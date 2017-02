Россия. Жизнь джазовой кафедры глазами её заведующего: год пятый

Пришло время написать очередной отчёт перед джазовым сообществом о деятельности кафедры эстрадных оркестров и ансамблей Московского государственного института культуры и искусств (МГИК, бывший МГУКИ). Я уже несколько раз делала это в январях прошлых лет (см. 2013 , 2014 , 2016), но в этом году получился февраль: из суеверия я решила подождать, пока меня переизберут на следующий срок заведовать кафедрой. Переизбрали. До 30 июня 2017, как и большинство зав. кафедрами нашего Факультета музыкального искусства. Прекрасная перспектива. Летом ожидается реорганизация факультета, и пока не ясно, что будет с одиннадцатью музыкальными кафедрами, которые работали десятилетиями (и никому ничего, кроме пользы, от этого не было). Теперь все нервничают, потому что кафедрам не хочется терять своего статуса, объединяться и становиться отделениями. Но, видимо, нашему начальству нужно демонстрировать готовность к деятельности и своё понимание «оптимизации» учебного процесса. Вот что давно пора сделать — это струнников, которые существуют на нашей кафедре, нужно объединить с духовиками в кафедру инструментов симфонического оркестра. Но этот вопрос почему-то уже шестой год не решают, и вся их документация бакалавриата и магистратуры, и все их проблемы продолжают «висеть» на мне.

В каждом своем отчёте я писала о новом начальстве. В минувшем году — та же история. У нас с мая 2016 был новый декан (он же зав. кафедрой духовых оркестров и ансамблей), приглашенный к нам из РАМ им. Гнесиных. Но пока я писала первые абзацы этой статьи, декан успел поменяться. Не обошла нас и мода на привлечение в вузы «медийных лиц» — заведовать кафедрой теории и истории музыки стал Максим Дунаевский, кафедрой эстрадно-джазового пения — Лариса Долина. От комментариев я воздержусь.

Аккредитация, которой всё было подчинено в вузе года два и которая отобрала у всех массу жизненных сил, времени и нервов, прошла в мае, как страшный сон. Наша кафедра миновала её благополучно, а вот духовики, к сожалению, лишились заведующего, Анатолия Леонидовича Дудина. Ему пришлось уйти в другой вуз, а мы потеряли возглавляемые им журнал «Оркестр» (в котором печатались и материалы о джазе) и ежегодные праздники — Оркестрово-хоровые ассамблеи, которые собирали каждый год сотни гостей из разных городов и стран, и мы всегда участвовали в них. Вот что значит потеря только одного зав. кафедрой.

Сохранять состав кафедры становится всё труднее, потому что количество ставок нам постоянно сокращают. Перед нынешним учебным годом сократили три ставки, и, чтобы не потерять педагогов, пришлось почти всем, включая и меня, понемногу сократить нагрузку. Жаль, что пришлось уйти из-за нехватки нагрузки Дмитрию Рыжову — прекрасному музыканту и человеку, преданному ученику основателя кафедры — Евгения Савина (1949-2009). Благодаря ему в 2016 г. в издательстве «Современная музыка» вышли методический альбом Евгения Савина (3-е издание) и две части «Хрестоматии джазовой трубы».

Как всегда — слова искренней благодарности всем педагогам кафедры за самоотверженную работу, особенно совместителям, ведущим самые главные спецпредметы за чисто символическую зарплату. Нас пугают, что совместителей будут сокращать, а всю их нагрузку — передавать штатным педагогам, что и делается уже во многих музыкальных школах и колледжах. Для нас это была бы катастрофа.

Мы очень горды тем, что удаётся не прерывать традицию проведения Российского открытого конкурса молодых джазовых трубачей им. Е.А.Савина. 26 ноября 2016 года прошел седьмой конкурс (см. сообщение в «Полном Джазе 2.0»).

Очень приятно, что наши выпускники прошлых лет приводят на конкурс своих учеников, и что школа Евгения Александровича Савина не угасает. Достойный пример жизни этой школы — успехи недавнего нашего выпускника Дмитрия Зинакова на всевозможных конкурсах и фестивалях. Он уже украшает лучшие ансамбли и оркестры, и не только в России. Недавно он участвовал в записи диска фирмы Shanti Records «Heaven Help Us All» на Jazzaar Festival 2016 в составе Swiss Youth Jazz Orchestra под руководством Фрица Ренольда (Fritz K. Renold) с участием Билли Кобэма (Billy Cobham) и других звёзд. Вместе со швейцарскими музыкантами, кроме него, играла ещё одна девушка из России и ребята из Венгрии и Сингапура. Диск получил хороший рейтинг, а соло Димы в двух композициях получили высокие оценки в прессе и блогах (см. блог MusicalMemoirs).

Неплохо в минувшем году потрудился наш биг-бэнд под руководством Александра Гуреева. Он дал три концерта в джаз-клубе «Дуровъ» с программой, посвященной фильму The Blues Brothers, солистами выступали поющий гитарист-блюзмен Гия Дзагнидзе, а также Надежда Толстая и Юрий Шихин (см. подробности в «Полном Джазе 2.0») и регулярно выступал с ней в Jam Club. В этом же клубе выступал ансамбль Upgrade Experience, состоящий из наших студентов и выпускников. Конечно, наши ребята играют и в других клубах и коллективах.

Работать Александру Гурееву с оркестром, да и другим педагогам по специальности и ансамблю, становится всё сложнее. Для того, чтобы пополнять состав оркестра дефицитными духовиками, приходится брать иногда студентов с академическим образованием — и переучивать. Приём на бюджетные места нам сокращают. В этом учебном году было всего пять мест на дневное и два — на заочное отделение. Требуют выполнять план (!) по набору платных студентов, а их уровень далеко не всегда соответствует необходимым требованиям. Да и в целом уровень подготовки в колледжах и училищах падает. Как говорится, чем меньше площадь пирамиды, тем ниже её вершина.

