллард Дженкинс, Алексей Глазырин, Билли Новик

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Cпикеры: Саймон Кук, Себастьян Видаль, Араик Акопян, Кевин Стратерс, Уиллард Дженкинс, Алексей Глазырин, Билли Новик 14:30-16:00 лекция «История развития российского джазового искусства от 20-х годов до современности». Спикеры: Владимир Фейертаг, Анита Кондояниди, Кирилл Мошков, Игорь Бутман, Николай Левиновский, Давид Голощёкин

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

ШОУКЕЙСЫ 1-6 (17 ноября)

16:30-17:00 шоукейс 1: LRK Trio — Евгений Лебедев (фортепиано), Антон Ревнюк (бас), Игнат Кравцов (барабаны)

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

Евгений Лебедев (фортепиано), Антон Ревнюк (бас), Игнат Кравцов (барабаны) 16:45-17:15 шоукейс 2: ансамбль Юлианы Рогачёвой — Юлиана Рогачёва (вокал), Алексей Чернаков (ф-но), Андрей Красильников (саксофоны), Дарья Чернакова (бас), Артём Юрлов (барабаны)

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

— Юлиана Рогачёва (вокал), Алексей Чернаков (ф-но), Андрей Красильников (саксофоны), Дарья Чернакова (бас), Артём Юрлов (барабаны) 17:15-17:45 шоукейс 3: квинтет Сергея Долженкова — Сергей Долженков (тромбон), Евгений Побожий (гитара), Сергей Корчагин (бас), Вячеслав Быстров (клавишные), Александр Потапов (барабаны)

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

— Сергей Долженков (тромбон), Евгений Побожий (гитара), Сергей Корчагин (бас), Вячеслав Быстров (клавишные), Александр Потапов (барабаны) 17:30-18:00 шоукейс 4: квартет Якова Окуня — Яков Окунь (ф-но), Сергей Головня (саксофон, флейта), Макар Новиков (бас), Саша Машин (барабаны)

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

— Яков Окунь (ф-но), Сергей Головня (саксофон, флейта), Макар Новиков (бас), Саша Машин (барабаны) 18:00-18:30 шоукейс 5: Dock In Absolute (Люксембург) — Жан-Филипп Кох (ф-но), Давид Кинцигер (бас), Мишель Майз (барабаны)

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

(Люксембург) — Жан-Филипп Кох (ф-но), Давид Кинцигер (бас), Мишель Майз (барабаны) 18:15-18:45 шоукейс 6: Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова — Илья Морозов (альт-саксофон), Виктория Каунова (вокал), Айк Григорян (труба), Виктор Потёмкин (тенор-саксофон), Владимир Нестеренко (ф-но), Артём Баскаков (бас), Александр Кульков (барабаны)

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

JAB Clubnight. Официальные джем-сейшны и концерты участников форум-феста, 17 ноября

20:00-21:00 Anton Chekurov 6tet

21:00-22:00 Органное трио Владимира Нестеренко

Клуб JFC, ул. Шпалерная, д. 33

21:00-22:00 Клуб JFC, ул. Шпалерная, д. 33 21:00-22:00 Артем Лалаян

22:00-23:00 Александр Долгополый Project feat. Виктория Newman

23:00-0:00 Официальный джем-сейшн

Клуб «Дом 7», наб. канала Грибоедова, д. 7

22:00-23:00 23:00-0:00 Официальный джем-сейшн Клуб «Дом 7», наб. канала Грибоедова, д. 7 21:00-22:00 Вадим и Станислав Майнугины

22:00-23:00 Петербургский Джазовый Актив

Клуб The Hat, ул. Белинского, д. 9

22:00-23:00 Клуб The Hat, ул. Белинского, д. 9 21:00-22:00 Виктория Урусова

22:00-23:00 VESNA JAZZ BAND

Клуб «48 стульев», ул. Б. Конюшенная, д. 2

18 НОЯБРЯ

10:00-11:30 панельные дискуссии

«Новые и старые джазовые СМИ: будущее джазовых медиа» . Спикеры: Кирилл Мошков, Ли Мёгнер, Тэд Панкен, Ольга Карпова, Максим Михелёв

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Спикеры: Кирилл Мошков, Ли Мёгнер, Тэд Панкен, Ольга Карпова, Максим Михелёв «Джазовое образование в России и за рубежом: от первых шагов до построения карьеры» .

