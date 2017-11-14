Полное расписание конкурсных выступлений VII фестиваля молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-2017»

14 ноября стали известны имена участников, прошедших первый (заочный) тур и допущенных к очным выступлениям на VII Международном джазовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-2017». Как мы уже сообщали, он пройдёт с 6 по 10 декабря в Москве, в концертных залах Российской Академии музыки им. Гнесиных. Это крупнейший джазовый фестиваль-конкурс на всём постсоветском пространстве, целенаправленно посвящённый творчеству лучших молодых джазовых исполнителей — оркестров, ансамблей и солистов.

Автор проекта, художественный руководитель и продюсер — председатель творческой секции джазовой музыки Союза московских композиторов, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных, народный артист России Анатолий Кролл. Организатор конкурса — Российская Академия музыки им. Гнесиных. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

После конкурсных прослушиваний 6-9 декабря фестиваль завершится 10 декабря награждением победителей и специальным мастер-концертом «Gnesin-Jazz — The Best!» («Гнесин-Джаз — лучшее!»), в котором примут участие лауреаты конкурса, члены жюри и самые известные джазовые музыканты прославленной гнесинской школы — выпускники и ведущие педагоги джазовой кафедры РАМ им. Гнесиных.

ДАЛЕЕ: полное расписание очных конкурсных прослушиваний «Gnesin-Jazz-2017»

6 декабря. СОЛИСТЫ-1 (саксофон, труба, тромбон, фортепиано)

Солистов допущено к конкурсу 26 человек. 6 декабря играют 16 из них. Остальные 10 человек играют 9 декабря.

Первое отделение

Саксофон — 6 чел.

1. Лукин Виктор, альт, Ростов-на-Дону

2. Кривенко Олег, альт, Крым

3. Беженов Максим, альт, РАМ, Москва

4. Дмитриев Валентин, альт, Москва

5. Кутузов Данила, тенор, С.-Петербург

6. Константинов Андрей, тенор, Польша

Второе отделение

Труба — 2 чел.

7. Балабанов Егор, труба, РАМ Москва

8. Андреева Ольга, труба, РАМ Москва

Тромбон — 3 чел.

9. Тарасенко Полина, тромбон, Москва

10. Иванова Настя, тромбон, Москва

11. Кротов Пётр, тромбон, РАМ Москва

Третье отделение

Фортепиано — 5 чел.

12. Дражников Даниил, ф-но, Москва

13. Шестунова Алиса, ф-но, Ростов-на-Дону

14. Одуло Ирина, ф-но, Пенза

15. Асадуллина Юлия, ф-но, Москва

16. Сидоренко Юлия, ф-но, РАМ Москва

7 декабря. АНСАМБЛИ

Допущено к конкурсу 12 ансамблей.

Первое отделение

1. Трио Алексея Парфенюка (Парфенюк, Фарстов, Ивлев), ГМУЭДИ, Москва

2. Квартет Ивана Рябова (Рябов, Фарстов, Баразнаускас, Желонкин) ГМУЭДИ, Москва

3. Квартет Василия Яника — Даниила Дражникова, ГМУЭДИ, Москва

4. Квинтет Павла Бялого (Бялый, Ивлев, Дражников, Башилов, Рябов) ГМУЭДИ, Москва

Второе отделение

5. Квинтет Анатолия Келе — Алексея Кузнецова, рук. Ильмер Ж.А, РАМ, Москва

6. Квинтет Альберта Сабирзянова — Игоря Тена, рук. Осейчук А.В, РАМ, Москва

7. Секстет Аветисова — Баталеева — Керзона, рук. Осейчук А.В, РАМ, Москва

8. Квартет Матвея Михеева (Михеев, Шевалёв, Савченко, Ивлев), ГМУЭДИ, Москва

Третье отделение

9. Квартет Антона Тупало (Тупало, Жиронкина, Максимов, Ивлев)ГМУЭДИ, Москва

10. Квинтет Матвея Михеева — Ксении Жиронкиной, ГМУЭДИ, Москва

11. Секстет Brilliant Corners, рук. Дмитрий Болдырь, СГИК, Самара

12. Октет «Bingo Paprika», рук. Владислав Дубровин, РАМ, Москва

8 декабря. ДЕТИ

Допущено к конкурсу 19 исполнителей и коллективов.

Первое отделение

1. Оркестр «Флейты Челябинска», рук. Полуротова Ю.В. и Анохин Г.П.

2. Степанова Ника (2003), флейта, Челябинск, ДШИ-1

3. Васильева Полина (2000), флейта, Челябинск, Институт музыки им. Чайковского

4. Гридневская Евгения (2001), флейта, Челябинск, ДШИ-1

5. Трошкин Лев (2008), альт-сакс, Москва, ЛМШ им. Шаляпина

6. Фиссон Даниил (2003), альт-сакс, Москва, ДМШ им. Дунаевского

Второе отделение

7. Оркестр Ram Jazz Band, Моск. обл., г. Раменское, рук. Аванесян А.Л.

8. Крылов Рушан (2005), ф-но, Казань, ДМШ-1

9. Кошиль Владимир (2005), ф-но, Свердловск. обл., г. Нижняя Тура

10. Гурьева Дарья (2004), ф-но, Екатеринбург, Гимназия «Арт-этюд»

11. Горинская Екатерина (2003), ф-но, Екатеринбург, Гимназия «Арт-этюд»

12. Богданович Вероника (2003), ф-но, Москва, ДМШ им. Дунаевского

13. Рогулина Алиса (2007), ф-но, Челябинск, ДМШ-8

Третье отделение

14. Оркестр «Апрель-бэнд», Моск. обл., г. Видное, рук. Котович В.Р.

15. Мокрушин Матвей (2006), вибрафон, конго, Москва, ДШИ им. Даргомыжского

16. Дуэт Филатов — Аветисян, кларнет — ф-но, Москва, МССМШ им. Гнесиных

17. Трио ДМШ им. Гречанинова, ф-но, бас, ударные, Москва, рук. Худобина, Е.Ю.

18. Квартет саксофонов, Ростов-на-Дону, ДМШ им. К.Назаретова, рук. Мачнев А.В.

19. Секстет саксофонов, Москва, Щербинка, ЛШИ им. Корнеева, рук. Елоян Г.