Далеко не на пользу образованию идет уменьшение на год учебы бакалавров по сравнению со специалитетом. А для того, чтобы нам открыть магистратуру, необходим определённый процент педагогов с высоким вузовским статусом. К сожалению, многие прекрасные музыканты-исполнители к преподаванию приходят не сразу и начинают восхождение по вузовской «лестнице» с должности преподавателя уже в зрелые годы. С научными степенями в нашей специализации вообще проблематично. У другого направления на нашей кафедре — оркестровых струнных инструментов — магистратура у нас есть.

Раньше педагогов избирали по конкурсу на пять лет. Потом стали избирать на два, а в последнее время — на год. К тому же эта процедура усложнилась. Для того, чтобы педагог был избран на должность доцента, ему нужно иметь или кандидатскую степень, или быть лауреатом международных и всероссийских конкурсов. А как быть с дирижёрами, композиторами, аранжировщиками? Приходится писать ходатайства, доказывать, что человек действительно имеет значительные творческие достижения. Все это очень унизительно и хлопотно, вносит неуверенность и нервозность в настроение педагогов.

Оборудование наших классов совершенно незавидное. С настройщиками вечные проблемы, аппаратура постоянно выходит из строя. Есть и ещё причины для огорчений, но я уж не буду продолжать, а то совсем грустно получается.

Всё-таки есть у нас и причины для радости — способные ребята и приятные события.

Ну а теперь — о наших выпускниках 2016 года.

На дневном отделении самым ярким музыкантом был саксофонист Владимир Владычкин, лауреат многих конкурсов, в том числе — авторитетного конкурса в Ростове. Он сейчас успешно играет в джаз-клубах (на фото он третий справа). Закончила обучение у нас целая «команда» из Владимира — выпускники колледжа. Некоторые выпускники вернулись в свои родные города — Сергей Девиченский (ударные), Андрей Миронов (гитара), кто-то курсирует между своим городом и Москвой или остался в Москве — Евгений Михеев (гитара), Иван Денисов (ф-но), Алишер Цвид (саксофон), Артем Филимонов (бас-гитара), Денис Петров (тромбон). Денис Петров и Николай Алтунин (гитара) получают дополнительное образование на кафедре звукорежиссуры.

Практически весь курс востребован.

Выпуск заочного отделения был небольшим — всего четыре студента. Пятая — Татьяна Жиляева (ф-но), лауреат многочисленных конкурсов, сейчас молодая мама, будет сдавать государственные экзамены в этом году. Трое выпускников работают в музыкальных школах и оркестрах: Любовь Горнаева (саксофон), Александр Второв (ударные), Лев Успенский (гитара). Сергея Жилина представлять не надо.

Игорь Михайлович Бриль — наш постоянный председатель Государственной комиссии, на фото он в центре — обычно отмечает успехи и индивидуальность наших выпускников.

Нельзя не вспомнить и о наших выпускниках-струнниках. Самой яркой выпускницей прошлого года была магистрантка Наталия Унанова (скрипка), которая успешно выступает в России и за рубежом.

Сейчас самые «именитые» наши студенты, лауреаты и дипломанты конкурсов и фестивалей (в Москве, Ростове, Нижнем Новгороде, Белгороде, в Болгарии) на дневном отделении — Сергей Харин и Олег Пеньков (гитара), Артём Коротков и Илья Алёхин (ударные), Евгения Асташкина и Дарья Ткаленко (ф-но), Александр Матюнин (труба), Алексей Офлиян (саксофон), на заочном — Федор Ляшкевич (саксофон), Сергей Коньков (гитара), Павел Стародубцев (ф-но), Михаил Тикин (тромбон). Успешно занимаются студенты дневного отделения Вячеслав Косоротов (ударные), Вера Плужникова (гитара). Всё это, в основном, старшекурсники. Но и лучшие студенты младших курсов тоже начинают себя проявлять.

К сожалению, востребованность и усердные занятия на инструменте не очень хорошо сочетаются с посещаемостью лекций, и задолженности самых талантливых ребят (в особенности по физкультуре) — это моя постоянная «головная боль», которая добавляется ко всем остальным проблемам.

Вкратце о международных связях наших педагогов. Поскольку я являюсь членом оргкомитета проекта «Educational Bridge» (Бостон — Москва, Санкт-Петербург), к нам опять в мае должны приехать с мастер-классами музыканты из Бостона. В Российско-Норвежском проекте участвует Александр Гуреев, в проекте «LearnMusic» — Мкртич Суджян (гитара) и Армен Петров (бас-гитара). Евгений Гречищев (ф-но), Александр Иванов (ударные), Павел Протасов (контрабас) постоянно играют в международных проектах, не говоря уже о Павле Жулине (труба) — концертмейстере оркестра Игоря Бутмана — и Рашиде Кулееве (тромбон), солисте Оркестра имени Олега Лундстрема.

В этом учебном году у кафедры двойной юбилей — 40 лет джазового образования в нашем вузе и 25 лет существования кафедры эстрадных оркестров и ансамблей. Мы хотим провести в начале апреля праздничный концерт с участием студентов, выпускников, педагогов, возможно — гостей. Это приятные хлопоты, и нам есть кого показать.

Ну и конечно будем участвовать в фестивалях «Рояль в джазе», «Гнесин-джаз», «Многоликая гитара» и др. — как без этого?