Спикеры: Ларри Симпсон, Валерий Гроховский, Сергей Богданов, Павел Овчинников, Адам Терацуян, Арам Рустамянц, Алекс Канцберг

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Спикеры: Ларри Симпсон, Валерий Гроховский, Сергей Богданов, Павел Овчинников, Адам Терацуян, Арам Рустамянц, Алекс Канцберг 12:00-13:30 обзор рынка «Russia: New Opportunities. Инфраструктура российского джазового рынка: мифы и реальность» Спикер: Кирилл Мошков

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

Спикер: Кирилл Мошков 12:00-13:30 панельная дискуссия «Джазовые фестивали: истории успеха лидеров рынка» . Спикеры: Игорь Бутман, Питер Гонта, Карло Паньотта, Джаеджин Ин (Ин Че-чжин), Адам Шац, Рос Ригби, Мария Сёмушкина

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Спикеры: Игорь Бутман, Питер Гонта, Карло Паньотта, Джаеджин Ин (Ин Че-чжин), Адам Шац, Рос Ригби, Мария Сёмушкина 14:00-15:30 круглый стол «Специфика продвижения джазовых артистов в России и за рубежом» . Спикеры: Максим Тимошин, Кэтрин МакВикер, Елена Моисеенко, Дина Нургалеева, Пэт Харрис

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

. Спикеры: Максим Тимошин, Кэтрин МакВикер, Елена Моисеенко, Дина Нургалеева, Пэт Харрис 14:00-15:30 мастер-класс Джона Бизли по музыкальному продюсированию

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

ШОУКЕЙСЫ 7-12

16:00-16:30 шоукейс 7: трио Андрея Кондакова — Андрей Кондаков (ф-но), Владимир Волков (контрабас), Гарий Багдасарьян (барабаны)

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

— Андрей Кондаков (ф-но), Владимир Волков (контрабас), Гарий Багдасарьян (барабаны) 16:15-16:45 шоукейс 8: VAN Quartet , Армения (Ереван) — Норайр Карташьян (дудук), Ваагн Айрапетян (ф-но), Макар Новиков (бас), Вартан Бабаян (барабаны)

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

, Армения (Ереван) — Норайр Карташьян (дудук), Ваагн Айрапетян (ф-но), Макар Новиков (бас), Вартан Бабаян (барабаны) 16:45-17:15 шоукейс 9: квартет Евгения Пономарёва — Евгений Пономарёв (ф-но), Андрей Половко (саксофон), Григорий Воскобойник (бас), Петр Михеев (барабаны)

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

— Евгений Пономарёв (ф-но), Андрей Половко (саксофон), Григорий Воскобойник (бас), Петр Михеев (барабаны) 17:00-17:30 шоукейс 10: квартет Евгения Побожего — Евгений Побожий (гитара), Александр Кульков (барабаны), Сергей Корчагин (бас), Юлия Перминова (фортепиано, клавишные)

— Евгений Побожий (гитара), Александр Кульков (барабаны), Сергей Корчагин (бас), Юлия Перминова (фортепиано, клавишные) Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

17:30-18:00 шоукейс 11: Alexey Popov Quartet feat. Lera Gehner — Лера Гехнер (вокал), Алексей Попов (тенор-саксофон), Николай Сизов (ф-но, клавишные), Андрей Фахриев (бас), Михаил Шилов (барабаны)

Чёрный зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

— Лера Гехнер (вокал), Алексей Попов (тенор-саксофон), Николай Сизов (ф-но, клавишные), Андрей Фахриев (бас), Михаил Шилов (барабаны) 17:45-18:15 шоукейс 12: трио Юлии Перминовой — Юлия Перминова (ф-но), Александр Кульков (барабаны), Сергей Корчагин (бас)

Белый зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

JAB GALA

19:00-22:00 Гала-концерт форум-феста Jazz Across Borders. Игорь Бутман, Курт Эллинг, Московский джазовый оркестр, Алина Ростоцкая и Jazzmobile, трио Олега Аккуратова, квартет Олега Бутмана

Большой зал, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20

JAB Clubnight. Официальные джем-сейшны и концерты участников форум-феста, 8 ноября

21:00-22:00 Alexey Samarin Band

22:00-23:00 Bob Dusi

23:00-0:00 Официальный джем-сейшн

Клуб «Дом 7», наб. канала Грибоедова, д. 7

22:00-23:00 Bob Dusi 23:00-0:00 Официальный джем-сейшн Клуб «Дом 7», наб. канала Грибоедова, д. 7 21:00-22:00 Трио Арсения Рыкова

22:00-23:00 Jazz Classic Trio

Клуб The Hat, ул. Белинского, д. 9

22:00-23:00 Jazz Classic Trio Клуб The Hat, ул. Белинского, д. 9 21:00-22:00 Кристина Ковалева и её группа

22:00-23:00 JazzF@nckQuartet

Клуб «48 стульев», ул. Б. Конюшенная, д. 2







